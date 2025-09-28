Nagy a baj: válságos helyzetbe került a magyar borászat

Balatonfüredi bornapok

Takler Ferenc is erre utal, amikor azt hangsúlyozza, a szakma évek óta erőfeszítéseket tesz, hogy népszerűsítse a mértékletes borfogyasztást a felsőoktatási intézményekben, egyes egyetemeken kreditpontos képzésként is. A fiatalok bortól való elfordulása kapcsán felidézi, hogy a kilencvenes években nagy lendülettel kezdtek az ágazat megújításához: új fajtaválaszték, modern ültetvények, hozamkorlátozás és szakmai tisztesség tette lehetővé a borkultúra megteremtését. Rendszeressé váltak a boros rendezvények, bemutatók, gasztronómiai események, amelyekre tömegesen érkeztek a fiatalok is. „Mi, borászok egyre jobb borokat készítettünk, ezt kommunikáltuk, és a fiatalokat a bor szeretetére tanítottuk. Mára a helyzet gyökeresen megváltozott. A szakma keresi a fogyasztók kegyeit, próbálja kielégíteni az új szokásokhoz kapcsolódó igényeiket: alkoholmentes borokat, narancsborokat és még egy sor különféle szlogenekkel tarkított terméket degradált belőlük, és már a minőség is csorbát szenvedett. Ezek után nem csodálkozhatunk azon, hogy a fiatalok elfordultak a bortól, amely bizalmi termék, kell a termelő garanciája és az ár-minőség megfelelő kialakítása. Ma olcsó bor kell erős marketinggel” – szögezi le a borász. Hozzáteszi: nem csoda, hogy drámaian csökkent az egy főre jutó éves borfogyasztás, 35 literről körülbelül 15 literre.

Lőrincz György a jelenség kapcsán nem kertel: szerinte támadás alatt van a borkultúra.

Úgy véli, a világ az egyetemes értékek ellen dolgozik, és a fiatalok nem ismerik eléggé ezeket az értékeket. Ám mint mondja, mindig van remény. „Öröm látni, hogy vannak családok, amelyek áthagyományozzák a kulturált borfogyasztást, vannak kíváncsi fiatalok is, akik bortermelőket látogatnak meg, és érdeklődnek, a borok megismerésében átélik az emberi közösség örömét. Tudjuk, de nem hangoztatjuk, hogy a mértékletes borfogyasztásnak vannak jótékony hatásai is az egészségre. Vajon miért nem hallani ezekről? El kell mondanunk azt is, hogy a bor finom” – hangsúlyozza.

Gere Andrea szerint a kulturált borfogyasztást edukációval és az életérzés átadásával lehet népszerűsíteni, s azt kell tudni átadni, hogy a bor a kultúrvilág része. Úgy látja, a borturizmusban nagy lehetőség rejlik, hiszen platformot teremt és lehetőséget ad a bor kontextusba helyezésére és a történetek elmesélésére.

Európa is küzd Az európai borászat strukturális válságban van. 2023-ban Portugáliában 34, Németországban 22, Franciaországban 15, Spanyolországban 10, Olaszországban 7 százalékkal esett vissza a bor iránti kereslet. Német­országban a szakmai szervezetek szerint a bor nagykereskedelmi ára – az inflációt beleszámolva – alacsonyabb, mint korábban bármikor. 2024-ben a borászok a hordós bor literjéért mindössze 60 centet kaptak, idén a bajba jutott gazdaságok akár 40 centért is hajlandók lesznek megszabadulni portékájuktól, a termelési költségek viszont 1,20 eurót tesznek ki literenként – világítottak rá a szakmai szervezetek. A múlt évhez hasonlóan 2025-ben is szegényes szüretre kell számítani Franciaországban, ahol az aszály, az intenzív hőhullámok és erdőtüzek okoztak súlyos károkat a szőlőültetvényekben. A termés­csökkenés már most érzékelhető, és a gazdák jelentős veszteséggel számolnak. Az agrárminisztérium szerint idén várhatóan 37,4 millió hektoliternyi bor készülhet, ami jóval kevesebb az augusztusban becsült 42,5 millió hektoliternél. Bár ez az érték meghaladja a tavalyi, szintén gyenge termést, az ötéves átlagnál 13 százalékkal kevesebb bort jelent – számolt be róla a Bloomberg. Olaszországban a kormány 2026 áprilisáig átfogó jelentést készít a szakma bevonásával. Három fő kihívást azonosítottak: a bortermelés összehangolása a csökkenő kereslettel; az ágazat piaci és éghajlati kihívásokkal szembeni ellenálló képességének megerősítése; valamint a fogyasztói trendekhez való alkalmazkodás az új piaci lehetőségek megragadása által.

