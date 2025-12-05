Ft
Sebestyén Géza Európa Magyarország Ursula von der Leyen statisztika eredmények térkép

Az Eurostat térképe sokkolja Von der Leyent: bemutatták, mennyire érzik magukat szegénynek az emberek Magyarországon

2025. december 05. 11:10

„Ez az egyik legfontosabb indikátor, mert nem a statisztika hideg számait, hanem a mindennapi valóságot tükrözi” – írja Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.

2025. december 05. 11:10
null

„Az Eurostat most egyetlen ábrával tette helyre azokat a károgókat, akik szerint Magyarország szegény ország lenne” – írja legfrissebb bejegyzésében Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője. A közgazdász hangsúlyozza: a friss szubjektív szegénységi adatok egészen mást mutatnak.

A magyarok kisebb arányban érzik magukat szegénységben élőnek, mint Európa számos „gazdagnak hitt” országában.

Sebestyén megjegyzi:

a magyar mutató jobb nemcsak a török, görög, szerb, bolgár, román, szlovák és lett értéknél, hanem még a portugál, spanyol és francia adatnál is! A mi szegénységi rátánk pedig nagyjából egy szinten van a horvát, az orosz és a belga értékkel.

De mi is az a szubjektív szegénységi mutató? Ez az adat azt mutatja, hogy az emberek milyennek érzik a saját megélhetésüket. „Ez az egyik legfontosabb indikátor, mert nem a statisztika hideg számait, hanem a mindennapi valóságot tükrözi” – teszi hozzá Sebestyén.

És ebben a valóságban Magyarország egyértelműen jobban teljesít, mint ahogy azt sok örök pesszimista véleményformáló állítani szeretné.

„Lehet vitatkozni a gazdaságpolitikai kérdéseken, lehet jobb megoldásokat keresni, de a tény az tény. Az Eurostat szerint a magyar emberek jelentős része nem érzi magát szegénynek, és ez európai összevetésben is kifejezetten kedvező eredmény” – hangsúlyozza a közgazdász.

Fotó: Stephanie LECOCQ / POOL / AFP

 

red-bullshit
2025. december 05. 13:21
A szegenyék túl sokan vannak. A mélyszegenyék meg még túl sokabban. De nem merik bevallani szégyenükben a szegenyék. A románok bezzeg bátorak, mert ott nincsenek szegenyék.
Válasz erre
0
0
bagira004
•••
2025. december 05. 11:36 Szerkesztve
Népet akarják megkopasztani . Háborúpártiak kormányt buktatni nem azért akarnak ,hogy a népnek még jobb legyen , hanem a sok pénzt Orbánék a népnek osszák a életüket javítja tudnak spórolni , közben ezt a dollár kommunisták látják népnél pénz van ezt akarják elrabolni Pöti féle megszorító csomaggal . Közkasszát üríteni nem tudnak ezért népre szállnak rá , ezért kortmányt buktatnának . Közben a háborúpártiak a néptől elrabolt pénzből a brüsszeliek zsebét is tömné.
Válasz erre
3
0
Ízisz
2025. december 05. 11:24
Z. A magyar ellenes hazaárulók hazudnak, mert nekik az a jó, ha minél rosszabb színben tüntetik fel az országunkat!!! A nyugati magasabb bérekkel visítoznak, de a háromszor magasabb megélhetéshez szükséges rezsiket, szolgáltatásokat, egészségügyet mindig elfelejtik!!! Mennyi marad hó végére???!!! A alsó és középosztálynak szinte semmilyen tulajdonuk nincs... Ki vannak szolgáltatva a tulajdonosnak!!! Meg a védett migránsoknak!!! 💯❗
Válasz erre
2
0
