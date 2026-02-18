Kiderült, mikor emelhetnek vádat Ruszin-Szendi Romulusz ellen

Magyar Péter korábban úgy nyilatkozott, hogy a felek beszélgettek és nevettek, az újságíró pedig megpróbált belenézni Ruszin-Szendi telefonjába, amit ő elhárított, majd „megölelték egymást”.

A nyilvánosságra került felvételek azonban más képet mutatnak, amelyek alapján a hatóságok garázdaság gyanújával indítottak eljárást.

A folytatólagos gyanúsítotti kihallgatás a közelmúltban megtörtént, így az ügy hamarosan vádemelési szakaszba léphet. Amennyiben az ügyészség is megalapozottnak látja a gyanút, a Tisza Párt egyik ismert szakértője bíróság előtt felelhet a kötcsei incidens miatt.