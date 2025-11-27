„Nem adták meg a jogos jussunkat” – Magyarország megvétózta az uniós döntést és ellenállást szervezett Brüsszelben

Tájékoztatása szerint a tanácsülés „másik csatája” az Erasmus-rendelet körül alakult ki, amellyel kapcsolatban Magyarország „ellenállást szervezett”, mert – mint magyarázta – Brüsszel meg akarja csonkítani a nemzeti hatásköröket az Erasmus programban.

Brüsszel el akarja venni a pénzügyi forrásokat az adott országoktól, meg akarja határozni, hogy az Erasmus-források mire, illetve milyen szakmai programokra használhatók föl, valamint az úgynevezett nemzeti irodák esetében nem az adott nemzet jelölhetne vezetőt, hanem Brüsszel – magyarázta.

A miniszter közölte: a „jól szervezett ellenállásnak” köszönhetően mindhárom pontot visszautasították az oktatási miniszterek, azaz – mint kiemelte – „meg kellett hátrálnia Brüsszelnek”. Ezzel a nemzeti hatáskör az Erasmus kapcsán az adott országoknak megmaradt – fejtette ki Hankó Balázs, majd úgy fogalmazott:

ebben sokat segítettünk a tagországoknak, megszerveztük az ellenállást, ideje, hogy ők is visszasegítsenek minket, és a jogos jussát a magyar diákoknak megadják”.

Brüsszel 240 ezer magyar egyetemista és magyar kutató és oktató alapvető oktatási jogát sérti meg. Ideje jogállamisági eljárást indítani az uniós bizottsággal szemben – hangoztatta.