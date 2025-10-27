Zelenszkij dörzsölheti a tenyerét: Ukrajnában nyitna üzemet a svéd vadászgépgyártó

A svéd Saab védelmi vállalat a Gripen vadászgépek gyártási kapacitásának jelentős bővítését fontolgatja, és ennek részeként Ukrajnában is üzemet nyithat – erről Micael Johansson vezérigazgató beszélt a Financial Timesnak.

A lépés egy olyan megállapodáshoz kapcsolódna, amelynek keretében Kijev akár 150 darab Gripen repülőgépet vásárolna a svéd cégtől.

Johansson elmondása szerint egy ekkora szerződés megduplázná a Gripen jelenlegi gyártási igényeit, ami új beruházásokat tenne szükségessé több országban is. A Saab már most is fejlesztéseket tervez Brazíliában, Kanadában és Európa más részein, és a vállalat szerint az ukrajnai összeszerelő kapacitás – amennyiben létrejön – egy hosszútávú együttműködés részét képezhetné.