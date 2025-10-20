Ft
Ft
12°C
1°C
Ft
Ft
12°C
1°C
10. 20.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 20.
hétfő
Rendkívüli!

Zelenszkij először beszélt Orbánról a budapesti békecsúcs bejelentése óta – de a nevét nem mondta ki

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Petrotel-Lukoil üzemanyag orosz robbanás Románia

Most érkezett: rejtélyes robbanás rázta meg Románia legnagyobb orosz kőolajfinomítóját

2025. október 20. 18:13

Még nem érkezett megerősítés a robbanás okáról.

2025. október 20. 18:13
null

Robbanás volt hétfőn a romániai Petrotel-Lukoil kőolajfinomítóban – írja az economica.net. A robbanás 12 óra körül következett be a dél-romániai Ploiestiben található létesítményben. A robbanást nem követte tűz.

A detonáció következtében egy 57 éves munkás súlyos láb- és koponyasérülést szenvedett, a helyi kórház intenzív osztályára szállították. A robbanás bekövetkeztekor a finomító nem üzemelt, mivel október 17-én időszakos műszaki felülvizsgálat miatt leállították.

Az orosz Lukoil egyik romániai leányvállalata által működtetett létesítmény Románia egyik legnagyobb olajfinomítója, 

Ezt is ajánljuk a témában

az éves feldolgozási kapacitása 2,5 millió tonna. A finomító 1904-ben kezdett el termelni, 1998 óta van a Petrotel-Lukoil SA tulajdonában. A cégnek tavaly mintegy 540 alkalmazottja volt, és 1,89 milliárd lej (mintegy 145 milliárd forint) árbevétel mellett 62,8 millió lej (mintegy 4,8 milliárd forint) adózás előtti eredményt ért el.

A Lukoilnak van egy másik romániai leányvállalata is, az üzemanyagok kiskereskedelmi forgalmazására szakosodott Lukoil Romania.

(MTI)

Nyitókép: Nikolay DOYCHINOV / AFP

***

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szamóca bácsi
2025. október 20. 19:15
...avagy: íme itt az ürügy, hogy Románia átálljon az oroszok oldalára?
Válasz erre
2
0
Szamóca bácsi
2025. október 20. 19:12
nocsak! orosz finomító működik az européerjószövetszégesjogállamiukránbarát Romániában? avagy: figyelmeztetés, hogy Százhalombattán felkészüljünk?
Válasz erre
4
0
rezeda-kazmer
2025. október 20. 19:09
Sosem halljuk a hírekben, hogy Románia finanszírozza Putyin háborúját. Ez a finomító hogyhogy zavartalanul működhet még? Csak nem onnan veszik tovább drága kis- és nagyantant (legszorosabb) szövetségeseink az olajat?
Válasz erre
6
0
faramuci
2025. október 20. 19:08
Ukrán "barátaik" intézték a sorsukat.lehet szopkodni őket!!😎
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!