Exportban a jövő?

Kérdésünkre, mi kellene ahhoz, hogy jövőképes szerkezetben működjön tovább a magyar borászat világa, Takler Ferenc leszögezi: nem a borászatok nagysága vagy szerkezete határozza meg a talpon maradást. „A bajok gyökere az alapanyag veszteséges előállítása. Amíg a szőlő termelése képtelen nyereséget hozni, nincs mire építeni.”

Az árképzést szerinte alulról kell kezdeni.

Drága az élőmunka, és alig van szőlőmunkás, mert nincs profit, amiből meg lehetne fizetni.

„Ki kell végre mondani, hogy egy kilogramm szőlő előállítása a hegyvidéki szőlőterületeken 200 forint alatt nem lehetséges. Erre kell építeni a költségeket egészen a piacig” – nyomatékosítja.

Jásdi István rámutat, nagyjából tizenkét nagyüzem termeli a magyar bor háromnegyedét, s csaknem kétezer kistermelő próbálkozik a túléléssel. „Még a nagyüzemek is két nagyságrenddel kisebbek, mint a versenytárs söripari vagy energiaital-vállalkozások. Marketingerőben nem vehetjük fel velük a versenyt” – érzékelteti a különbséget. Mint mondja, a bortermelők errefelé hozzánőttek a kihívásokhoz, ám vannak, akik a növekvő nyomás alatt és a költségek emelkedése miatt felhagynak a szőlőtermesztéssel. 2004 óta körülbelül 40 százalékkal csökkent a szőlőtermő területek nagysága.

Toldy-Schedel Emil belgyógyász, kardiológus főorvos, a Budapesti Szent Ferenc Kórház főigazgatója, a Borbarát Orvosok Társaságának alapítója „Egy egészséges lelkületű társadalom tradíciókra is épül, nálunk márpedig évezredek óta jelen van a bor kultúrája. Az ősidők óta fennálló étkezési-ivási szokásainkat túlzott mértékben kerülendőnek, mértékletes fogyasztás esetén az embereket összekapcsolónak, a társadalmat gyógyítónak, orvosi szempontból is elfogadhatónak gondoljuk.”

A szakma részéről abban egyetértés van, hogy a magyar bor túlélésének záloga a kulturált borfogyasztás népszerűsítése. Ezt a külföldi piaci jelenlét is elősegítheti, amiben nem állunk rosszul. Rókusfalvy Pál idén arról számolt be, hogy a magyar borexport 2024-ben növekedett, 1,4 millió hektoliternyi bort adtak el tavaly, 154 ezer hektoliterrel többet, mint 2023-ban, ez egyben az egyik legmagasabb érték 2003 óta. Gere Andrea szerint a magyar borkivitelen mindig van mit javítani, és nagy szívfájdalma, hogy még nem sikerült átütő sikert elérni a magyar bor presztízsének emelésében.

„Bár mindig teszünk lépéseket, a haladás lassú, pedig a magyar borok már vannak olyan minőségűek, hogy megállják a helyüket a nagyvilágban.

Néhány hete százötven külföldi szakember látogatott el az országba a Magyar Bormarketing Ügynökség szervezésében, sok ilyen esemény kellene még” – jegyzi meg. Takler Ferenc az egyik fő problémaként azonosítja, hogy a magyar borexport legnagyobb része lédig kiszerelésben értékesül, szerinte közös, egységes gondolkodásra, marketingmunkára lenne szükség ahhoz, hogy a magyar bor palackos kiszerelésben, minőségének meg­felelő áron kerüljön a hazai és a külföldi piacokra.

A Gere pincészet egyébként sokat dolgozik az exportterületeken, bár a magyar piac jelentősebb, ezt tudatosan is alakítja így. „Egy adott ország a saját boraihoz mindig lojálisabb lesz, mint a külföldihez, ez itthon sincsen másként. A világ sok országában jelen vagyunk a borainkkal az Egyesült Államoktól az európai országok jelentős részén át Japánig. Nem a mennyiségre törekszünk az eladásokban, hanem inkább a presztízsre, arra, hogy jó helyen legyünk jelen a borainkkal.”

