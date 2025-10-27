Ft
10. 27.
hétfő
Magyarország Ukrajna MOL tűzeset üzemanyaghiány

Ukrajnában a legrosszabbtól félnek: Magyarország nélkül bajba kerülhetnek, már szembesültek a következményekkel

2025. október 27. 09:42

Az üzemanyagpiaci szakértő szerint többek között a százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset miatt álltak le az ukrajnai benzinkutak, és ha nem javulnak a körülmények, tömegesen zárhatnak be.

2025. október 27. 09:42
null

Dmitro Ljouskin üzemanyagpiaci szakértő szerint Ukrajnában súlyos üzemanyaghiány fenyeget, miután tűz ütött ki a MOL magyarországi finomítójában, valamint hasonló incidensek történtek szlovákiai és romániai finomítókban is – írja az Unian.

A lap kiemeli:

ukrán import jelentős része ezekből az országokból érkezik, így a zavarok miatt több ukrán benzinkút már leállt.

A cikk szerint a helyzetet tovább nehezítik az importkorlátozások Bulgária és Moldova irányából. A szerző megjegyzi, Magyarország szerepe kulcsfontosságú az ellátásban, amennyiben nem javulnak a körülmények, néhány héten belül tömegesen állhatnak le ukrán kutak. 

Nyitókép: AFP/Henry Nicholls

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Megtalálta
2025. október 27. 12:21
Hát... faszom... Európa legnagyobb elmegyógyintézete Kijevben található.
Válasz erre
4
0
pandalala
2025. október 27. 11:43
mi ez a cikkindító faß kép ?? ....
Válasz erre
2
0
pandalala
2025. október 27. 11:33
videa.hu/videok/vicces/lart-pour-tarsulat-jaj-de-abszurd-humor-dolak-saly-robert-J62DM2TkxLHPgbBi "L’art pour l’art Társulat - Jaj, de fáj a lábam!"
Válasz erre
2
0
Sróf
2025. október 27. 10:59
Zelenszkij & Co.: "Akkor robbantsuk föl a Barátság kőolajvezetéket, az segít!"
Válasz erre
15
0
