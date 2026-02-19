Feltörölték a padlót az Európai Parlamenttel: tűrhetetlen, amit Magyarországgal művel

Újabb baloldali politikust mentettek meg az EP-ben: nem szavazták meg a korrupciós botrányba keveredett szocialista képviselő mentelmi jogának felfüggesztését
Állítólag nem volt elég bizonyíték ellene.
A publicista úgy látja, hogy az Európai Parlament nem következetesen alkalmazza a jogállamiság elveit, különösen az Orbán Viktor vezette Magyarországgal szemben használja fel politikai eszközként.
René Števánka véleménycikke az Európai Parlament kettős mércéjét bírálja a képviselői mentelmi jog felfüggesztésében – írja a Hlavné Správy. Példaként azt említette, hogy míg a németországi gazdasági visszaélés miatt vádolt Petr Bystron esetében az EP többször is engedélyezte a vizsgálatot, addig Ilaria Salis, akit magyar hatóságok súlyos budapesti utcai erőszakban való részvétellel gyanúsítanak, megtarthatta immunitását politikailag motivált eljárástól tartva és bizalmatlanságra hivatkozva Magyarország igazságszolgáltatásával szemben.
A szerző szerint ez veszélyes precedens:
az EP nem következetesen alkalmazza a jogállamiság elveit, különösen az Orbán Viktor vezette Magyarországgal szemben használja fel politikai eszközként a politikai kontextus érvelést.
Az írás kiemeli: ilyen döntésekkel sérül az uniós intézmények integritása és hitelessége.
Ezt is ajánljuk a témában
Állítólag nem volt elég bizonyíték ellene.
Nyitókép: AFP/Frederick Florin
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.