Friss kutatás: fél évvel a választások előtt magabiztosan vezet a Fidesz

A XXI. Század Intézet friss kutatása szerint a politikailag aktívak körében a Fidesz 44 százalékon áll, a Tisza 41 százalékkal követi, a Mi Hazánk 7 százalékon és az MKKP 5 százalékon szerepel. A kutatás jelen állása szerint négypárti parlamentet jelez fél évvel a választás előtt – írta meg a Magyar Nemzet.

Fél év van hátra a választásig. A mozgalmas nyár és a viharos szeptember után közeleg a hajrá, amikor minden hét és minden nap számíthat a XXI. Század Intézet értékelése szerint. Az intézet bejelentette, hogy „A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása” elnevezéssel a választásokig hátralévő hónapokban rendszeresen jelentkezik kutatásokkal.

Mi most itt szúrjuk le a körzőt, innen nézünk előre”

– írták.