Most kiderül, túl van-e Magyarország a nehezén

Még nem lélegezhetett fel a magyar gazdaság, erről beszéltek a Mandiner által megkérdezett elemzők. Magyarország gazdasági növekedése várhatóan még nem indult meg látványos ütemben felfelé, negyedéves alapon a lapunk által készített minikonszenzus szerint 0 és 0,5 százalék között alakulhatott a GDP-bővülés. Éves alapon már pozitívabb a kép, de ez sem sok bizalomra adhat okot. Viszont jövőre már biztosan jobb számokkal találkozhatunk. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön közli első becslését a 3. negyedéves GDP-adatról.

Magyarország GDP-jének változása év/év alapon (Forrás: KSH)

Ez várhat Magyarországra

A Mandinernek nyilatkozó elemzők szerint így alakult a gazdasági növekedés: az előző negyedévhez képest Árokszállási Zoltán, az MBH Bank elemzési centrumának igazgatója szerint 0, Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint 0,2, Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője szerint pedig 0,5, százalékos,

míg az előző év azonos időszakához képest