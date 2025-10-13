A helyzet rosszabb, mint amire a budapestiek 2024-ben nemet mondtak – Szentkirályi Alexandra a Mandinernek

Rákosrendezőt a kezébe vette.

Rákosrendező kapcsán is ezt a szemléletet követtük volna: egy átfogó fejlesztés hatalmas előrelépést hozott volna a környéken élőknek. Javult volna a tömegközlekedés, Budapest közlekedése egészében fejlődhetett volna, ráadásul a XIV. és a XIII. kerület összeköttetése is erősödhetett volna. Most mindez csak a tervek és a víziók világában létezik, sokkal messzebb kerültünk attól, hogy az egyik legnagyobb rozsdaövezetben egy új városrész szülessen. Az előző ciklusban mindössze hatméternyi villamosvágány épült – mi azt gondoljuk, hogy más volumenű közlekedésfejlesztésekre van szükség. A kerékpár-infrastruktúra fejlesztése is kiemelt kérdés, de más európai fővárosok tapasztalatai visszaigazolják, hogy nem működik, ha erőltetetten és kész koncepció nélkül jönnek létre biciklisávok.

A Fidesz–KDNP-frakció milyen konkrét javaslatokkal élt az eltelt egy évben?

Minden közgyűlésre konkrét javaslatokkal érkezünk. Több alkalommal vittük a testület elé a hajléktalanság ügyének megnyugtató rendezését, mert ami ma Budapesten van, mindenkinek rossz. Megfelelő színvonalú ellátórendszer nélkül csak görgetjük magunk előtt a problémát. Ez rossz a hajléktalanságban élőknek, mert méltatlan körülmények között tengődnek az utcán, és rossz a budapestieknek is, mert a város mégiscsak mindannyiunké, de a forgalmas köztereink egy jelentős részét életvitel-szerűen lakják emberek – ennek körülményeit senkinek nem kell bemutatni. Ez közbiztonsági, köztisztasági és sokszor közegészségügyi problémát is jelent. Ki kell mondanunk: a város mindenkié, ezért az utcákat nem sajátíthatják ki kevesek. Nem lehet ideológiai alapon viszonyulni a problémához. Meg kell oldani, mert a budapestiek ezt várják tőlünk.

A Lánchíd pesti hídfőjénél, a lezárt Jane Haining rakparton június 25-én

Forrás: MTI / Szigetváry Zsolt

Vagyis?

Még ebben a közgyűlési szezonban átfogó javaslattal érkezünk. De szükség van a főváros partneri együttműködésére. Sürgető a feladat, mert hetekre vagyunk a nagy hidegektől, a helyzet csak súlyosbodni fog. Célunk volt az aluljárók rendbetétele és az éjjeli-nappali posztos rendőri szolgálat bevezetése a forgalmas csomópontokon, amiben bár vannak részsikereink, még messze vagyunk attól, amit a városban közlekedők szeretnének.

A kormánypártok zászlajukra tűzték a fővárosban is egyre nagyobb problémát okozó kábítószerügy megoldását. Milyen eredményekről tud beszámolni?

Sarkalatos kérdés a drogellenes program kidolgozása a mostani botrányos drogstratégia helyett, mert itt minden hét késlekedés számít. Az olcsó drogok okozta, egyre súlyosbodó helyzetben csak határozott, zéró toleranciát hirdető politika vezethet eredményre. A kormány és a parlament minden szükséges döntést meghozott, a végrehajtáshoz viszont mindenkire szükség van, a fővárosra is. A budapestiek többsége mellettünk áll e kérdésben is, a Karácsony–Tisza–Vitézy-koalíció viszont ideológiai álláspontot képvisel, amely elsősorban a szerfogyasztók támogatásán alapszik. Ebben a kérdésben szükség van arra, hogy megváltozzon az alapállás. Ezt sem adjuk fel, a munkát nem lehet félig elvégezni.