02. 19.
csütörtök
02. 19.
csütörtök
villamos közlekedés Budapest

Leáll az egyik budapesti villamos, egy másik pedig kerülőúton közlekedik: mutatjuk a részleteket

2026. február 19. 12:05

Érdemes előre tervezni a hétvégére.

2026. február 19. 12:05
Faápolási munkák miatt vasárnap délelőtt a 12-es villamos nem közlekedik, a 14-es villamos pedig rövidített útvonalon jár majd, az érintett szakaszokon pótlóbusz viszi majd az utasokat – tudatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint faápolási munkákat végeznek Újpesten vasárnap 7 és 11 óra között, ezért a 12-es villamos nem közlekedik, helyette Újpest-központ és Rákospalota, Kossuth utca között 12-es jelzéssel pótlóbusz jár, továbbá a 14-es villamos rövidített útvonalon, a Lehel tér és a Szent István tér (Újpesti piac) között közlekedik, Újpest-központ és Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak között 14-es jelzéssel pótlóbusz viszi az utasokat.

A villamosokról a pótlóbuszokra a Szent István tér (Újpesti piac) megállóhelyen, a pótlóbuszokról a villamosokra Újpest-központ megállóhelyen javasolt átszállni – hívták fel a figyelmet.

A BKK a Káposztásmegyerről a belváros felé tartóknak Káposztásmegyer, Szilas-pataktól a 20E autóbuszt ajánlja, emellett Káposztásmegyer, Mogyoródi-pataktól az M3-as metró elérését a 30-as autóbusz is biztosítja.

(MTI)

Nyitókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Purger Tamás)

lendvaiildiko
2026. február 19. 12:22
Ez Karó Geli munkásságának sommázata. Beérkeznek a Tarlós idején megrendelt trolibuszok. Ezek járnak az Elnök utcában, Geli ragyog, korszerű, zöld, etc. majd kiderül, azon az úton megy akkumulátorral a troli, ahol már volt korábban felsővezeték, csak leszedték. Milyen más volna olvasni, ha mondjuk a 42-es villamost elvitték volna a Gloriett lakótelepig... E helyett az hír, hogy gallyazzák a fákat Újpesten, s ezért a 12-es és a 14-es villamos visszafog Újpesten? Mi van a KÁTYUKKAL Geli?
