„Biztos nem mi voltunk…” – rejtélyes üzenetek érkeztek Ukrajnából a százhalombattai robbantás után

2025. október 23. 05:55

Az ukrán hozzászólók szerint a százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset Isten figyelmeztetése, mert bűn együttműködni Oroszországgal. Valaki gúnyosan megjegyezte, „biztos nem mi voltunk…!” Egyesek összefüggésbe hozták az esetet azzal a hírrel, hogy rejtélyes robbanás rázta meg Románia legnagyobb orosz kőolajfinomítóját is.

Az ukrán lapok is kiemelten számoltak be a százhalombattai olajfinomítóban történt robbanásról és tűzesetről, a cikkekhez pedig finoman fogalmazva is sértő hozzászólások érkeztek. Igaz, a szerzők sem felejtették el megjegyezni minden egyes alkalommal, hogy az egység Oroszországból kapja a nyersanyagot.

Az ukrán Censor egyik olvasója például azt írja:

Isten figyelmeztet benneteket! Bűn együttműködni az orosz megszállókkal!

Más arra hívja fel a figyelmet, hogy miközben Orbán Viktor magyar miniszterelnök szerint az orosz olaj jelenti az ellátásbiztonságot, a robbanás bizonyította, hogy ez nem igaz. Valaki gúnyosan megjegyezte, „biztos nem mi voltunk…!”, más pedig összefüggésbe hozta az esetet azzal a hírrel, hogy rejtélyes robbanás rázta meg Románia legnagyobb orosz kőolajfinomítóját is.

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

