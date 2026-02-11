Ruszin-Szendi Romulusz nem mossa le magáról a kötcsei garázdaság ügyét: ismét kihallgatta a rendőrség a Tisza Párt tagját

Ismét kihallgatták Ruszin-Szendi Romuluszt abban a garázdaság gyanúja miatt indult eljárásban, amely szerint a Tisza Párt honvédelmi szakértője tavaly októberben Kötcsén fellökte lapunk újságíróját, Móna Márkot – értesült a Magyar Nemzet.

A Somogy Vármegyei Főügyészség a lap megkeresésére megerősítette, hogy az ügyben megtörtént a folytatólagos gyanúsítotti kihallgatás. Tájékoztatásuk szerint a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a tervezett eljárási cselekményt végrehajtotta, majd 2026 február elején lezárta a nyomozást.