Most már tudjuk, merre tart tovább Magyarország, fontos információ látott napvilágot

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza is negatívumokról beszélt, miután az első három negyedévben a növekedés mindössze 0,3 százalék volt a nyers és 0,2 százalék a kiigazított adatok szerint. Ebből az is következik, hogy az idei növekedési várakozásokat ismét csökkenteni kell, vélhetően már a 0,5 százalékos növekedés sem érhető el, azaz a magyar gazdaság ismét egy olyan évet zár majd, amikor nem tudott érdemben előrelépni. A mai kedvezőtlen adat az áthúzódó hatás miatt persze a jövő évre is kihatással lesz, a jövő évi növekedés is kisebb lehet a várt 2,8 százaléknál – erről pontosabb előrejelzés majd a részletes adatok alapján lesz adható.

A gazdasági növekedés beindulásához több tényezőre lenne szükség lenne: a legfontosabb a külső kereslet beindulása lenne, de szükség van a hazánknak járó uniós pénzekhez való hozzáférésre,

illetve arra is, hogy a gazdaságot érintő támogatások hatékonyabban, kevésbé 1-2 ágazatra koncentrálva kerüljenek elköltésre, hiszen az 1-2 ágazat beindulása késik, ez pedig nyomot hagy a gazdasági teljesítményen is. A gyenge GDP-adatok a korábbinál is nagyobb fiskális fegyelmet igényelnének, hiszen a kisebb GDP nyomot hagy a költségvetésen is, még ha a fogyasztás és a bérek növekedése miatt nem is ekkorát. A stagnáló gazdaság és a laza fiskális politika együttese ugyanis kockázatot jelentene a hitelminősítések szempontjából is.

Virovácz Péter, az ING Bank szenior elemzője is csalódásról beszél, de hozzáteszi, hogy az adatközlés előtt rendelkezésre álló információk alapján az is benne volt a pakliban, hogy negatív lesz a mutató, úgyhogy a legrosszabbat sikerült elkerülni. A teljesítmény azonban aligha biztató. A friss adat egyben azt is jelenti, hogy a magyar gazdaság továbbra is képtelen kitörni az évek óta tartó stagnálásból. Egy jobb periódust egy rosszabb követ, vagyis megy az oldalazás.

„Az év hátralévő részében a fogyasztás lehet a húzóerő, elsősorban az új költségvetési impulzusok hatására. A legnagyobb kérdés ugyanakkor, hogy az ebből származó többletjövedelem mekkora része találja meg az utat a tényleges fogyasztáshoz és mekkora rész gyarapítja a megtakarításokat. A beruházások esetében nem számítunk komolyabb fordulatra, így az év egészében ez a tétel biztosan erős negatív hozzájáruló lesz, miközben a nettó export esetében a fogyasztás erős importigénye és a külső kereslet általános gyengesége nem kecsegtet komolyabb pozitív változással már az év végéig” – írta.