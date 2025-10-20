Most érkezett: rejtélyes robbanás rázta meg Románia legnagyobb orosz kőolajfinomítóját

Robbanás volt hétfőn a romániai Petrotel-Lukoil kőolajfinomítóban – írja az economica.net. A robbanás 12 óra körül következett be a dél-romániai Ploiestiben található létesítményben. A robbanást nem követte tűz.

A detonáció következtében egy 57 éves munkás súlyos láb- és koponyasérülést szenvedett, a helyi kórház intenzív osztályára szállították. A robbanás bekövetkeztekor a finomító nem üzemelt, mivel október 17-én időszakos műszaki felülvizsgálat miatt leállították.