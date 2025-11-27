Véghajrában a konzultáció a Tisza adóemelési terveiről

Vasárnapig nyitva áll a lehetőség a legújabb nemzeti konzultáció kitöltésére, amely az adórendszerről és Magyarország energiaszuverenitásáról kéri ki a magyar emberek véleményét. A papíralapú íveket november harmincadikáig lehet visszaküldeni, de az interneten is elérhető a kérdőív, a nemzetikonzultacio.kormany.hu oldalon. Az online részvételhez egy rövid regisztráció szükséges, e mail cím megadásával, erre érkezik az a levél, amelyben a szavazáshoz vezető link salálható, a kérdések megválaszolása után egy kattintással be lehet küldeni a teljes kérdőívet – írta meg a Magyar Nemzet.

A kormány a nemzeti konzultációt olyan eszköznek tartja, amely lehetővé teszi, hogy az állampolgárok két választás között is véleményt mondjanak az ország előtt álló stratégiai kérdésekről.

Orbán Viktor a közelmúltban külön felhívta a figyelmet a határidőre, és arra kérte a választókat, hogy töltsék ki a kérdőívet. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára november közepén már arról beszélt, hogy több mint egymillióan fejezték ki tiltakozásukat a brüsszeli bábok adóemelési terveivel szemben, vagyis eddig is jelentős számú választó jelezte elutasítását a Tisza Párt gazdasági csomagjával kapcsolatban.