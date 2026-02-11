Ruszin-Szendi Romulusz nem mossa le magáról a kötcsei garázdaság ügyét: ismét kihallgatta a rendőrség a Tisza Párt tagját

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak
Ismét szembejött a valóság a baloldallal.
Döntés legkorábban március elején várható, amikor kiderül, lesz-e vádemelés a honvédelmi szakértő ellen.
Ismét kihallgatták Ruszin-Szendi Romuluszt abban a garázdaság gyanúja miatt indult eljárásban, amely szerint a Tisza Párt honvédelmi szakértője tavaly októberben Kötcsén fellökte lapunk újságíróját, Móna Márkot – értesült a Magyar Nemzet.
A Somogy Vármegyei Főügyészség a lap megkeresésére megerősítette, hogy az ügyben megtörtént a folytatólagos gyanúsítotti kihallgatás. Tájékoztatásuk szerint a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a tervezett eljárási cselekményt végrehajtotta, majd 2026 február elején lezárta a nyomozást.
Érdemi ügyészi döntés legkorábban március elején várható, ekkor dőlhet el, hogy vádemelésre kerül sor, vagy megszüntetik az eljárást.
Az ügy előzménye, hogy Móna Márk, a Mandiner riportere Kötcsén a Tisza Párt kiszivárgott, többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni Ruszin-Szendi Romuluszt.
A beszámolók szerint azonban válaszadás helyett a volt vezérkari főnök többször meglökte az újságírót.
Az esetről videófelvétel is készült.
Nyitókép: Facebook