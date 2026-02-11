Ft
02. 11.
szerda
tisza Kihallgatás móna márk ruszin - szendi romulusz rendőrség garázdaság

Ruszin-Szendi Romulusz nem mossa le magáról a kötcsei garázdaság ügyét: ismét kihallgatta a rendőrség a Tisza Párt tagját

2026. február 11. 16:37

Döntés legkorábban március elején várható, amikor kiderül, lesz-e vádemelés a honvédelmi szakértő ellen.

2026. február 11. 16:37
null

Ismét kihallgatták Ruszin-Szendi Romuluszt abban a garázdaság gyanúja miatt indult eljárásban, amely szerint a Tisza Párt honvédelmi szakértője tavaly októberben Kötcsén fellökte lapunk újságíróját, Móna Márkot – értesült a Magyar Nemzet.

A Somogy Vármegyei Főügyészség a lap megkeresésére megerősítette, hogy az ügyben megtörtént a folytatólagos gyanúsítotti kihallgatás. Tájékoztatásuk szerint a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a tervezett eljárási cselekményt végrehajtotta, majd 2026 február elején lezárta a nyomozást. 

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt

Bővült Magyar Péter csapata: Ukrajnáért küzdő lobbistát igazolt a Tisza Párt
Érdemi ügyészi döntés legkorábban március elején várható, ekkor dőlhet el, hogy vádemelésre kerül sor, vagy megszüntetik az eljárást.

Az ügy előzménye, hogy Móna Márk, a Mandiner riportere Kötcsén a Tisza Párt kiszivárgott, többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni Ruszin-Szendi Romuluszt. 

A beszámolók szerint azonban válaszadás helyett a volt vezérkari főnök többször meglökte az újságírót.

 Az esetről videófelvétel is készült.

Nyitókép: Facebook

 

mlotta
2026. február 11. 16:44
Az olajos globális hatalom félreállítja Poloskát. Katona István kerül az első helyre hisz ő az emberük.
turul-895
2026. február 11. 16:44
Ru.SZ.R. egy dilettáns idióta ! Nem egy tábornoknak de még egy közlegénynek is több a "sütnivalója" , hogy mikor és mit , engedhet meg magának !
