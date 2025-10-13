Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyar Péter Donald Trump Orbán Viktor

Donald Trump a világ színe előtt dicsérte a magyar miniszterelnököt

2025. október 13. 20:41

Magyar Péter ma ledobja a láncot. Kisollóval szétnyirbálja a karton Orbán Viktort!

2025. október 13. 20:41
null
Rákay Philip
Rákay Philip
Facebook

„Magyar Péter ma ledobja a láncot. Kisollóval szétnyirbálja a karton Orbán Viktort! Donald Trump a világ színe előtt dicsérte a magyar miniszterelnököt, eképpen: »Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Ő egy nagyszerű vezető. 100 százalékban mögöttetek állunk!«

Titi
2025. október 13. 22:01
Szegény Müszike eszi a kefét, hogy neki csak az áruló, korrupt brüsszeli csavargók jutottak, pedig mennyivel jobban mutatna ő Trump mellett, mint Orbán. Az egész világ ezzel foglalkozik, az ő gazdáin pedig röhögnek, megint a kispadra vágták őket, hogy üljenek le a seggükre. Nem tudom megnézni a facebookot, számoljatok már be róla, mit mond erről a nagyeszű sündisznócska.
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. október 13. 21:48
Magyar 🐒🐓 Júdás Péter a TISZA párt őrjöngő elnöke befosott megint! Ráadásul minden fizetett nője más férfiakkal szeretkezik.. A választásokig megbolondul!
Válasz erre
0
0
flesh ripper
2025. október 13. 21:25
Trump ért ahhoz, hogy ágyékra rúgjon a mocskoknak. Szereti az mma-t. (pedig ez ott is tilos:)))
Válasz erre
0
0
pearl61
2025. október 13. 21:18
Orbán Viktor miniszterelnök úr Európa legprofibb politikusa. Mi, jobboldaliak büszkék vagyunk rá. A Jóisten mindannyiunk felett, Magyarország mindenek előtt! Bárcsak ez lenne a vezéreszme minden magyarnak…!!!
Válasz erre
4
0