Prőhle Gergely diplomata, volt berlini és berni nagykövet, a Borászok Borászát gondozó, Vinum Praemium Alapítvány kuratóriumi elnöke „A szomjat vízzel kell oltani, egy jó pohár bor pedig felteszi az i-re a pontot, nem tompítja a tudatot, de nyitottabbá tesz a tágabb összefüggések megértésére. Ahogy a bencés szerzetesek meghatározták az egy hemina bor mint mérték­egység lényegét: ha ennyit iszol, már megpillanthatod a Jóistent, de még nem kísért meg az ördög.”

Ezt is túléljük!

S hogy mi a konklúzió? Bár számos kedvezőtlen körülményt jártunk körül megszólalóinkkal, Jásdi István szerint

biztató jel, hogy éppen a legműveltebbek között, a jómódú középosztályban és a leggazdagabbak körében, valamint a gasztronómia csúcsain stabilan tartja magát a minőségi bor

– nem csak Magyarországon, a világon mindenütt. Hazai viszonylatban szerinte optimizmusról tanúskodik, hogy már négy egyetemünkön folyik borászképzés, újabb és újabb modern borászatok épülnek uniós támogatásból. „Megújul a bortermelő városok központja, Európa leghosszabb gyalogoshídja épült fel Sátoraljaújhely mellett, négycsillagos szálloda és tornacsarnok létesült a Rákóczi Szövetség hegyaljai gyermektáborában” – sorolja a fejleményeket. Összegezve úgy látja: a magyar bor sok nehéz időszakon van túl, ezt is túléli.

Takler Ferenc szerint nem használt a borfogyasztás ügyének néhány megmondóember hamis próféciája; mint emlékeztet, volt, aki az alkoholfogyasztást, benne a borfogyasztást a droghasználatnál is sokkal károsabbnak vélte. „Pedig köztudomású, hogy a bor a legegészségesebb alkohol, amelynek sok évszázadra visszatekintő kultúrája van. Az is nyilvánvaló, ősi tapasztalat, hogy az egészséges borkultúra az alkoholizmus legfőbb ellensége. Család- és közösségmegtartó ereje bizonyított tény” – mutat rá. Szerinte azok a borászatok gondolkodnak jól, amelyek látják, hogy a borkultúra nemcsak a bor fogyasztásából áll, hanem a bort mint egyfajta életérzést kell eljuttatniuk a fogyasztókhoz. A borturizmus még mindig megtartóerő, és a fogyasztónak szüksége van a személyes kapcsolatra, nem beszélve a pincészetnél szerzett élményekről. „Borbirtokunk is ennek a gondolkodásmódnak köszönheti, hogy a működése folyamatos. Tíz éve üzemelő borhotelünk nagy segítséget nyújt a szekszárdi és azon belül saját boraink kommunikálásában, helyi értékesítésében” – említi.

Lőrincz György úgy látja, egyszerűen „tenni kellene a dolgunkat közösen. Olyan bort termelni, ami a feladatunk: egyénit és sajátosat, termőhelyet kifejezőt és finomat. Minden szinten – kis- és nagytermelőként is – lehet jól dolgozni. Szent Efrém szerint a józanság, az állhatatosság, az alázatos- ság, de legfőképp a szeretet sokat segít”.

Mi a helyzet Tokajon? Homoky Dorka tállyai szőlész-borász A mi borvidékünkön a szőlőn szerencsére még nem jelent meg az aranyszínű sárgaság, de az erdei iszalagon, a fitoplazma másik gazdanövényén már kimutatták a jelenlétét. Ezt komolyan kell venni: el kell kezdeni a felkészülést és a közös fellépést, hogy ne terjedjen tovább, mert a kabóca át tudja vinni a szőlőre.

