„Viktor!” – így fogadta Orbán Viktort Donald Trump a Békecsúcson (VIDEÓ)

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Donald Trump meghívásának eleget téve Orbán Viktor magyar miniszterelnök is részt vesz a történelminek ígérkező Békecsúcson Egyiptomban.

Az eseményen az Egyesült Államok, Katar, Törökország és Egyiptom vezetői írják alá a Közel-Keleti Béketervet, amelyet Orbán Viktor „óriási eredménynek” nevezett, mivel pontot tehet a térség országai között évek óta húzódó komoly konfliktusokra.