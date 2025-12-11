Térképen a legfrissebb adatok: sárgulhatnak az irigységtől az uniós nagyágyúk, Magyarország az élmezőnyben

Roppant kínos: elismerte a Világbank, Kína szárnyal, az EU egy helyben toporog
Miközben Brüsszelben alig 1,5 százalékos növekedésben reménykednek, Pekingben egészen más léptékben számolnak.
Hazánk Svédországgal, Németországgal és Csehországgal került egy ligába.
Sebestyén Géza friss bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy az Eurostat legújabb adatai szerint
Magyarország háztartási megtakarítási rátája az Európai Unióban a negyedik legmagasabb.
A mutató alapján hazánk olyan, hagyományosan fegyelmezett pénzügyi kultúrával rendelkező országokkal került egy csoportba, mint Svédország, Németország vagy Csehország. Ezzel – mint fogalmazott – ismét megdőlt az a gyakran hangoztatott állítás, miszerint a magyarok nem rendelkeznek tartalékokkal.
A közgazdász rámutatott: miközben a magyar háztartások jelentős összegeket tesznek félre, számos uniós ország – példaként Romániát és Görögországot említette – többet költ, mint amennyit megkeres. Ezekben az államokban a lakosság tartósan hitelből él, a háztartási adósságállomány folyamatosan nő. Ezzel szemben itthon a megtakarítás stabilitást, mozgásteret és kiszámíthatóságot teremt, ami hosszú távon is erősíti a pénzügyi ellenálló képességet.
Sebestyén szerint a számok egyértelműen cáfolják azokat a narratívákat, amelyek a magyar lakosság eladósodottságát hangsúlyozzák. Úgy véli, ideje lenne arról beszélni, hogy a magyar háztartások kiemelkedő alkalmazkodóképességgel és pénzügyi fegyelemmel reagáltak az elmúlt évek kihívásaira.
Ezt is ajánljuk a témában
Miközben Brüsszelben alig 1,5 százalékos növekedésben reménykednek, Pekingben egészen más léptékben számolnak.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP