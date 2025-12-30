Nem vagyunk Európa csórói, avagy a rossz gazdasági diagnózis is öl

Amikor a hétköznapi narratíva hamis

Ugorjunk majdnem száz évet. A mai magyar közéletben egy visszatérő állítás uralja az ellenzéki diskurzust. Szerintük mi vagyunk Európa csórói. Ez a mondat egyszerű, érzelmileg erős, politikailag jól használható. Csak egyetlen apró probléma van vele. Az, hogy nem igaz.

A kulcsfogalom a vásárlóerő-paritás (PPP). Ez nem azt méri, mennyi pénzt keresünk papíron, hanem azt, hogy mit tudunk vásárolni belőle. Mennyi ételt, energiát, lakhatást, szolgáltatást. Vagyis azt, amit az emberek a mindennapokban éreznek.

Gyors bérnövekedés

Ha kétgyermekes, átlagbért kereső párokat nézünk az Európai Unióban, akkor a kép egészen más, mint amit a „csóró ország” narratíva sugall. Az Eurostat PPP-alapú adatai szerint Magyarországon ez a jövedelem 2010-ben nagyjából 21 ezer volt. 2024-re ez az érték 42 ezerre emelkedett.