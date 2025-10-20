Ft
10. 20.
hétfő
Rendkívüli!

Zelenszkij gyászos kilátásai ellenére bekeményített a budapesti békecsúcs előtt

Orbán az oroszokra támaszkodik – állítja a Magyarország lejáratására készült műsorában az „európai kulturális televíziócsatorna”

2025. október 20. 08:21

A videó apropója, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin a következő két hétben Budapesten fog találkozni. Magyarország erős külpolitikai pozícióját Brüsszelből nem nézik jó szemmel.

2025. október 20. 08:21
Magyarország: Orbán az oroszokra támaszkodik – ezzel a szalagcímmel jelent meg az ARTE, magát „európai kulturális televíziócsatornaként” megnevező, német-francia tulajdonban lévő csatorna Im Fokus című műsora.

Magyarország
A műsorban a Magyarország és Ukrajna közötti legnagyobb hátterében álló kárpátaljai magyarság helyzetére is kitérnek egy félmondat erejéig.
A szűk négyperces adásban a műsorvezető Magyarország és Ukrajna, Magyarország és az Európai Unió, valamint Magyarország és Oroszország kapcsolatait elemzi. 

A rövid ismertető videó célja, hogy megmagyarázza, miért veszélyes és káros az Orbán Viktor irányítása alatt álló kormány Európára és Ukrajnára nézve.

Magyarország nem áll be a sorba

Felidézi a kárpátaljai magyar kisebbség helyzete körüli folyamatos konfliktusokat, amelyeket Zelenszkij szerint Orbán azzal szít, hogy „útleveleket osztogat az ott élő magyaroknak”.

A műsorkészítők szerint 

Magyarország hiába csatlakozott 2004-ben az EU-hoz, a hirtelen átállás a tervgazdaságról a piacgazdaságra komoly identitásválságot okozott, és ezt használta ki „egy bizonyos Orbán Viktor”

aki a populista nacionalizmus eszméjével kormányozza az országot.

A riporter felsorolja a magyar kormánnyal szembeni – Brüsszelből már jól megszokott – vádakat: korrupció, a szólás- és gyülekezési szabadság korlátozása, LMBTQ-jogok visszaszorítása. És a műsor arra is felhívja a figyelmet, Magyarország sokféleképpen támaszkodik Oroszországra: Szlovákiával együtt még mindig függ az orosz gáztól és olajtól, az Európa Unióban pedig egyedüliként blokkolja az Oroszország elleni szankciókat, valamint Ukrajna háborús támogatását.

Az ARTE már korábban is készített hasonló, lejárató műsort Magyarországról és az Orbán-kormányról. A mostani apropó feltehetően a közelgő budapesti békecsúcs, amelyet Brüsszelből szeretnének úgy láttatni, mintha nem diplomáciai siker lenne, hanem Orbán oroszbarát politikájának káros eredménye.

Nyitókép: YouTube / képernyőkép

B_kanya
2025. október 20. 10:50
1990-2004 között a "hirtelen átállás" , sőt 2011-től volt csak szabad munkavállalás. 20 évig pitiztettek. De aliék rögtön mehettek, meg zseléék is rögtön jöhetnének. Szerbiát meg csuklóztatják...
krokodilgenya
2025. október 20. 10:46
velünk foglalkoznak, miközben a buckalakó muszlim és kősötét niggercsürhe elevenen zabálja fel őket, bassza meg asszonyaikat, gyilkolja le gyermekeiket, tartja rettegésben eredeti természetes élőhelyeiket
statiszta
2025. október 20. 10:42
"Orbán az oroszokra támaszkodik" Meg az amerikaiakra... EU meg arról koldul... :D
istvanpeter
2025. október 20. 10:38
Orbán Viktor miniszterelnök politikája világosan rámutat arra, hogy a hatalmi politizálás csak erőszakhoz és romboláshoz vezet és az emberiség tartós megmaradása csak a szabad békés gazdasági és kulturális kapcsolatrendszerben valósulhat meg.
