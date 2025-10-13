„Viktor!” – így fogadta Orbán Viktort Donald Trump a Békecsúcson (VIDEÓ)
Az amerikai elnök szinte el sem akarta engedni a magyar kormányfőt.
Magyar Péter ma ledobja a láncot. Kisollóval szétnyirbálja a karton Orbán Viktort!
„Magyar Péter ma ledobja a láncot. Kisollóval szétnyirbálja a karton Orbán Viktort! Donald Trump a világ színe előtt dicsérte a magyar miniszterelnököt, eképpen: »Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Ő egy nagyszerű vezető. 100 százalékban mögöttetek állunk!«”
