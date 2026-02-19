Feltörölték a padlót az Európai Parlamenttel: tűrhetetlen, amit Magyarországgal művel

René Števánka véleménycikke az Európai Parlament kettős mércéjét bírálja a képviselői mentelmi jog felfüggesztésében – írja a Hlavné Správy. Példaként azt említette, hogy míg a németországi gazdasági visszaélés miatt vádolt Petr Bystron esetében az EP többször is engedélyezte a vizsgálatot, addig Ilaria Salis, akit magyar hatóságok súlyos budapesti utcai erőszakban való részvétellel gyanúsítanak, megtarthatta immunitását politikailag motivált eljárástól tartva és bizalmatlanságra hivatkozva Magyarország igazságszolgáltatásával szemben.

A szerző szerint ez veszélyes precedens: