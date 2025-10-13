Magyar Péter embere megtorpedózta a magyar egyetemi hallgatók álmait

Eljött az idő: be kell vetni a drónokat Magyarországon
A Tisza Párt korábban botrányba keveredett politikusa célkeresztbe vette a Pannónia programot – pont, mikor óriási nemzetközi sikert ért el az egyik magyar intézmény.
Tizenkét magyar egyetem is bekerült a világ legjobb öt százalékába a Times Higher Education 2026-os nemzetközi rangsora szerint. Eközben a tiszás Kollár Kinga európai parlamenti módosítója a Pannónia program kizárását célozta meg az Erasmus körüli vitában – írta meg a Magyar Nemzet.
A Semmelweis Egyetem áll a világranglista 272. helyét érte el a világranglistán, ami nagy előrelépés a tavalyi eredményhez képest. Míg 2016-ban hat magyar egyetem szerepelt a THE listáján, ma ez a szám megduplázódott, és külön siker, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem is felkerült a kiemelt intézmények közé.
A Semmelweis a 250-300-as sávban, az Óbudai Egyetem a 601–800-as sávban javított. Phil Baty, a THE nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője így értékelt:
A 2026-os világegyetemi rangsorban Magyarország jelentős előrelépést ért el. Az ország növelte képviseletét a rangsorban, és emellett javította átlagos rangsorolási pontszámát is – néhány figyelemre méltó mérföldkővel, amelyek elismerést vívtak ki a világon is.”
A Pannonia program a magyar kormány által létrehozott, nemzeti finanszírozású ösztöndíjrendszer, amelyet az Erasmus+ programból való kizárás után indítottak el a magyar egyetemisták külföldi tanulmányainak támogatására.
A politikai fronton közben vita bontakozott ki a Pannónia program körül. A Tisza Párt európai parlamenti képviselője, Kollár Kinga ugyanis módosítót nyújtott be az Erasmus dossziéjához, amely a kormányzati ösztöndíjprogram kizárásának kiterjesztését célozza. A kezdeményezés bírálói szerint ez a magyar egyetemisták nemzetközi tanulmányait veszélyeztetné, és erősítené azt a brüsszeli szándékot, hogy a hazai egyetemi alapítványok kuratóriumaiból kiszorítsák a rektorokat és professzorokat, miközben külső szereplők dönthetnének a vezetői kinevezésekről.
A kormányoldal szerint a lépés illeszkedik ahhoz a logikához, amely szerint minél rosszabb a magyaroknak, annál jobb a Tisza Pártnak.
Nyitókép: MTI / Czeglédi Zsolt
