Térképen a legfrissebb adatok: sárgulhatnak az irigységtől az uniós nagyágyúk, Magyarország az élmezőnyben

Sebestyén Géza friss bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy az Eurostat legújabb adatai szerint

Magyarország háztartási megtakarítási rátája az Európai Unióban a negyedik legmagasabb.

A mutató alapján hazánk olyan, hagyományosan fegyelmezett pénzügyi kultúrával rendelkező országokkal került egy csoportba, mint Svédország, Németország vagy Csehország. Ezzel – mint fogalmazott – ismét megdőlt az a gyakran hangoztatott állítás, miszerint a magyarok nem rendelkeznek tartalékokkal.