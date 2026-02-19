Ft
jogállamiság rené števánka európai parlament magyarország orbán viktor

Feltörölték a padlót az Európai Parlamenttel: tűrhetetlen, amit Magyarországgal művel

2026. február 19. 11:43

A publicista úgy látja, hogy az Európai Parlament nem következetesen alkalmazza a jogállamiság elveit, különösen az Orbán Viktor vezette Magyarországgal szemben használja fel politikai eszközként.

2026. február 19. 11:43
null

René Števánka véleménycikke az Európai Parlament kettős mércéjét bírálja a képviselői mentelmi jog felfüggesztésében – írja a Hlavné Správy. Példaként azt említette, hogy míg a németországi gazdasági visszaélés miatt vádolt Petr Bystron esetében az EP többször is engedélyezte a vizsgálatot, addig Ilaria Salis, akit magyar hatóságok súlyos budapesti utcai erőszakban való részvétellel gyanúsítanak, megtarthatta immunitását politikailag motivált eljárástól tartva és bizalmatlanságra hivatkozva Magyarország igazságszolgáltatásával szemben.

A szerző szerint ez veszélyes precedens:

az EP nem következetesen alkalmazza a jogállamiság elveit, különösen az Orbán Viktor vezette Magyarországgal szemben használja fel politikai eszközként a politikai kontextus érvelést.

Az írás kiemeli: ilyen döntésekkel sérül az uniós intézmények integritása és hitelessége. 

Nyitókép: AFP/Frederick Florin

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

lyon-v-2
2026. február 19. 14:03
..."Az írás kiemeli: ilyen döntésekkel sérül az uniós intézmények integritása és hitelessége. ..." Nem sérül, mert ami nincs az sérülni sem tud. Elég baj, ez az egész bohóckodás a homokozóban.
Válasz erre
0
0
Hangillat
•••
2026. február 19. 13:07 Szerkesztve
A bAlsevista kategóriába tartozik Merkel Mutti kellemes kormányzást biztosító szivárnykoalíciós kormányai, a CDU (szélső)balra csusszant. A nyugati ex-kommonistákkal egybe csimbókosodva most élik ki a letűnt szovjet éra tervgazdaság nekik új esztelenségeit. Akkor hivatalos keresztnév (sarlósnév?) gyakran volt pl. ’Traktorka‘ -a hősi új-mezőgazdaság csapásain; gumipitypang itt. Most ’szülő férfi‘-aki nő, ’transznő‘-nem szülőképes hím ivarszervvel… Jogelhalás, és így törvénytelenség pezseg bAlseviki libapezsgőként orwellita butaliba-pezsgetőkkel...
Válasz erre
1
0
bagira004
2026. február 19. 13:03
Egy ölelés 3 bőröndnyi euró ellopása .
Válasz erre
4
0
auditorium
•••
2026. február 19. 12:35 Szerkesztve
A progressziv-dem.kusok korrupciós ügyeit hamar archiválják, a média nem csámcsog rajta, sőt a végén még karriert is csinál. Az ügy el van intézve. Nem igy, ha konzervativ jobbos v. netán patriótákról van szó. Akkor évekig téma, családja történetét kivesézi a boulvardsajtó. Azonnali lemondásra és jóvátételre kényszeritik, erkölcsileg megsemmisitik, "demokratikusan".
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!