A klímaváltozás érezteti hatását, nyáron egyre nagyobbak az aszályok, küzdünk a szárazsággal, de azért vannak jobb nyarak, például az idei is sokkal kiegyensúlyozottabbnak mondható. A kevesebb csapadék, a szárazság, aztán a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső problémája velünk van. A fagy viszont szerencsére nálunk nem szokott gondot okozni. 2012 óta művelek szőlőt, készítek bort, az is egy nagyon meleg szezon volt, ahogy a tavalyi is. Szélsőséges helyzetek vannak, de aztán egy-egy év visszatér az egyensúlyba – mint például az idei. A borok eladása érezhetően visszaesett, nemcsak itthon, hanem szerte a világon. Több országba is exportálok, az egyik legnagyobb piacom az Egyesült Államok volt, amely most beesett, egyrészt a bevezetett vámok és a bizonytalanság, másrészt az ottani borfogyasztás csökkenése miatt. Mindenhol látom, hogy a korábbi fogyasztói réteg, ahová a boraimat pozicionálom, lecsökkent: mind a fiatalabb, mind az idősebb nemzedék kevesebb bort fogyaszt, részben azért, mert kevesebbet tud költeni rá. De nem vagyok megijedve: mindig vannak tendenciák, amikhez alkalmazkodni kell. Szeretek kísérletezni, meg kell találni az új utakat, a változások izgalmasak. Az alkoholmentes borról azt tudom mondani: az nem bor, alkoholmentes bort nem fogok készíteni. De sok kísérletezési lehetőség van az alkoholmentes termékekben, izgalmas dolgokat lehet készíteni, ebbe az irányba fogok lépni. A borászatok életképességéről azt gondolom: hosszú távon az fog jól működni és az tudja a piacát megőrizni, aki hiteles tud maradni, aki konzisztens abban, ahogy dolgozik és amit kommunikál. Szerencsére a piacon vannak olyan kereskedők, akik ugyanígy gondolkodnak, és ezt a fogyasztók is látják, értékelik. Ahhoz a borászathoz hűségesek maradnak, ahol ezzel találkoznak. A gyárszerű borászatok, az indusztriális szőlőművelés és borkészítés ideje kezd lejárni, pont azért, mert a fogyasztás visszaesik, és ezek nem fenntarthatók a klímaváltozás és a gazdasági változások miatt – ezért váltani kell.

Sauska: A szélsőségek helyett mi lenne, ha egy olyan pohár bort választanánk a vacsora mellé, ami minőségi?

Pohl Péter birtokigazgató és Kovács Gergely kereskedelmi igazgató értékelték az ágazat helyzetét.

Egyre nagyobb kihívást jelent a borászoknak az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínűsárgaság-fertőzés. Önöket hogyan érinti a jelenség?

Mindig is figyeltük a kabóca megjelenését és védekezünk ellene, így ezúttal sem ért minket meglepetésként. Folyamatosan csapdázunk, ha beteg tőkét találunk, azt kivágjuk, és mindezek mellett az ültetvény kondícióját, immunrendszerét is erősítjük, villányi dűlőinken például biostimulátoros lombtrágyázással. Ebben az évben szőlészetileg nem volt extrém nehézségünk, szőlészeti csapatunk időben lereagálta, amit kellett.

Utóbbi megjelenése a klímaváltozással függ össze, s ha már klímaváltozás: az egyre szélsőségesebb időjárásra hogyan lehet berendezkedni?

Míg az őshonos fajták a helyi klímához már hozzá voltak edződve, addig a nemzetközi fajtáknak duplán kell alkalmazkodniuk: a hazai éghajlathoz és a változó időjárási viszonyokhoz. Az öntözés teret hódított a déli országokban. Ezt mi nem a terméshozam növeléséért, sokkal inkább stresszmentesítés céllal alkalmazzuk, hogy az érési folyamat minél optimálisabb legyen, ne lassuljon be a tanninos érés, miközben a cukorfok tovább emelkedik és esetleg túl magas lesz az alkohol. Emellett magát az ültetvényt használjuk a szomszéd sor fürtzónájának árnyékolására, nem levelezünk és ennek megfelelően csonkázunk. Az UV perzselés ellen kaolinos kezelést is használtunk a fürtzónában, ez a természetes kőpor alapú, fehér bevonat direkt napvédelmet ad a bogyóknak. Szintén támogató a nyári stresszhatások kivédésében, ha több fürtöt hagyunk a tőkén, mert egy augusztusban érkező aszályos időszak alatt extrém mértékben veszít vizet és aszalódhat a szőlő. Egy légköri aszály akár egy hétig is eltart, ilyenkor nagyon gyorsan párolog a víz – egészséges mennyiségű fürttel jobbak a növény esélyei, a szőlőbogyó ilyenkor mintegy víztartályként szolgál. A szőlőművelésben pedig túl vagyunk egy paradigmaváltáson. Az a cél, hogy minél inkább egyensúlyban tartsuk, tápanyagokkal felturbózzuk az ültetvényeket és nőjön a tőkék vitalitása, ezzel együtt az ellenállóképesség mind a fertőzésekkel, mind a vízhiánnyal szemben. A hőmérséklet hullámzására érzékenyebb cabernet franc például sokat profitálhat a tavaszi, biostimulátoros lombtrágyázásból.

