Hatalmas robbanást okozna Magyar Péterék tervezett megszorítása (VIDEÓ)

Az EKHO és a KATA szigorítása tömegek számára jelentene azonnali nettó jövedelemcsökkenést, különösen a kreatíviparban, sportban, oktatásban és a mikrovállalkozói körben – minderről már Sebestyén Géza beszélt a Mandinernek. Az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője közölte, az érintettek jelentős része nem menne át munkaviszonyba, hanem visszacsúszna a szürkegazdaságba, ami egyaránt ártana a költségvetésnek és az érintetteknek is.
A szabályok szigorítása tömeges vállalkozás-megszűnést és a projektalapú, rugalmas munkavégzés visszaesését okozná, ami sok szolgáltatás drágulásához és kínálatcsökkenéshez vezet.
Politikai értelemben ez különösen veszélyes intézkedés, mert a városi, középosztálybeli rétegek körében széles körű elégedetlenséget válthat ki – vélte.
Orbán Viktor a tiszás megszorító csomagról: Ebben ott van minden, amiért a liberális közgazdászok és a baloldali szakértők lelkesedni szoktak
„Minden amit tudni kell a tiszás megszorító csomagról! Ne hagyjuk, hogy padlóra vigyék vele Magyarországot!” – írta korábban Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Facebook-oldalán. Szerinte az ellenzéki párt progresszív, 22-33 százalékos szja-emelést vezetne be, amivel már a bruttó 416 ezer forint fölött keresőknek is 22 százalékra ugrana a személyi jövedelemadója. Hozzátette: egy átlagos magyar családnak 30 százalékkal csökkentenék a családi adókedvezményeit. A kormányfő úgy véli, hogy jelentősen emelnék a kis- és középvállalkozások adóterheit, a kisvállalkozásoknak 13,5 százalékra, a középvállalkozásoknak 18 százalékra emelnék a társasági adóját. 32 százalékos áfát vetnének ki az 1600 köbcentiméter feletti autókra, azok alkatrészeire, az alkoholos italokra és a dohánytermékekre.