Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 13.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
verseny Tisza trend XXI Század Intézet Fidesz párt parlament

Friss kutatás: fél évvel a választások előtt magabiztosan vezet a Fidesz

2025. október 13. 07:21

Bár a trendek alapján kiélezett a verseny a kormánypártok és a Tisza Párt között, a legfrissebb adatok szerint továbbra is a Fidesz áll az élen.

2025. október 13. 07:21
null

A XXI. Század Intézet friss kutatása szerint a politikailag aktívak körében a Fidesz 44 százalékon áll, a Tisza 41 százalékkal követi, a Mi Hazánk 7 százalékon és az MKKP 5 százalékon szerepel. A kutatás jelen állása szerint négypárti parlamentet jelez fél évvel a választás előtt – írta meg a Magyar Nemzet.

Fél év van hátra a választásig. A mozgalmas nyár és a viharos szeptember után közeleg a hajrá, amikor minden hét és minden nap számíthat a XXI. Század Intézet értékelése szerint. Az intézet bejelentette, hogy „A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása” elnevezéssel a választásokig hátralévő hónapokban rendszeresen jelentkezik kutatásokkal.

Mi most itt szúrjuk le a körzőt, innen nézünk előre”

– írták.

Fotó: Magyar Nemzet

A debütáló vizsgálat a pártok versenyére fókuszált, és azt mérte, hogy a politikailag aktívak, vagyis akik egy most vasárnap esedékes választáson biztosan részt vennének, mely pártokra szavaznának. A felmérés alapján a Fidesz vezet, a Tisza a második, és a jelenlegi adatok szerint négypárti parlament alakulna.

A számok szerint a politikailag aktívak 44 százaléka a Fideszre voksolna, 41 százalék a Tiszára, 7 százalék a Mi Hazánk Mozgalomra és 5 százalék a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra. A Demokratikus Koalíció 3 százalékon áll, így nem jutna be a parlamentbe. Ez jelzi az október eleji helyzetet, mintegy fél évvel a választás előtt.

Nyitókép: Magyar Nemzet / Kurucz Árpád

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 63 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nekateal
2025. október 13. 09:14
A Tisza + MKKP + DK túl sok! Az tragédia, hogy azokra a pártokra ennyien (vagy ugyan 10-20%-kal kevesebben) szavaznának. Ez a tény a fidesz-kdnp-re se vet jó fényt! Azért, mert inkább szavaznának ezekre, mint a fideszre.
Válasz erre
0
0
robertdenyiro
2025. október 13. 09:11
Kamu. Tisza pártra senki se fog szavazni, mert nem is indul a választáson. Legfeljebb Vietnamban.
Válasz erre
0
0
mainap
2025. október 13. 09:00
Kizárólag. Tisza pártra szavazunk, senki másra. Már írják is ki a hűtőre, el ne felejtse
Válasz erre
1
2
dejavu
2025. október 13. 09:00
kailniris 2025. október 13. 08:57 Valaki magyarázza már el ezt agyi rettenetet amikor a tisza a dk programjával 41%-on áll, míg a dk meg a tisza programjával 3%-on! Légyszi! azt hiszem, a program tökmindegy. Az ország fele szerint Orbánnak mennie kell. Bármi áron.
Válasz erre
2
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!