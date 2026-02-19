Hivatalos: garázdaság bűntettével gyanúsítják a Mandiner riporterét lökdöső Ruszin-Szendi Romuluszt

Ruszin-Szendi fegyverbotránya folytatódik – Gyerekek jelenlétében is lehetett valami a korábban nyilvános rendezvényen fegyvert viselő politikus oldalán

Egy újabb felvételen is látszik egy tárgy az egykori vezérkari főnök ruházata alatt jobboldalt, deréktájon, pont úgy, mint a szeghalmi eseményen. Egy biztos, többször is megtörtént, hogy Ruszin-Szendi Romulusz dzsekije „vesetájékon hullámot vetett”.