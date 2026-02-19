Hivatalos: garázdaság bűntettével gyanúsítják a Mandiner riporterét lökdöső Ruszin-Szendi Romuluszt

Kiderült, mikor emelhetnek vádat Ruszin-Szendi Romulusz ellen
A rendőrség befejezte a nyomozást, az ügy az ügyészségi szakaszba lép.
Nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntettének megalapozott gyanúja miatt folyik eljárás Ruszin-Szendi Romulusz ellen – derül ki Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész Budai Gyula országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére küldött hivatalos válaszában.
„A Legfőbb Ügyész válaszolt írásbeli kérdésemre: Ruszin-Szendi Romuluszz volt vezérkari főnököt nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntettével gyanúsítják!” – írta meg közösségi oldalán Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő.
Mint az ismeretes, az egykori vezérkarfőnököt, a Tisza Párt szakértőjét
garázdasággal gyanúsították meg tavaly októberben, miután Kötcsén fellökte a Mandiner újságíróját.
Móna Márk Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám a politikus válaszok helyett többször is meglökte a riportert.
Budai Gyula vonatkozó posztjában felhívta a figyelmet arra is: ezért a bűncselekményért három év börtön járhat.
Nagyon nagy szüksége lesz arra mentelmi jogra Ruszin-Szendi Romulusznak!”
– fűzte hozzá.
Mint ismeretes, Ruszin-Szendinek volt már olyan ügye, ami felvetette bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésének gyanúját: egy lakossági fórumon fegyverrel jelent meg.
Egy újabb felvételen is látszik egy tárgy az egykori vezérkari főnök ruházata alatt jobboldalt, deréktájon, pont úgy, mint a szeghalmi eseményen. Egy biztos, többször is megtörtént, hogy Ruszin-Szendi Romulusz dzsekije „vesetájékon hullámot vetett”.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP