Magyarország ellenállt, nem sikerült Brüsszel gettósítási terve

A kizárt modellváltó egyetemek helyzete

Hankó Balázs arról is beszélt az adásban, hogy a hat magyarországi egyetemnél a nagy sietségben Brüsszel és az Európai Bíróság odáig jutott el, hogy két és fél év után megtörtént a tárgyalás szeptemberben.

„Hat egyetem volt ott, egyértelmű volt a bírók kérdéseiből és az elhangzottakból az, hogy amit az Európai Bizottság tett, jogszerűtlen, jogalapot nélkülöző, előzetes hatástanulmányt nélkülöző és alapjogokat sért. Itt a nagy kérdés az, hogy az ítélet április előtt megszületik-e. A kormánnyal kapcsolatos perben, azon kívül, hogy az eljárás elindult, még semmi érdemi megkeresés nem történt az Európai Bíróság részéről, pedig ennek már lassan egy éve” – mondta.

A miniszter kitért arra is, hogy a legutóbbi tárgyalás során Brüsszelben a BME modelljét is elkezdték kritizálni. Mi több, a 2022 decemberi határozat alapján a BME-t is ki akarták zárni.