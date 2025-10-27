„Az elmúlt hetekben az esetleges budapesti békecsúcs kapcsán hangzottak el azok az érvek, amelyek a magyar kormány mielőbbi békét célzó törekvései mellett szólnak. Természetesen ilyenkor az uniós mainstream álláspont képviselői is kikérik maguknak, hogy ők is békét akarnak, de az Ukrajnának küldött fegyverszállítmányok fokozása, illetve az oroszok 2014 előtti határokra visszavonásának követelése egyértelműen arra vall, hogy ezt a vágyukat ők maguk is csak sokkal nagyobb időkeretben tervezik megvalósítani. Természetesen az emberi életekben és anyagi javakban okozott szörnyű pusztítás megállítása a legfontosabb érv a béke mellett, de gazdaságilag is új korszakot jelentene a háború lezárása.

Európa negyedik éve nyögi az orosz-ukrán háború terheit: energiapiaci sokk, fegyverkezési nyomás, geopolitikai bizonytalanság.

A kontinens országai azóta megtanulhatták, hogy a frontvonal nemcsak katonai, hanem gazdasági is.

Az háború évei alatt több ezermilliárd eurónyi veszteség gyűlt fel az energiaár-robbanás, az elmaradt beruházások, a felpörgött infláció kapcsán. A béke tehát nem csupán erkölcsi és politikai szükséglet, hanem gazdaság fellendülésének is a kulcsa: olcsóbb energia, kisebb infláció, alacsonyabb kamat és kiszámíthatóbb üzleti környezet formájában. Mindez egész Európában érezhető volna, különösen igaz ez a magyar gazdaságra, amely a régió energiaintenzív ágazatai, exportorientált szerkezete és pénzügyi nyitottsága miatt a háború gazdasági hatásait leginkább megszenvedő országok közé tartozott.

A »békeprémium« nem politikai szólam, hanem jól mérhető közgazdasági hatás: kockázati felárak olvadása az energiában, a szállításban és a pénzügyekben, melyek az első perctől lefelé húzzák az inflációt és a finanszírozási költségeket Európában. A jelenlegi pálya – magas, ingadozó energiaárak, védelmi kiadások gyors felfutása, bizonytalan inflációs kilátások – békében gyorsan normalizálódna, mivel a béke a lefelé mutató kockázatokat fordítaná fel, és gyorsítaná a dezinflációt, növekedéstámogatóbb monetáris és pénzügyi környezetet teremtve. Ez a mechanizmus a magyar gazdaságban különösen látványos lenne, mert az energia- és pénzpiaci prémiumok leépülése azonnal csökkentené az ipari költségszintet, a kamatokat és a forint kockázati megítélését.