A hazai és a globális borfogyasztás is csökkent, aminek hátterében több ok áll, például az egészségesebb életmód térnyerése, ezzel összefüggésben pedig az alkoholmentes-csökkentett alkoholtartalmú alternatív italok növekvő népszerűsége. A Z-generáció egészen más attitűddel fordul a bor felé, mint a korábbi nemzedékek. Milyen stratégiával lehet válaszolni a jelenségre?

A borfogyasztás globális csökkenésének okai nagyon összeetettek. Egyedül a 65 év feletti generációnál nőtt valamelyest a fogyasztás, ami azonban veszély is, hiszen ez a fogyasztói csoport tűnik majd el a leghamarabb. Magyarországon látványos a demográfiai csökkenés, miközben a piacon elképesztő széles a kínálat és az új alternatívák száma – sikeres és kevésbé sikeres termékkategóriák jelennek meg. Eközben a társadalom is erőteljesen változik: az egyszerű, rövid üzenetek korát éljük, a mélyebb könyvek helyett a könnyen befogadható filmekét. Miközben a borról is tudunk új platformokon, rövid formátumokat választva kommunikálni, a borvilág mégis egy komolyabb odafigyelést, hátteret, tapasztalatot igénylő játéktér. Meghatározó társadalmi hatás az elmagányosodás is. A bor társasági ital, de a fiatalabb generációk az online térbe helyezik át életterüket, ez a közösségi szerepe a bornak könnyen elvész, a személyes találkozók, közös élmények pozitív hatásaival együtt. Az egészségtudatosság és longevity üzenetei már jó ideje arra kondicionálnak minket, hogy védjük magunkat a káros hatásoktól, a légszennyezéstől a mikroműanyagokig. 3-4 éve elérte az alkoholt is egy negatív kommunikációs hullám, mára pedig – a töményitalok után – a borokat és söröket is. A legizgalmasabb kérdés: a radikalizációval szemben képesek leszünk-e fenntartani egy egészséges egyensúlykeresést? A szélsőségek helyett mi lenne, ha egy olyan pohár bort választanánk a vacsora mellé, ami minőségi, a lehető legtisztább, és egy fenntarthatósági értékekre adó pincészettől érkezik?

Hogyan lehetne népszerűsíteni a kulturált borfogyasztást, ezzel összefüggésben pedig milyennek látják a borturizmusban rejlő lehetőségeket?

A Sauskánál egyik legszebb feladatunknak érezzük, hogy a borkultúrát edukáción, találkozási pontokon, programokon keresztül erősítsük. Hagyományokat szeretnénk teremteni, közel hozni a borokat minden generációhoz: egy jól sikerült egyetemi előadáson, fesztiválokon és kóstolókon, egy TikTok edukációs videóval, és még inkább személyes élményeken keresztül. Mostanra erre már három lokáción is lehetőségünk van: a budafoki pincelátogatásra könnyebb időt találni, mint egy borvidéki kirándulásra. A villányi Sauska 48 éttermünkben egészestés gasztronómiai íven kísérjük végig a vendégeinket, Rátkán pedig a világhírű tokaji terroir közvetlen élményét adjuk a borászat teraszáról, egy pohár furmint pezsgővel a kézben. Nem kétséges, a borturizmusban még mindig óriási lehetőségek rejlenek. Egyelőre azok a borturisztikai pontok működnek igazán jól, ahol a vendégek számára sétatávolságban vannak a borászatok, éttermek, szállások. Amíg a zéró tolerancia és a közösségi közlekedés hiánya az ország minden borvidékén megoldandó feladat, addig korlátozottak a lehetőségek. A Sauskánál saját eszköztárunkkal mindent megteszünk vendégeinkért, de ez a tényező jelenleg sokakat visszatart még a borprogramok szervezésétől.

