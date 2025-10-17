Budapesti békecsúcs: az ukrán sajtó szerint Brüsszel arcára fagyott a mosoly a Trump–Putyin-találkozó miatt

Donald Trump amerikai elnök bejelentése a Trump–Putyin-találkozóról politikai lavinát indított el Európában. A tervezett budapesti helyszín az Európai Unió számos vezetőjét váratlanul érte, és sokak szerint a kontinens diplomáciai megaláztatását jelenti. Az ukrán TSN beszámolója szerint a csúcstalálkozó nemcsak az orosz–ukrán háború békés rendezését célozza, hanem világosan mutatja azt is, hogy az Egyesült Államok és Oroszország immár Magyarországon keresztül keresik a tárgyalások útját – megkerülve Brüsszelt.

A Trump–Putyin-találkozó Budapesten az Európai Unió számára meglepetés, Magyarország számára viszont diplomáciai siker és történelmi pillanat / Forrás: AFP

A TSN kiemeli: az európai vezetők számára sokkoló volt a hír, hogy a csúcstalálkozó nem semleges területen, hanem épp Budapesten tartják, ahol Orbán Viktor miniszterelnök az utóbbi években a Kreml egyik legszorosabb európai partnerévé vált. A portál a The Telegraph írására hivatkozva megjegyzi, hogy Orbán Viktor elégedetten fogadta a hírt, és Magyarország ismét a nemzetközi figyelem középpontjába került a tervezett budapesti csúcstalálkozó miatt.