02. 19.
csütörtök
Márki-Zay Pétert Tóni fizeti?

2026. február 19. 12:09

Számtalanszor, alattomos módon és nyilvánosan kérdőjelezte meg az én függetlenségemet.

2026. február 19. 12:09
Vona Gábor
Vona Gábor
Facebook

„1. Természetesen nem. De amit MZP vasárnap mondott, annak kapcsán MZP bizonyára felvetné annak a gyanúját, hogy Rogán Antal áll a háttérben. De mi is történt?

2. A hódmezővásárhelyi polgármester arról értekezett, hogy Magyar Pétert annyira lejáratta a Fidesz, hogy helyette Kapitány István lenne a jobb miniszterelnök-jelölt, és a Tisza esélyei a visszalépéssel nem csökkenének, hanem éppen fordítva, növekednének.

3. Én több alkalommal, több kérdésben kritizáltam Magyar Pétert, ha nem értettem egyet vele (és fogom is, ha úgy érzem, hogy valamiben nincs igaza), de soha, soha nem kérdőjeleztem meg, hogy ő a Tisza egyértelmű vezetője és kormányfőjelöltje. Pláne érthetetlen egy ilyen kijelentés a kampány indulása előtt néhány nappal, a Magyar Péter elleni karaktergyilkos támadás kellős közepén. Ez konkrétan a zavarkeltés és a bomlasztás csimborasszója.

4. Érdemes ráadásul feltenni a kérdést, ki is az, aki a Magyar Péter - Kapitány István konfliktust folyamatosan élezte? Elárulom: a Fidesz. Hetek óta gyártották a cikkeket, hogy összeugrasszák Magyar Pétert és a Tisza Párt egyik meghatározó arcaként megjelenő Kapitány Istvánt. És erre most Márki-Zay Péter lényegében feltette a koronát. Rogán Antal most nagyon boldog.

5. Márki-Zay Péter számtalanszor, alattomos módon és nyilvánosan kérdőjelezte meg az én függetlenségemet. Én az övét soha. Most is azt mondom, bár Rogán Antal piros ásza lett vasárnap, ezt ő nem érdekből tette. Nem fizeti Tóni, nem a Fidesz érdekében mondta, amit mondott. A jószándékát is elhiszem. Nem vádolom őt azzal, hogy tisztességtelen lenne. Amit én állítok, hogy nem érti, milyen súlya van annak, amikor Kapitány Istvánt ajánlja miniszterelnöknek.”

Nyitókép: Márki-Zay Péter Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

regi-nyarakon21
2026. február 19. 14:03
Peti nagyon padlón lehet, ha Maki agymenésére nem kezdett el fenyegetőzni:)
Obsitos Technikus
2026. február 19. 14:01
Téget titokban nem Péternek kereszteltek, Gábor? Nagyjából beillesz a II. Péter - III. Péter közti sorba. Te lehetnél a 2¾. Péter.
regi-nyarakon21
2026. február 19. 14:01
Ilyen az, amikor egyik hiteltelen figura kritizálja a másik hiteltelen figurát. Mindkettőnek lefőtt a kávé.
pugacsov-0
2026. február 19. 13:40
Mi közöd Gábor neked ahhoz, hogy mit hablatyol össze ez a féleszű ? Neked inkább arról kéne beszámolni,hogy leépítetted a pártod ! ki vett rá ?! Most meg itt okoskodsz. Húzz el a picsába !
