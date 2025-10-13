Történelmi pillanatok: Donald Trump meghívta Orbán Viktort a Békecsúcsra, ahol aláírják a Közel-Keleti Béketervet

Friss kutatás: fél évvel a választások előtt magabiztosan vezet a Fidesz
Bár a trendek alapján kiélezett a verseny a kormánypártok és a Tisza Párt között, a legfrissebb adatok szerint továbbra is a Fidesz áll az élen.
A miniszterelnök szerint gőzerővel épül a nemzetközi térben a békepártiak hálózata, amelynek Magyarország is a tagja.
Bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök, amelyben a hétfői napját részletezte és tárta fel az olvasói előtt. „A hétfőt egy darabig nem felejtjük el” – írta. Ezt követően kiemelte: „egy bő óra múlva Csányi Sándorral olyan bejelentést teszünk, amit évtizedekig emlegetni fognak Gödöllőn, és az egész országban”.
Legyetek hű magyarok tettel, és nem puszta szóval…”
– idézte a miniszterelnök.
Ezután arról számolt be, hogy
magyar idő szerint szombat éjjel megérkezett hozzá Donald Trump elnök meghívója a Békecsúcsra, amelyet Sharm el-Sheikhben rendeznek meg.
A miniszterelnök szerint az eseményen az Egyesült Államok, Katar, Törökország és Egyiptom vezetői írják alá a Közel-Keleti Béketervet, amelyet „óriási eredménynek” nevezett.
A miniszterelnök úgy fogalmazott: „Trump elnök megcsinálta”, azaz sikeresen békét teremtett a Közel-Keleten, és ha „nem csábulunk el a háborúpárti szirénhangoknak”, akkor Ukrajnában is képes lesz rá, amihez Magyarországnak minden támogatást meg kell adnia. Hozzátette, hogy földrajzi helyre, országméretre és súlyra való tekintet nélkül létezik a világon egy békepárti hálózat, amely mindenhol – legyen az a Közel-Kelet, a Kaukázus vagy éppen Ukrajna – egymást segítve dolgozik a békéért.
Orbán szerint Magyarország ennek a békepárti hálózatnak, a normális emberek koalíciójának büszke tagja.
***
