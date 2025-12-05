Az Eurostat térképe sokkolja Von der Leyent: bemutatták, mennyire érzik magukat szegénynek az emberek Magyarországon

Ezzel a drasztikus lépéssel Trumpnak és Putyinnak is nekiment Európa
Az egy évnyi magyar GDP-nek megfelelő orosz vagyonról van szó.
„Ez az egyik legfontosabb indikátor, mert nem a statisztika hideg számait, hanem a mindennapi valóságot tükrözi” – írja Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.
„Az Eurostat most egyetlen ábrával tette helyre azokat a károgókat, akik szerint Magyarország szegény ország lenne” – írja legfrissebb bejegyzésében Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője. A közgazdász hangsúlyozza: a friss szubjektív szegénységi adatok egészen mást mutatnak.
A magyarok kisebb arányban érzik magukat szegénységben élőnek, mint Európa számos „gazdagnak hitt” országában.
Sebestyén megjegyzi:
a magyar mutató jobb nemcsak a török, görög, szerb, bolgár, román, szlovák és lett értéknél, hanem még a portugál, spanyol és francia adatnál is! A mi szegénységi rátánk pedig nagyjából egy szinten van a horvát, az orosz és a belga értékkel.
De mi is az a szubjektív szegénységi mutató? Ez az adat azt mutatja, hogy az emberek milyennek érzik a saját megélhetésüket. „Ez az egyik legfontosabb indikátor, mert nem a statisztika hideg számait, hanem a mindennapi valóságot tükrözi” – teszi hozzá Sebestyén.
És ebben a valóságban Magyarország egyértelműen jobban teljesít, mint ahogy azt sok örök pesszimista véleményformáló állítani szeretné.
„Lehet vitatkozni a gazdaságpolitikai kérdéseken, lehet jobb megoldásokat keresni, de a tény az tény. Az Eurostat szerint a magyar emberek jelentős része nem érzi magát szegénynek, és ez európai összevetésben is kifejezetten kedvező eredmény” – hangsúlyozza a közgazdász.
Fotó: Stephanie LECOCQ / POOL / AFP