„Viktor!” – így fogadta Orbán Viktort Donald Trump a Békecsúcson (VIDEÓ)

Történelmi pillanatok: Donald Trump meghívta Orbán Viktort a Békecsúcsra, ahol aláírják a Közel-Keleti Béketervet
A miniszterelnök szerint gőzerővel épül a nemzetközi térben a békepártiak hálózata, amelynek Magyarország is a tagja.
Az amerikai elnök szinte el sem akarta engedni a magyar kormányfőt.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, Donald Trump meghívásának eleget téve Orbán Viktor magyar miniszterelnök is részt vesz a történelminek ígérkező Békecsúcson Egyiptomban.
Az eseményen az Egyesült Államok, Katar, Törökország és Egyiptom vezetői írják alá a Közel-Keleti Béketervet, amelyet Orbán Viktor „óriási eredménynek” nevezett, mivel pontot tehet a térség országai között évek óta húzódó komoly konfliktusokra.
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök szerint gőzerővel épül a nemzetközi térben a békepártiak hálózata, amelynek Magyarország is a tagja.
Nyitókép: Facebook