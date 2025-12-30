Nem vagyunk Európa csórói, avagy a rossz gazdasági diagnózis is öl

Brüning és a rossz diagnózis ára
Térjünk vissza most az 1930-as évek Németországába, Brüninghez. A válságot alapvetően fiskális fegyelmi kérdésének tekintette, nem vette észre, hogy a fő probléma a kereslet és a hitelezés összeomlása volt. Ezért pro-ciklikus politikát folytatott. Megszorított akkor, amikor a gazdaság már eleve szenvedett.
A Német Gazdaságkutató Intézet (DIW) összegzése szerint az intézkedések elmélyítették a visszaesést és növelték a munkanélküliséget. 1930 és 1932 között az ipari termelés mintegy egyharmaddal esett vissza, a munkanélküliek száma pedig a kezdeti 3 millióról 5,5 millióra nőtt. A társadalmi következményeket az egész világ megismerte. Radikalizálódás, politikai instabilitás, a rendszer legitimációjának eróziója.
Ha egy orvos félreolvassa a röntgent, és egészséges szervet operál meg, akkor a beteg nem azért hal meg, mert az orvos rosszat akart, hanem azért, mert tévedett. A gazdaságpolitikában ugyanez történik. Ha elhisszük, hogy „minden romokban”, miközben a jövedelmi adatok mást mutatnak, könnyen olyan politikát választunk, amely többet árt, mint használ.