Eljött az idő: be kell vetni a drónokat Magyarországon

Nagy a baj: válságos helyzetbe került a magyar borászat
Hazai borászokat kérdeztünk a helyzetről és arról, milyen jövő vár a magyar borra.
Magyarország a legmodernebb technológiát veti be a pusztító kór megfékezésére.
A magyar hatóságok átfogó akciót indítottak a szőlő aranyszínű sárgaság visszaszorítására, amely már a 22 hazai borvidékből 17-et érint, és a környező országokban is egyre nagyobb károkat okoz – írta meg a Világgazdaság.
A szőlő aranyszínű sárgaságát, vagyis az FD-t fitoplazma idézi elő, ezért az antibakteriális szerek hatástalanok ellene. A fertőzés terjesztője az amerikai szőlőkabóca, amely gyorsan megtelepszik, és akár egyetlen szezon alatt teljes szőlősorokat tehet tönkre. A fenyegetés valós, a gyors fellépés pedig a következő évi szüret egyik kulcsfeltétele. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Csongrád-Csanád és Hajdú-Bihar vármegyében is igazolta a kórokozó jelenlétét, így már tizenöt vármegye érintett.
A hatóság továbbra is a megelőzést tartja a leghatékonyabb védekezésnek. A Nébih arra kéri a termelőket, hogy folyamatosan figyeljék az ültetvényeket, tartsák be a növényvédelmi előírásokat, és a betegség gyanúját azonnal jelentsék.
A helyzet megértéséhez érdemes a régióra is kitekinteni, mert a kabóca nem ismer országhatárokat. Osztrák elemzések szerint az aranyszínű sárgaság ott is jelentős, régiónként eltérő súlyosságú probléma. A hűvösebb területek kevésbé kedveznek a kártevőnek, ami alapján az északi régiók kisebb kitettsége lenne várható, ám ez Magyarországon csak részben igaz. A Nébih károsítómonitoring rendszere Tokaj-Hegyalján is kimutatta a kabócát, méghozzá kifejlett állapotban.
A védekezés intenzitása területenként eltérő, az „FD légi védekezés” adatai jelenleg Somogy és Zala vármegyében számolnak be permetezésről.
Ausztriában hasonló mintázat rajzolódik ki. Az északi borvidékek, például a Weinviertel és a Duna völgyi térségek egyelőre kedvezőbb képet mutatnak, délebbre viszont aggasztó a helyzet. Burgenlandban már megjelent a kór, a bevizsgált minták fertőzöttsége rendkívül magas, Stájerországban pedig több helyen teljes ültetvényeket kellett kivágni a terjedés megfékezésére.
A védekezés körül konfliktusok is kialakulnak, mivel az organikus és biodinamikus szemléletű borászatok szűkebb eszköztárral dolgoznak vagy bizonyos eljárásokat elutasítanak, amit a konvencionális gazdaságok a terjedés gyorsaságával hoznak összefüggésbe. A magyar helyzetről, köztük Somló térségéről és a bioborászatok esélyeiről részletes szakmai összefoglalók adnak képet.
A stájer tartományi vezetés szakmai szervezetekkel és gazdákkal együtt átfogó cselekvési tervet léptetett életbe. Kötelezővé tették a permetezést, elrendelték a gyanús tőkék és a szomszédos növények azonnali kivágását, ingyenessé tették a minták vizsgálatát, és szakértői ellenőrző csoportot állítottak fel. A fertőzés az egész régióra kockázatot jelent, Szlovéniában már minden borvidék érintett, a legközelebbi stájer ültetvények pedig mindössze néhány tucat kilométerre találhatók a Zalai borvidéktől.
Két hete komplex akció indult, amelynek leglátványosabb eleme az október 9-én elrajtolt drónos felderítés. A Nébih koordinálja a programot, és jelzi, hogy a következő hetekben drónok jelenhetnek meg a dűlők felett. A nagy felbontású légi felvételeket speciális szoftver elemzi, amely a fertőzésre utaló tüneteket keresi.
Somogyban és Zalában a repülőgépes védekezés során Klartan 24 EW rovarölő szert juttatnak a már leszüretelt, lakott területektől távol eső ültetvényekre. Az öko és biogazdaságok ebből a permetezésből kimaradnak.
