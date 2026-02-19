Ft
02. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
budai gyula tisza párt mandiner ruszin - szendi romulusz legfőbb ügyész

Hivatalos: garázdaság bűntettével gyanúsítják a Mandiner riporterét lökdöső Ruszin-Szendi Romuluszt

2026. február 19. 11:32

Nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntettének megalapozott gyanúja miatt folyik eljárás Ruszin-Szendi Romulusz ellen – derül ki Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész Budai Gyula országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére küldött hivatalos válaszában.

2026. február 19. 11:32
null

„A Legfőbb Ügyész válaszolt írásbeli kérdésemre: Ruszin-Szendi Romuluszz volt vezérkari főnököt nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntettével gyanúsítják!” – írta meg közösségi oldalán Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő.

Mint az ismeretes, az egykori vezérkarfőnököt, a Tisza Párt szakértőjét

garázdasággal gyanúsították meg tavaly októberben, miután Kötcsén fellökte a Mandiner újságíróját.

Móna Márk Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám a politikus válaszok helyett többször is meglökte a riportert.

Budai Gyula vonatkozó posztjában felhívta a figyelmet arra is: ezért a bűncselekményért három év börtön járhat. 

Nagyon nagy szüksége lesz arra mentelmi jogra Ruszin-Szendi Romulusznak!”

– fűzte hozzá.

Mint ismeretes, Ruszin-Szendinek volt már olyan ügye, ami felvetette bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésének gyanúját: egy lakossági fórumon fegyverrel jelent meg.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

Összesen 4 komment

obi-wankenobi
•••
2026. február 19. 13:58 Szerkesztve
Szerintem a tisza tagfelvételin a következő tételek szerepelnek. 1. óbán utálata. 2. Tudni hazudni, mint a vízfolyás 3. Nem követelmény, de előny ha buzi vagy. 4. szeresd az illegális migriket. "Szeresd az elient" Ash. 5. Legyél aljas korrupt és gazember. 6. Lehetőleg elvált és nárcisztikus legyél. 7. vakon kövesd a globalista eszmét. Több most nem jutott az eszembe, de remélem majd ti kibővítitek a listát. Ezt meg majd nézd meg feltétlen. Videa/ And Game feliratos
Válasz erre
0
0
obi-wankenobi
2026. február 19. 13:48
Darth magyar péter Vader miért nem kezdeményezi a brüsszeli halál csillagban, hogy vegyék be Darth Vadernek romuluszt is? Jól mutatnának együtt ilaria salissal. Brüsszelben ez a módi. Ha elég nagy bűnöző valaki, és ki kell menteni a börtönből, akkor képviselőnek választják. Azt nem tudom, hogy salis kit képvisel. Ja, rájöttem. Az antifákat. Videa/ And Game feliratos
Válasz erre
0
0
1948samuk75
2026. február 19. 12:39
Majd a tiszás birók felmentik nem véletlen regisztráltak a tiszhoz!!!!!
Válasz erre
0
0
ThunderDan
•••
2026. február 19. 11:39 Szerkesztve
Politikusbűnöző. (Van a "Tisza" vezetésében, aki nem volt/van/lesz gyanúsított?!? Ugye Poloska ellen a mentelmi jog (azzal való visszaélés!) nélkül már rég folynának a büntetöeljáások bennfenntes kereskedelem és lopás miatt; Rémusz garázdaság; és még Márkcica is gyanús, hogy adócsalást követhetett el).
Válasz erre
0
0
