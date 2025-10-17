Ft
Budapesti békecsúcs Brüsszel orosz-ukrán háború Donald Trump Vlagyimir Putyin Orbán Viktor

Budapesti békecsúcs: az ukrán sajtó szerint Brüsszel arcára fagyott a mosoly a Trump–Putyin-találkozó miatt

2025. október 17. 11:37

Az amerikai elnök bejelentése diplomáciai földrengést váltott ki Európában. A Trump–Putyin-találkozó Budapestre tervezett helyszíne az uniós fővárosokban megdöbbenést és sértettséget keltett, hiszen a békéről szóló egyeztetések kulcsa most már nem Brüsszelben, hanem Magyarországon van.

2025. október 17. 11:37
null

Donald Trump amerikai elnök bejelentése a Trump–Putyin-találkozóról politikai lavinát indított el Európában. A tervezett budapesti helyszín az Európai Unió számos vezetőjét váratlanul érte, és sokak szerint a kontinens diplomáciai megaláztatását jelenti. Az ukrán TSN beszámolója szerint a csúcstalálkozó nemcsak az orosz–ukrán háború békés rendezését célozza, hanem világosan mutatja azt is, hogy az Egyesült Államok és Oroszország immár Magyarországon keresztül keresik a tárgyalások útját – megkerülve Brüsszelt.

A Trump–Putyin-találkozó Budapesten az Európai Unió számára meglepetés, Magyarország számára viszont diplomáciai siker és történelmi pillanat.
A Trump–Putyin-találkozó Budapesten az Európai Unió számára meglepetés, Magyarország számára viszont diplomáciai siker és történelmi pillanat / Forrás: AFP

A TSN kiemeli: az európai vezetők számára sokkoló volt a hír, hogy a csúcstalálkozó nem semleges területen, hanem épp Budapesten tartják, ahol Orbán Viktor miniszterelnök az utóbbi években a Kreml egyik legszorosabb európai partnerévé vált. A portál a The Telegraph írására hivatkozva megjegyzi, hogy Orbán Viktor elégedetten fogadta a hírt, és Magyarország ismét a nemzetközi figyelem középpontjába került a tervezett budapesti csúcstalálkozó miatt.

Ezt is ajánljuk a témában

Trump–Putyin-találkozó és Orbán pozíciója

Az ukrán lap szerint az esemény óriási diplomáciai siker a magyar kormányfő számára, aki következetesen békepárti politikát hirdet, miközben az Európai Unió vezetése továbbra is a háború finanszírozásában és az Oroszország elleni szankciók meghosszabbításában látja a megoldást. 

A Trump–Putyin-találkozó így Orbánt olyan vezetőként mutathatja be, aki hidat képez Kelet és Nyugat között.

Orbánt Brüsszelben és több uniós fővárosban gyakran bírálják amiatt, hogy Moszkvával fenntartott kapcsolatait másként értelmezi, mint az uniós többség, elutasítja az újabb szankciókat, és több alkalommal sem támogatta Ukrajna további finanszírozását. A TSN emlékeztet: a magyar miniszterelnök nyíltan szembement Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is, és többször felhívta a figyelmet arra, hogy Kijev üldözi a kárpátaljai magyar kisebbséget.

Ezt is ajánljuk a témában

A portál szerint Trump és Orbán politikai szövetsége töretlen: az amerikai elnök már korábban is nyíltan támogatta a magyar kormányfőt, és a jövő évi választások előtt is példás vezetőként méltatta. Trump legutóbb a gázai válságról szóló egyiptomi csúcson dicsérte Orbánt, amikor a színpadról így szólt hozzá:

Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Ő egy nagyszerű vezető. Száz százalékban mögöttetek állunk!

Kapcsolódó vélemény

undefined

Rákay Philip

Facebook

Idézőjel

Donald Trump a világ színe előtt dicsérte a magyar miniszterelnököt

Magyar Péter ma ledobja a láncot. Kisollóval szétnyirbálja a karton Orbán Viktort!

Budapest a nemzetközi figyelem középpontjában

A TSN szerint a találkozó bejelentése egyértelmű üzenet Brüsszelnek: a békefolyamat kulcsa már nem az Európai Unió kezében van. Az ukrán portál idézi a The Telegraph értékelését is, miszerint az EU 

a háttérbe szorult a béketárgyalásokban mind Ukrajna, mind a Közel-Kelet ügyében.

A portál emlékeztet: 

  • Magyarországot korábban több uniós tagállam elszigeteltnek tekintette, most azonban a Donald Trump és Vlagyimir Putyin közti találkozóval ismét a világpolitika figyelmének középpontjába került. 
  • Az amerikai elnök – ahogy a TSN fogalmaz – ajándékot adott Orbán Viktornak a békekonferencia megszervezésével, ezzel elismerve Magyarország önálló szerepét és köszönetet mondva a hűségéért.

A Trump–Putyin-találkozó üzenete világos: a jövő nagyhatalmi tárgyalásai nem feltétlenül az uniós asztaloknál dőlnek el. 

A TSN szerint Trump ezzel nemcsak a békéről akar tárgyalni, hanem „bosszantani a liberálisokat” is az EU-ban és azon kívül. Trump kijelentette, hogy a megbeszélés célja a béke megteremtése és az erőforrások megőrzése. A Tomahawk-rakéták Ukrajnának szánt szállítását például újragondolja, mert – mint mondta – nem tudja kimeríteni az Egyesült Államok készleteit.

Az ukrán TSN szerint a budapesti Trump–Putyin-találkozó tehát nemcsak diplomáciai esemény, hanem a nemzetközi rend új szimbolikus pillére is. Magyarország – írják – olyan szerepbe került, amilyet az Európai Unió már régen elveszített: 

közvetítőként a béke és a politikai realitás között.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

