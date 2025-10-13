Friss kutatás: fél évvel a választások előtt magabiztosan vezet a Fidesz

Magyar Péter embere megtorpedózta a magyar egyetemi hallgatók álmait
Bár a trendek alapján kiélezett a verseny a kormánypártok és a Tisza Párt között, a legfrissebb adatok szerint továbbra is a Fidesz áll az élen.
A XXI. Század Intézet friss kutatása szerint a politikailag aktívak körében a Fidesz 44 százalékon áll, a Tisza 41 százalékkal követi, a Mi Hazánk 7 százalékon és az MKKP 5 százalékon szerepel. A kutatás jelen állása szerint négypárti parlamentet jelez fél évvel a választás előtt – írta meg a Magyar Nemzet.
Fél év van hátra a választásig. A mozgalmas nyár és a viharos szeptember után közeleg a hajrá, amikor minden hét és minden nap számíthat a XXI. Század Intézet értékelése szerint. Az intézet bejelentette, hogy „A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása” elnevezéssel a választásokig hátralévő hónapokban rendszeresen jelentkezik kutatásokkal.
Mi most itt szúrjuk le a körzőt, innen nézünk előre”
– írták.
A debütáló vizsgálat a pártok versenyére fókuszált, és azt mérte, hogy a politikailag aktívak, vagyis akik egy most vasárnap esedékes választáson biztosan részt vennének, mely pártokra szavaznának. A felmérés alapján a Fidesz vezet, a Tisza a második, és a jelenlegi adatok szerint négypárti parlament alakulna.
A számok szerint a politikailag aktívak 44 százaléka a Fideszre voksolna, 41 százalék a Tiszára, 7 százalék a Mi Hazánk Mozgalomra és 5 százalék a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra. A Demokratikus Koalíció 3 százalékon áll, így nem jutna be a parlamentbe. Ez jelzi az október eleji helyzetet, mintegy fél évvel a választás előtt.
