Zelenszkij dörzsölheti a tenyerét: Ukrajnában nyitna üzemet a svéd vadászgépgyártó

Kijev akár 150 darab Gripen repülőgépet vásárolna a Saabtól.
A svéd Saab védelmi vállalat a Gripen vadászgépek gyártási kapacitásának jelentős bővítését fontolgatja, és ennek részeként Ukrajnában is üzemet nyithat – erről Micael Johansson vezérigazgató beszélt a Financial Timesnak.
A lépés egy olyan megállapodáshoz kapcsolódna, amelynek keretében Kijev akár 150 darab Gripen repülőgépet vásárolna a svéd cégtől.
Johansson elmondása szerint egy ekkora szerződés megduplázná a Gripen jelenlegi gyártási igényeit, ami új beruházásokat tenne szükségessé több országban is. A Saab már most is fejlesztéseket tervez Brazíliában, Kanadában és Európa más részein, és a vállalat szerint az ukrajnai összeszerelő kapacitás – amennyiben létrejön – egy hosszútávú együttműködés részét képezhetné.
Azonban a háborús környezet komoly logisztikai és biztonsági kockázatokat hordozna, illetve a finanszírozása sem rendezett. A svéd és az ukrán kormány szándéknyilatkozata még nem tartalmaz végleges pénzügyi megoldást; felmerült, hogy az orosz állami vagyon befagyasztott uniós eszközeit is felhasználhatnák, de ennek jogi és politikai akadályai vannak.
A Gripen típus a svéd hadsereg mellett Brazíliában és Thaiföldön is szolgálatban áll, és a Saab szerint a repülőgép rugalmas üzemeltetése – például közúti felszállási képessége és alacsony karbantartási igénye – versenyelőnyt jelent a nemzetközi piacon. Egy ukrajnai szerződés komoly üzleti lehetőséget hozna a cégnek, de végrehajtása számos feltétel teljesülésétől függ.
