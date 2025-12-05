Az Eurostat térképe sokkolja Von der Leyent: bemutatták, mennyire érzik magukat szegénynek az emberek Magyarországon

De mi is az a szubjektív szegénységi mutató? Ez az adat azt mutatja, hogy az emberek milyennek érzik a saját megélhetésüket. „Ez az egyik legfontosabb indikátor, mert nem a statisztika hideg számait, hanem a mindennapi valóságot tükrözi” – teszi hozzá Sebestyén.

És ebben a valóságban Magyarország egyértelműen jobban teljesít, mint ahogy azt sok örök pesszimista véleményformáló állítani szeretné.

„Lehet vitatkozni a gazdaságpolitikai kérdéseken, lehet jobb megoldásokat keresni, de a tény az tény. Az Eurostat szerint a magyar emberek jelentős része nem érzi magát szegénynek, és ez európai összevetésben is kifejezetten kedvező eredmény” – hangsúlyozza a közgazdász.

