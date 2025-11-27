„Nem adták meg a jogos jussunkat” – Magyarország megvétózta az uniós döntést és ellenállást szervezett Brüsszelben

Véghajrában a konzultáció a Tisza adóemelési terveiről
Vasárnapig lehet kitölteni a nemzeti konzultációt, amiben már több mint egymillióan jelezték, hogy elutasítják a Tisza Párt radikális adó és járulékemelési elképzeléseit.
Brüsszel jelenleg 240 ezer magyar egyetemista és magyar kutató és oktató alapvető oktatási jogát sérti meg.
„Magyarország megvétózta az Európai Unió következő négyéves felsőoktatási stratégiáját, és egyértelművé tette, hogy ameddig a magyar egyetemisták nem kapják meg a jogos jussuknak számító Erasmus programot, addig nincs következő uniós felsőoktatási stratégia” – jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter Brüsszelben csütörtökön.
A tagországok oktatásért felelős minisztereinek tanácskozását követően Hankó Balázs a nemzetközi sajtónak nyilatkozva hangsúlyozta: az Európai Bizottság ahelyett, hogy a magyar egyetemistáknak megadta volna a jogos jussukat az Erasmus kapcsán, negligálta a magyar álláspontot.
Egyértelművé tettem, hogy a magyar egyetemisták vagy megkapják az Erasmust, vagy ha ez nincs benne, akkor nem támogatjuk a stratégiát. Nem támogattuk, megvétóztuk"
– fogalmazott.
A dokumentum egyebek mellett nemet mond a magyar egyetemistákra, és igent mond például az afrikaiakra – magyarázta. „Ehhez elvi szinten sem járulhatunk hozzá. Mindenhol és mindenkinek segítünk, de nekünk a magyar egyetemisták az elsők” – fogalmazott.
Tájékoztatása szerint a tanácsülés „másik csatája” az Erasmus-rendelet körül alakult ki, amellyel kapcsolatban Magyarország „ellenállást szervezett”, mert – mint magyarázta – Brüsszel meg akarja csonkítani a nemzeti hatásköröket az Erasmus programban.
Brüsszel el akarja venni a pénzügyi forrásokat az adott országoktól, meg akarja határozni, hogy az Erasmus-források mire, illetve milyen szakmai programokra használhatók föl, valamint az úgynevezett nemzeti irodák esetében nem az adott nemzet jelölhetne vezetőt, hanem Brüsszel – magyarázta.
A miniszter közölte: a „jól szervezett ellenállásnak” köszönhetően mindhárom pontot visszautasították az oktatási miniszterek, azaz – mint kiemelte – „meg kellett hátrálnia Brüsszelnek”. Ezzel a nemzeti hatáskör az Erasmus kapcsán az adott országoknak megmaradt – fejtette ki Hankó Balázs, majd úgy fogalmazott:
ebben sokat segítettünk a tagországoknak, megszerveztük az ellenállást, ideje, hogy ők is visszasegítsenek minket, és a jogos jussát a magyar diákoknak megadják”.
Brüsszel 240 ezer magyar egyetemista és magyar kutató és oktató alapvető oktatási jogát sérti meg. Ideje jogállamisági eljárást indítani az uniós bizottsággal szemben – hangoztatta.
Addig nincs uniós felsőoktatási és oktatási stratégia, ameddig a magyar egyetemisták nem kapják meg az Erasmust. Ameddig Magyarországon olyan kormány van, amely a nemzeti érdeket képviseli, addig ebben a kérdésben vétó lesz. Ameddig nem a „brüsszelita idiotizmus” uralkodik Magyarországon, amely kizsákmányolja a magyarokat, és Brüsszel érdekének megfelelően dönt, addig elsődleges marad a felsőoktatást illetően az, hogy
Erasmust vissza, Horizontot vissza
– tette hozzá nyilatkozatában a kultúráért és innovációért felelős miniszter.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Hatházi Tamás
