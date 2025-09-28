Az, hogy párás szemmel hangoztatjuk, mennyire fontos a borkultúra, nem visz előre – Laposa Bence a Mandinernek

Ez nem azt jelenti, hogy ne menjen máshova nyaralni, csak legyen a Balaton a kiindulópont. Legyen olyan érzése, hogy szinte hazajön, mert ismeri a strandpénztárost, a boltost, megvannak a kedvenc beszerzőhelyei. Mindenkinek legyen meg a sztorija a Balatonnal! Elkövettünk egy hibát, és van egy generáció, amelynek ezt az érzetet nem tudtuk átadni.

Rátérve a borra: a Z generáció más attitűddel fordul a bor felé, mint a korábbi nemzedékek, többek között a borivás „komolyan vett” jellege is elriasztja.

Az, hogy párás szemmel hangoztatjuk, mennyire fontos a borkultúra, nem visz előre. Generális kijelentésekkel nem tudunk átadni egy üzenetet. Attól még, hogy azt mondjuk, a színház jó, nem fognak többen előadásokra járni. Azzal, ha a mai kor eszközeivel egy-egy színészből filmsztárt, influenszert csinálnak, ízesítik a kommunikációt az egyes platformokon, vagyis indirekt módon megvannak az átkötések, már hatást érhetünk el. Ugyanez a helyzet a borral is. Meg kell találni azokat az utakat, amelyeken közel tudjuk hozni az embereket a borhoz. El kell őket hívni újra szüretelni, hogy megfogják a szőlőt a két kezükkel, lássák, mi az a must, és sorolhatnám. Most az óvodásoknak szervezünk gyerekszüretet – csepp a tengerben, de jó lépés afelé, hogy a fogékony korosztályt korán bevonjuk. Élményalapúvá kell tenni az egészet, minél több kapcsolatot kell találni a fogyasztóval. Ez óriási feladat, de nem magyar jelenségről van szó, világszerte csökken a borfogyasztás. Mindenhol küzdelmes a borkommunikáció.

Nehézséget jelent az is, hogy az egészségesebb életmód népszerűsítése nyomot hagyott a bor renoméján.

Valóban létezik egy lobbi, amely az egészségre hivatkozva az ellen dolgozik, hogy az emberek bort fogyasszanak. Itthon is vannak már önjelölt életmódguruk, akik ezt hirdetik. Egyébként sok megállapítással egyet lehet érteni, hiszen az egészséges életmód összetett dolog: a mozgás, a táplálkozás, a lelki egészség mind hozzájárul a jólléthez. De vannak nonszensz méricskélések: például valaki arról beszél, hogy a fővárosi lét 20 százalékkal rontja az egészséges élet esélyeit a vidéki élethez képest – na de ha például valaki vidéken megiszik egy pohár bort, akkor már nem is annyira egészséges? Abszurd! Az efféle lobbi is hozzájárult ahhoz, hogy az italpiac brutális pezsgésben van.