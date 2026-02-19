Nincs új a nap alatt: Márki-Zay Péter már négy éve katonákat küldött volna Ukrajnába (VIDEÓ)
„Hát, hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonai segítséget is” – hangzott el az ikonikus mondat a Partizán stúdiójában Márki-Zay Péter szájából.
Számtalanszor, alattomos módon és nyilvánosan kérdőjelezte meg az én függetlenségemet.
„1. Természetesen nem. De amit MZP vasárnap mondott, annak kapcsán MZP bizonyára felvetné annak a gyanúját, hogy Rogán Antal áll a háttérben. De mi is történt?
2. A hódmezővásárhelyi polgármester arról értekezett, hogy Magyar Pétert annyira lejáratta a Fidesz, hogy helyette Kapitány István lenne a jobb miniszterelnök-jelölt, és a Tisza esélyei a visszalépéssel nem csökkenének, hanem éppen fordítva, növekednének.
3. Én több alkalommal, több kérdésben kritizáltam Magyar Pétert, ha nem értettem egyet vele (és fogom is, ha úgy érzem, hogy valamiben nincs igaza), de soha, soha nem kérdőjeleztem meg, hogy ő a Tisza egyértelmű vezetője és kormányfőjelöltje. Pláne érthetetlen egy ilyen kijelentés a kampány indulása előtt néhány nappal, a Magyar Péter elleni karaktergyilkos támadás kellős közepén. Ez konkrétan a zavarkeltés és a bomlasztás csimborasszója.
4. Érdemes ráadásul feltenni a kérdést, ki is az, aki a Magyar Péter - Kapitány István konfliktust folyamatosan élezte? Elárulom: a Fidesz. Hetek óta gyártották a cikkeket, hogy összeugrasszák Magyar Pétert és a Tisza Párt egyik meghatározó arcaként megjelenő Kapitány Istvánt. És erre most Márki-Zay Péter lényegében feltette a koronát. Rogán Antal most nagyon boldog.
5. Márki-Zay Péter számtalanszor, alattomos módon és nyilvánosan kérdőjelezte meg az én függetlenségemet. Én az övét soha. Most is azt mondom, bár Rogán Antal piros ásza lett vasárnap, ezt ő nem érdekből tette. Nem fizeti Tóni, nem a Fidesz érdekében mondta, amit mondott. A jószándékát is elhiszem. Nem vádolom őt azzal, hogy tisztességtelen lenne. Amit én állítok, hogy nem érti, milyen súlya van annak, amikor Kapitány Istvánt ajánlja miniszterelnöknek.”
Ezt is ajánljuk a témában
„Hát, hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonai segítséget is” – hangzott el az ikonikus mondat a Partizán stúdiójában Márki-Zay Péter szájából.
Nyitókép: Márki-Zay Péter Facebook-oldala