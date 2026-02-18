Ft
Ruszin-Szendi Romulusz tisza párt móna márk bíróság Magyar Péter vád ügy Kötcse

Kiderült, mikor emelhetnek vádat Ruszin-Szendi Romulusz ellen

2026. február 18. 11:17

A rendőrség befejezte a nyomozást, az ügy az ügyészségi szakaszba lép.

2026. február 18. 11:17
null

Akár már márciusban vádat emelhetnek Ruszin-Szendi Romulusz ellen – értesült a Magyar Nemzet

A Tisza Párt szakértőjét tavaly ősszel garázdasággal gyanúsították meg, miután a vád szerint Kötcsén fellökött egy újságírót.

A rendőrség időközben befejezte a nyomozást, az ügy az ügyészségi szakaszba léphet.

Az eset még szeptemberben történt, amikor Móna Márk, a Mandiner riportere a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről kérdezte volna a politikust. A felvételen az látható, hogy a kérdésekre nem érkezett érdemi válasz, viszont fizikai kontaktus alakult ki a felek között. A történtekről videófelvétel is készült.

Magyar Péter korábban úgy nyilatkozott, hogy a felek beszélgettek és nevettek, az újságíró pedig megpróbált belenézni Ruszin-Szendi telefonjába, amit ő elhárított, majd „megölelték egymást”. 

A nyilvánosságra került felvételek azonban más képet mutatnak, amelyek alapján a hatóságok garázdaság gyanújával indítottak eljárást.

A folytatólagos gyanúsítotti kihallgatás a közelmúltban megtörtént, így az ügy hamarosan vádemelési szakaszba léphet. Amennyiben az ügyészség is megalapozottnak látja a gyanút, a Tisza Párt egyik ismert szakértője bíróság előtt felelhet a kötcsei incidens miatt.

Nyitókép forrása: Ferenc ISZA / AFP

