Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
11. 27.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 27.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kormány egyetemista Magyarország Hankó Balázs program stratégia

„Nem adták meg a jogos jussunkat” – Magyarország megvétózta az uniós döntést és ellenállást szervezett Brüsszelben

2025. november 27. 21:25

Brüsszel jelenleg 240 ezer magyar egyetemista és magyar kutató és oktató alapvető oktatási jogát sérti meg.

2025. november 27. 21:25
null

„Magyarország megvétózta az Európai Unió következő négyéves felsőoktatási stratégiáját, és egyértelművé tette, hogy ameddig a magyar egyetemisták nem kapják meg a jogos jussuknak számító Erasmus programot, addig nincs következő uniós felsőoktatási stratégia” – jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter Brüsszelben csütörtökön.

A tagországok oktatásért felelős minisztereinek tanácskozását követően Hankó Balázs a nemzetközi sajtónak nyilatkozva hangsúlyozta: az Európai Bizottság ahelyett, hogy a magyar egyetemistáknak megadta volna a jogos jussukat az Erasmus kapcsán, negligálta a magyar álláspontot.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének
Tovább a cikkhezchevron

Egyértelművé tettem, hogy a magyar egyetemisták vagy megkapják az Erasmust, vagy ha ez nincs benne, akkor nem támogatjuk a stratégiát. Nem támogattuk, megvétóztuk"

– fogalmazott.

A dokumentum egyebek mellett nemet mond a magyar egyetemistákra, és igent mond például az afrikaiakra – magyarázta. „Ehhez elvi szinten sem járulhatunk hozzá. Mindenhol és mindenkinek segítünk, de nekünk a magyar egyetemisták az elsők” – fogalmazott.

Tájékoztatása szerint a tanácsülés „másik csatája” az Erasmus-rendelet körül alakult ki, amellyel kapcsolatban Magyarország „ellenállást szervezett”, mert – mint magyarázta – Brüsszel meg akarja csonkítani a nemzeti hatásköröket az Erasmus programban.

Brüsszel el akarja venni a pénzügyi forrásokat az adott országoktól, meg akarja határozni, hogy az Erasmus-források mire, illetve milyen szakmai programokra használhatók föl, valamint az úgynevezett nemzeti irodák esetében nem az adott nemzet jelölhetne vezetőt, hanem Brüsszel – magyarázta.

A miniszter közölte: a „jól szervezett ellenállásnak” köszönhetően mindhárom pontot visszautasították az oktatási miniszterek, azaz – mint kiemelte – „meg kellett hátrálnia Brüsszelnek”. Ezzel a nemzeti hatáskör az Erasmus kapcsán az adott országoknak megmaradt – fejtette ki Hankó Balázs, majd úgy fogalmazott:

ebben sokat segítettünk a tagországoknak, megszerveztük az ellenállást, ideje, hogy ők is visszasegítsenek minket, és a jogos jussát a magyar diákoknak megadják”.

Brüsszel 240 ezer magyar egyetemista és magyar kutató és oktató alapvető oktatási jogát sérti meg. Ideje jogállamisági eljárást indítani az uniós bizottsággal szemben – hangoztatta.

Addig nincs uniós felsőoktatási és oktatási stratégia, ameddig a magyar egyetemisták nem kapják meg az Erasmust. Ameddig Magyarországon olyan kormány van, amely a nemzeti érdeket képviseli, addig ebben a kérdésben vétó lesz. Ameddig nem a „brüsszelita idiotizmus” uralkodik Magyarországon, amely kizsákmányolja a magyarokat, és Brüsszel érdekének megfelelően dönt, addig elsődleges marad a felsőoktatást illetően az, hogy 

Erasmust vissza, Horizontot vissza

– tette hozzá nyilatkozatában a kultúráért és innovációért felelős miniszter.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Hatházi Tamás 

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
salátás
•••
2025. november 27. 22:39 Szerkesztve
aztán mit is ártottak a jogállamiság fennkölt bajnokainak a magyar egyetemisták, hogy geciznek velük? ja igen, ők már szavazhatnak, kiváló célpontok egy kis hergeléshez, hátha a megfelelő helyre ikszelnek
Válasz erre
0
0
SzaboGeza
2025. november 27. 22:33
Helyes!!!! Ezt kell csinálni, csak megértik!!!
Válasz erre
1
0
pollip
2025. november 27. 22:32
Helyes. Nagyon jó! Tetszik!
Válasz erre
0
0
survivor
2025. november 27. 22:15
Huxit. Pont.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!