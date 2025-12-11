Ft
Sebestyén Géza Magyarország Eurostat

Térképen a legfrissebb adatok: sárgulhatnak az irigységtől az uniós nagyágyúk, Magyarország az élmezőnyben

2025. december 11. 11:38

Hazánk Svédországgal, Németországgal és Csehországgal került egy ligába.

2025. december 11. 11:38
Sebestyén Géza friss bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy az Eurostat legújabb adatai szerint 

Magyarország háztartási megtakarítási rátája az Európai Unióban a negyedik legmagasabb.

A mutató alapján hazánk olyan, hagyományosan fegyelmezett pénzügyi kultúrával rendelkező országokkal került egy csoportba, mint Svédország, Németország vagy Csehország. Ezzel – mint fogalmazott – ismét megdőlt az a gyakran hangoztatott állítás, miszerint a magyarok nem rendelkeznek tartalékokkal.

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
A közgazdász rámutatott: miközben a magyar háztartások jelentős összegeket tesznek félre, számos uniós ország – példaként Romániát és Görögországot említette – többet költ, mint amennyit megkeres. Ezekben az államokban a lakosság tartósan hitelből él, a háztartási adósságállomány folyamatosan nő. Ezzel szemben itthon a megtakarítás stabilitást, mozgásteret és kiszámíthatóságot teremt, ami hosszú távon is erősíti a pénzügyi ellenálló képességet.

Sebestyén szerint a számok egyértelműen cáfolják azokat a narratívákat, amelyek a magyar lakosság eladósodottságát hangsúlyozzák. Úgy véli, ideje lenne arról beszélni, hogy a magyar háztartások kiemelkedő alkalmazkodóképességgel és pénzügyi fegyelemmel reagáltak az elmúlt évek kihívásaira.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

 

Szamóca bácsi
2025. december 11. 12:49
másképpen fogalmazva: a magyarok inkább félreteszik, amit el is költhetnének, pedig biztosan lenne kedvük hozzá. bocs, hogy ünneprontó vagyok, de ez is a teljes kép része.
Giszdúr
2025. december 11. 12:20
HVG: Átlagkeresetek az idei év első 9 hónapjában: Bp. II. kerület (tiszás többség): 1,16 millió Ft Bp. XII. kerület (tiszás többség): 1,13 millió Ft Bp. V. kerület: 1,04 millió Bp. I. kerület: 1 millió A legalacsonyabb átlagkeresetű járásokban is 420-450 ezer Ft az átlag.
csulak
2025. december 11. 12:15
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
Szamóca bácsi
2025. december 11. 12:06
hadd árnyaljam kicsit ezt a szép rózsaszín képet: - normális esetben érdemes eladósodni (ésszerű mértékben és ésszerű okokból, pl. ingatlanvásárlás v. -felújítás, termelőeszköz, stb...), mert a magánéletben is igaz, hogy az adósságot leginkább ki kell nőni (amikor az utolsó részletét befizettem az ingatlanhitelemnek anno az már egészen nevetséges mértékű volt az akkori fizetésemhez képest). - általában nem éri meg pénzt felhalmozni, de akkor mégis mit csináljunk? az ingatlan túl drága, az arany túl macerás, a befektetés túl kockázatos... marad hát mégis nagyrészt a pénz. - először a 2008-as válság, majd a covid valamit eltört bennünk (nálam ez biztosan igaz), azóta a megtakarítás már nem csak jó, ha van, hanem egyenesen kötelező! - a lakossági megtakarítás a stressztűrést növeli (ne becsüljük le!), de nem tesz éppen jót a gazdaságnak. - megtakarítás nagysága indikátor is a lakosság bizalmáról -- tehát eszerint aggódunk, pesszimisták vagyunk.
