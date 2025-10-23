„Biztos nem mi voltunk…” – rejtélyes üzenetek érkeztek Ukrajnából a százhalombattai robbantás után

Az ukrán lapok is kiemelten számoltak be a százhalombattai olajfinomítóban történt robbanásról és tűzesetről, a cikkekhez pedig finoman fogalmazva is sértő hozzászólások érkeztek. Igaz, a szerzők sem felejtették el megjegyezni minden egyes alkalommal, hogy az egység Oroszországból kapja a nyersanyagot.

Az ukrán Censor egyik olvasója például azt írja:

Isten figyelmeztet benneteket! Bűn együttműködni az orosz megszállókkal!

Más arra hívja fel a figyelmet, hogy miközben Orbán Viktor magyar miniszterelnök szerint az orosz olaj jelenti az ellátásbiztonságot, a robbanás bizonyította, hogy ez nem igaz. Valaki gúnyosan megjegyezte, „biztos nem mi voltunk…!”, más pedig összefüggésbe hozta az esetet azzal a hírrel, hogy rejtélyes robbanás rázta meg Románia legnagyobb orosz kőolajfinomítóját is.