Orbán az oroszokra támaszkodik – állítja a Magyarország lejáratására készült műsorában az „európai kulturális televíziócsatorna”

Felidézi a kárpátaljai magyar kisebbség helyzete körüli folyamatos konfliktusokat, amelyeket Zelenszkij szerint Orbán azzal szít, hogy „útleveleket osztogat az ott élő magyaroknak”.

A műsorkészítők szerint

Magyarország hiába csatlakozott 2004-ben az EU-hoz, a hirtelen átállás a tervgazdaságról a piacgazdaságra komoly identitásválságot okozott, és ezt használta ki „egy bizonyos Orbán Viktor”,

aki a populista nacionalizmus eszméjével kormányozza az országot.

A riporter felsorolja a magyar kormánnyal szembeni – Brüsszelből már jól megszokott – vádakat: korrupció, a szólás- és gyülekezési szabadság korlátozása, LMBTQ-jogok visszaszorítása. És a műsor arra is felhívja a figyelmet, Magyarország sokféleképpen támaszkodik Oroszországra: Szlovákiával együtt még mindig függ az orosz gáztól és olajtól, az Európa Unióban pedig egyedüliként blokkolja az Oroszország elleni szankciókat, valamint Ukrajna háborús támogatását.