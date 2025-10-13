Nagyon figyeljünk oda – lassan a magyar városokat is felfalja a globalizáció

Gomba módra szaporodnak a „nem helyek”, az identitás nélküli otthonok és közösségi terek. Ez nem csupán esztétikai kérdés, hanem kulturális krízis – írta a jelenségről egy amerikai regényíró már több mint harminc évvel ezelőtt.