Kiderült, mikor emelhetnek vádat Ruszin-Szendi Romulusz ellen

Ruszin-Szendi Romulusz kikotyogta a nagy titkot: „Nem beszélünk ilyenről, mert tényleg először a legfontosabb az, hogy nyerjünk”
Azt is megmagyarázta a Tisza Párt botránypolitikusa, miért titkolják el tervezett intézkedéseiket.
A rendőrség befejezte a nyomozást, az ügy az ügyészségi szakaszba lép.
Akár már márciusban vádat emelhetnek Ruszin-Szendi Romulusz ellen – értesült a Magyar Nemzet.
A Tisza Párt szakértőjét tavaly ősszel garázdasággal gyanúsították meg, miután a vád szerint Kötcsén fellökött egy újságírót.
A rendőrség időközben befejezte a nyomozást, az ügy az ügyészségi szakaszba léphet.
Az eset még szeptemberben történt, amikor Móna Márk, a Mandiner riportere a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről kérdezte volna a politikust. A felvételen az látható, hogy a kérdésekre nem érkezett érdemi válasz, viszont fizikai kontaktus alakult ki a felek között. A történtekről videófelvétel is készült.
Döntés legkorábban március elején várható, amikor kiderül, lesz-e vádemelés a honvédelmi szakértő ellen.
Magyar Péter korábban úgy nyilatkozott, hogy a felek beszélgettek és nevettek, az újságíró pedig megpróbált belenézni Ruszin-Szendi telefonjába, amit ő elhárított, majd „megölelték egymást”.
A nyilvánosságra került felvételek azonban más képet mutatnak, amelyek alapján a hatóságok garázdaság gyanújával indítottak eljárást.
A folytatólagos gyanúsítotti kihallgatás a közelmúltban megtörtént, így az ügy hamarosan vádemelési szakaszba léphet. Amennyiben az ügyészség is megalapozottnak látja a gyanút, a Tisza Párt egyik ismert szakértője bíróság előtt felelhet a kötcsei incidens miatt.
Nagy csinnadrattával indult a Tisza problématérképe, majd nyoma veszett. A kampányprojekt mögött adatgyűjtés és súlyos kérdőjelek maradtak.
Nyitókép forrása: Ferenc ISZA / AFP