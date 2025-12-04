A Corvinus nemzetközi környezetet kínál itthon is, a felvett hallgatók negyede-ötöde külföldi – Szabó Lajos György a Mandinernek

Több ilyen is van. Elsősorban olyan területeken, ahol a hallgatói mobilitás mellett kettős diplomaprogramokat szeretnénk létrehozni. Ez azt jelenti, hogy a tanterveinket összehangoljuk a partnerrel, a hallgató elmegy egy fél vagy egy évre, mi elismerjük a teljesített tárgyait, és a végén mindkét intézmény diplomáját megkapja. Ehhez a Pannónia kiváló keretet ad. A kettős diplomaprogram természetesen fordítva is működik, azaz mi is fogadjuk a partnerintézmény hallgatóit, és ők is megkapják mindkét intézmény diplomáját. A hozzánk érkező hallgatók továbbra is tudják használni az Erasmus­-ösztöndíjas lehetőségüket.

Hogyan fogadták a hallgatók az átállást? Csökkent az igény a mobilitásra?

Ellenkezőleg, még nőtt is. Amikor az átmeneti évben elindult az új rendszer, nagyjából 500 hallgató jelentkezett, most már 800 körül tartunk.

A Corvinus nemzetközi környezetet kínál itthon is,

a felvett hallgatók negyede-ötöde külföldi. De tudjuk, hogy a fiatalok külföldi tapasztalatot is szeretnének. Ezért mondjuk azt, hogy „tanulj itthon nemzetközi környezetben, és tölts egy vagy két félévet külföldön is”. Sok szakunkon beépítettük az úgynevezett mobilitásablakot. Ez egy félév, amikor kifejezetten azért megy ki a hallgató külföldre, hogy olyat tanuljon, ami a saját versenyelőnyét növeli a jövőben. A külföldön teljesített krediteket pedig automatikusan elfogadjuk.