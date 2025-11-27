Véghajrában a konzultáció a Tisza adóemelési terveiről

Hatalmas robbanást okozna Magyar Péterék tervezett megszorítása (VIDEÓ)
Nem lenne többé EKHO, és a KATÁT is szigorítanák a kiszivárgott tervek szerint.
Vasárnapig lehet kitölteni a nemzeti konzultációt, amiben már több mint egymillióan jelezték, hogy elutasítják a Tisza Párt radikális adó és járulékemelési elképzeléseit.
Vasárnapig nyitva áll a lehetőség a legújabb nemzeti konzultáció kitöltésére, amely az adórendszerről és Magyarország energiaszuverenitásáról kéri ki a magyar emberek véleményét. A papíralapú íveket november harmincadikáig lehet visszaküldeni, de az interneten is elérhető a kérdőív, a nemzetikonzultacio.kormany.hu oldalon. Az online részvételhez egy rövid regisztráció szükséges, e mail cím megadásával, erre érkezik az a levél, amelyben a szavazáshoz vezető link salálható, a kérdések megválaszolása után egy kattintással be lehet küldeni a teljes kérdőívet – írta meg a Magyar Nemzet.
A kormány a nemzeti konzultációt olyan eszköznek tartja, amely lehetővé teszi, hogy az állampolgárok két választás között is véleményt mondjanak az ország előtt álló stratégiai kérdésekről.
Orbán Viktor a közelmúltban külön felhívta a figyelmet a határidőre, és arra kérte a választókat, hogy töltsék ki a kérdőívet. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára november közepén már arról beszélt, hogy több mint egymillióan fejezték ki tiltakozásukat a brüsszeli bábok adóemelési terveivel szemben, vagyis eddig is jelentős számú választó jelezte elutasítását a Tisza Párt gazdasági csomagjával kapcsolatban.
A mostani konzultáció előzménye, hogy a kormányfő a szeptemberi kötcsei találkozón bejelentette a folyamat elindítását. Röviddel korábban kiszivárgott egy feljegyzés, amely szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja hosszabb, összetett programot készített, és a tervet gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutatták. A dokumentum alapján a Tisza Párt gazdasági kabinetje olyan progresszív adórendszert vázolt fel, amelyben csak egy szűk réteg tarthatná meg a jelenlegi adószintet, az átlagbér már huszonkét százalékos kulcs alá esne, egymillió huszonötezer forint felett pedig bevezetnék a harminchárom százalékos sávot.
A személyi jövedelemadó érdemi átalakításáról később Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke beszélt egy etyeki rendezvényen. Ekkor derült ki, hogy a párt a progresszív, többkulcsos adóemelés irányába mozdulna el, ugyanakkor szerinte erről nyilvánosan egyelőre nem lehet részletesen beszélni. Úgy fogalmazott, hogy ez egy olyan ügy, amelyről a párton belül természetes a beszélgetés, de ha nyilvánosságra kerül, akkor magyarázkodnia kell majd, ami szerinte nem sok értelmet hordoz. Hozzátette, számos hasonló téma van, amelyet most nem lehet megvitatni, és ezért hangzik el tőlük az az üzenet, hogy nagyon sok mindent lehetne és kellene tenni, de „választást kell nyerni, utána mindent lehet”.
Nem rég az Index birtokába került egy több száz oldalas gazdasági tervezet is, amely részletes képet ad Magyar Péter pártjának elképzeléseiről. A program szerint az államnak évente legalább ezernégyszáz milliárd forinttal több bevételre lenne szüksége, és ezt nem a gazdasági növekedésből, hanem kifejezetten megszorításokból, adó és járulékemelésekből teremtenék elő. A csomag középpontjában a progresszív személyi jövedelemadó drasztikus emelése áll, emellett több olyan intézkedést helyez kilátásba, amely alapjaiban írná át a magyar közteherviselés eddig ismert logikáját, és érezhető pluszterheket róna a lakosságra és a vállalkozásokra.
A tervezet szerint megszűnnének vagy radikálisan visszaszorulnának a családi és társasági adókedvezmények, a társasági és tőkejövedelmeket progresszíven adóztatnák, ami új terheket jelentene a magán és vállalati befektetéseknek. A program harminckettő százalékra emelné az általános forgalmi adó szintjét, amely európai összevetésben is extrém magasnak számítana, ezt pedig az alkoholra és dohánytermékekre kivetett új különadók egészítenék ki. A csomag egy szolidaritási elvre épülő új nyugdíj és egészségügyi járulékrendszert is tartalmaz, amely több ponton a jelenlegi befizetési struktúrák teljes újragondolását kívánná meg.
A kormány értelmezésében a nemzeti konzultáció ilyen helyzetekben bizonyult hasznos egyeztetési formának, amikor külső nyomás vagy az országot érintő, alapvető gazdasági és politikai kockázatok jelentek meg. A kabinet rendszeresen a választókhoz fordul, hogy megtudja, milyen irányt támogatnak egyes stratégiai kérdésekben, és milyen lépéseket várnak el a gazdaság, a szuverenitás vagy a mindennapi megélhetés szempontjából.
A nemzeti konzultáció kérdései
A több száz oldalas „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezet szerint évente 1300 milliárd forint többletbevételt szednének be adó- és járulékemelésekkel.