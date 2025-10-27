Ukrajnában a legrosszabbtól félnek: Magyarország nélkül bajba kerülhetnek, már szembesültek a következményekkel

Dmitro Ljouskin üzemanyagpiaci szakértő szerint Ukrajnában súlyos üzemanyaghiány fenyeget, miután tűz ütött ki a MOL magyarországi finomítójában, valamint hasonló incidensek történtek szlovákiai és romániai finomítókban is – írja az Unian.

A lap kiemeli:

ukrán import jelentős része ezekből az országokból érkezik, így a zavarok miatt több ukrán benzinkút már leállt.

A cikk szerint a helyzetet tovább nehezítik az importkorlátozások Bulgária és Moldova irányából. A szerző megjegyzi, Magyarország szerepe kulcsfontosságú az ellátásban, amennyiben nem javulnak a körülmények, néhány héten belül tömegesen állhatnak le ukrán kutak.