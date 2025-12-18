Mit olvasott a HVG a miniszterelnök sorai között?

A fenti táblázat azt mutatja meg lépésről lépésre, hol történik meg az az értelmezési ugrás a HVG-cikkben, amelynek végén az Eurostat egy fogyasztási mutatójából szegénységi ítélet lesz. A kiindulópont az Eurostat által publikált tényleges egyéni fogyasztás (Actual Individual Consumption, AIC) mutatóját használja fel, amely azt méri, milyen javakat és szolgáltatásokat költöttek el ténylegesen a háztartások. A torzítás nem magában a számban, hanem az értelmezési láncban jelenik meg: a HVG az „elköltött” fogyasztást elkölthető pénzként kezdi el kezelni, majd ebből jövedelmi és végül szegénységi következtetést von le. Ez a lépcsőzetes átalakítás azonban nem szerepel az Eurostat módszertanában, és nem támasztható alá statisztikailag sem.

A grafikonból az is világosan látszik, hogy a HVG értelmezése szisztematikusan figyelmen kívül hagy olyan dimenziókat, amelyeket az Eurostat módszertana alapvetőnek tekint: a vagyoni helyzetet, a megtakarítási döntéseket, valamint azt a különbséget, hogy az alacsonyabb fogyasztás szükségszerűen valamilyen kényszer vagy tudatos stratégia eredménye-e.

Különösen beszédes, hogy amíg az AIC az állam által nyújtott szolgáltatásokat is beleszámolja a fogyasztásba, a HVG olvasatában ezeknek nyoma sincs, és a rangsor kizárólag a „hiány” bizonyítékaként jelenik meg. A HVG cikke tehát nem egyszerűen „kontextusba helyez”, hanem új jelentést ad egy statisztikai mutatónak, és ebből olyan normatív következtetést von le, amelyet sem az Eurostat módszertana, sem az Európai Unió jóléti indikátorrendszere nem támasztja alá.

A grafikon értelmezésekor különösen fontos, hogy az Európai Unió a szegénység és a társadalmi kirekesztődés mérésére nem a fogyasztási mutatókat, hanem egy külön, kifejezetten erre a célra kialakított indikátort használ. Ez az úgynevezett AROPE-mutató (At Risk of Poverty or Social Exclusion), amely több dimenziót egyesít: egyrészt az alacsony jövedelmi helyzetet (a mediánjövedelemhez viszonyítva), másrészt a súlyos anyagi és társadalmi deprivációt, harmadrészt pedig a nagyon alacsony munkaintenzitású háztartások arányát. Az AROPE éppen azért tekinthető az uniós statisztikai gyakorlat alapmutatójának, mert nem egyetlen számra redukálja a megélhetési viszonyokat, hanem egyszerre veszi figyelembe a jövedelmi helyzetet, az anyagi sérülékenységet és a munkaerőpiaci beágyazottságot. Míg tehát az AROPE több, egymást kiegészítő mutató alapján vizsgálja a megélhetési kockázatokat, a HVG értelmezése egyetlen fogyasztási rangsorra redukálja ugyanezt a kérdést. Ez nem pusztán módszertani leegyszerűsítés, hanem az uniós statisztikai logikával ellentétes értelmezési eltolás, amely egy többdimenziós társadalmi kérdést egyetlen, erre a célra nem alkalmas mutatóra szűkít le.

A HVG tehát nem egyszerűen számokat idéz, hanem egy fogyasztási mutatóból olyan jelentést olvas ki, amely túlmutat annak definiált tartalmán, és ezzel átalakítja az eredeti állítást is. Ami Orbán Viktor részéről egy Európa-szintű gazdasági válságra vonatkozó helyzetértékelés volt, abból a HVG értelmezésében egy Magyarországot minősítő szegénységi ítélet lesz. Ez nem a kontextus bővítése, hanem annak átrendezése: nem azt vizsgálja, amit a miniszterelnök mondott, hanem azt, amit bele tud olvasni. A kérdés így végső soron nem az, hogy mit mutat egy statisztika, hanem az, hogy ki és milyen logika mentén ad neki jelentést – és ebben a folyamatban hol húzódik az elemzés és a narratíva-gyártás határa.”