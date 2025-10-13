Eljött az idő: be kell vetni a drónokat Magyarországon

A helyzet megértéséhez érdemes a régióra is kitekinteni, mert a kabóca nem ismer országhatárokat. Osztrák elemzések szerint az aranyszínű sárgaság ott is jelentős, régiónként eltérő súlyosságú probléma. A hűvösebb területek kevésbé kedveznek a kártevőnek, ami alapján az északi régiók kisebb kitettsége lenne várható, ám ez Magyarországon csak részben igaz. A Nébih károsítómonitoring rendszere Tokaj-Hegyalján is kimutatta a kabócát, méghozzá kifejlett állapotban.

A védekezés intenzitása területenként eltérő, az „FD légi védekezés” adatai jelenleg Somogy és Zala vármegyében számolnak be permetezésről.

Fotó: Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara / Tüh Annamária

Ausztriában hasonló mintázat rajzolódik ki. Az északi borvidékek, például a Weinviertel és a Duna völgyi térségek egyelőre kedvezőbb képet mutatnak, délebbre viszont aggasztó a helyzet. Burgenlandban már megjelent a kór, a bevizsgált minták fertőzöttsége rendkívül magas, Stájerországban pedig több helyen teljes ültetvényeket kellett kivágni a terjedés megfékezésére.

A védekezés körül konfliktusok is kialakulnak, mivel az organikus és biodinamikus szemléletű borászatok szűkebb eszköztárral dolgoznak vagy bizonyos eljárásokat elutasítanak, amit a konvencionális gazdaságok a terjedés gyorsaságával hoznak összefüggésbe. A magyar helyzetről, köztük Somló térségéről és a bioborászatok esélyeiről részletes szakmai összefoglalók adnak képet.