Budapesti békecsúcs: az ukrán sajtó szerint Brüsszel arcára fagyott a mosoly a Trump–Putyin-találkozó miatt
Az ukrán elemzések szerint a magyar főváros megerősítette pozícióját a nemzetközi porondon.
A videó apropója, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin a következő két hétben Budapesten fog találkozni. Magyarország erős külpolitikai pozícióját Brüsszelből nem nézik jó szemmel.
Magyarország: Orbán az oroszokra támaszkodik – ezzel a szalagcímmel jelent meg az ARTE, magát „európai kulturális televíziócsatornaként” megnevező, német-francia tulajdonban lévő csatorna Im Fokus című műsora.
A szűk négyperces adásban a műsorvezető Magyarország és Ukrajna, Magyarország és az Európai Unió, valamint Magyarország és Oroszország kapcsolatait elemzi.
A rövid ismertető videó célja, hogy megmagyarázza, miért veszélyes és káros az Orbán Viktor irányítása alatt álló kormány Európára és Ukrajnára nézve.
Felidézi a kárpátaljai magyar kisebbség helyzete körüli folyamatos konfliktusokat, amelyeket Zelenszkij szerint Orbán azzal szít, hogy „útleveleket osztogat az ott élő magyaroknak”.
A műsorkészítők szerint
Magyarország hiába csatlakozott 2004-ben az EU-hoz, a hirtelen átállás a tervgazdaságról a piacgazdaságra komoly identitásválságot okozott, és ezt használta ki „egy bizonyos Orbán Viktor”,
aki a populista nacionalizmus eszméjével kormányozza az országot.
A riporter felsorolja a magyar kormánnyal szembeni – Brüsszelből már jól megszokott – vádakat: korrupció, a szólás- és gyülekezési szabadság korlátozása, LMBTQ-jogok visszaszorítása. És a műsor arra is felhívja a figyelmet, Magyarország sokféleképpen támaszkodik Oroszországra: Szlovákiával együtt még mindig függ az orosz gáztól és olajtól, az Európa Unióban pedig egyedüliként blokkolja az Oroszország elleni szankciókat, valamint Ukrajna háborús támogatását.
Az ARTE már korábban is készített hasonló, lejárató műsort Magyarországról és az Orbán-kormányról. A mostani apropó feltehetően a közelgő budapesti békecsúcs, amelyet Brüsszelből szeretnének úgy láttatni, mintha nem diplomáciai siker lenne, hanem Orbán oroszbarát politikájának káros eredménye.
