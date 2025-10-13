Magyar Péter embere megtorpedózta a magyar egyetemi hallgatók álmait

Tizenkét magyar egyetem is bekerült a világ legjobb öt százalékába a Times Higher Education 2026-os nemzetközi rangsora szerint. Eközben a tiszás Kollár Kinga európai parlamenti módosítója a Pannónia program kizárását célozta meg az Erasmus körüli vitában – írta meg a Magyar Nemzet.

A Semmelweis Egyetem áll a világranglista 272. helyét érte el a világranglistán, ami nagy előrelépés a tavalyi eredményhez képest. Míg 2016-ban hat magyar egyetem szerepelt a THE listáján, ma ez a szám megduplázódott, és külön siker, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem is felkerült a kiemelt intézmények közé.

A Semmelweis a 250-300-as sávban, az Óbudai Egyetem a 601–800-as sávban javított. Phil Baty, a THE nemzetközi kapcsolatokért felelős vezetője így értékelt:

A 2026-os világegyetemi rangsorban Magyarország jelentős előrelépést ért el. Az ország növelte képviseletét a rangsorban, és emellett javította átlagos rangsorolási pontszámát is – néhány figyelemre méltó mérföldkővel, amelyek elismerést vívtak ki a világon is.”