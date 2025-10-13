Ft
Békecsúcs Donald Trump Egyesült Államok miniszterelnök

„Viktor!” – így fogadta Orbán Viktort Donald Trump a Békecsúcson (VIDEÓ)

2025. október 13. 18:01

Az amerikai elnök szinte el sem akarta engedni a magyar kormányfőt.

2025. október 13. 18:01
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Donald Trump meghívásának eleget téve Orbán Viktor magyar miniszterelnök is részt vesz a történelminek ígérkező Békecsúcson Egyiptomban.

Az eseményen az Egyesült Államok, Katar, Törökország és Egyiptom vezetői írják alá a Közel-Keleti Béketervet, amelyet Orbán Viktor „óriási eredménynek” nevezett, mivel pontot tehet a térség országai között évek óta húzódó komoly konfliktusokra.

Nyitókép: Facebook

