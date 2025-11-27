Hatalmas robbanást okozna Magyar Péterék tervezett megszorítása (VIDEÓ)

Az EKHO és a KATA két különböző, kedvezményes adózási forma Magyarországon, amelyek célja, hogy egyszerűsítsék az adóterheket bizonyos tevékenységet folytató emberek számára. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk mindkettőt.

Az EKHO („Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás”) egy speciális adózási forma, amelyet bizonyos jövedelemtípusokra lehet alkalmazni, például művészek, sportolók, kreatív szakemberek esetében. Az EKHO alapja általában a minimálbér feletti jövedelem. Az EKHO összeg 15 százalékos mértékű: ebből 9,5 százalék az SZJA, és 5,5 százalék a társadalombiztosítási hozzájárulás. Bizonyos esetekben – nyugdíjas EKHO-alanyok – az arány más lehet (például csak SZJA-rész).

Az EKHO-ra jogosultak éves jövedelmi plafont is figyelembe vehetnek: például munkavállaló esetén 60 millió forintig lehet EKHO-t választani.

A KATA („Kisadózó vállalkozások tételes adója”) egy régebbi kedvezményes adózási forma, melyet kis vállalkozók, egyéni vállalkozók használtak széles körben. A rendszer egyszerűsége miatt sok freelancer és kisvállalkozó számára vonzó volt.