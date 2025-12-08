Kijöttek a friss adatok: Magyarországra irigykedhet Ausztria, Franciaország, sőt Svédország is

Átvágta a gordiuszi csomót Orbán: egy perc alatt elmagyarázta, mi a különbség a Fidesz és a Tisza programja között (VIDEÓ)
„A jó szándék, az ilyen kis helyen is elfér” – szögezte le a miniszterelnök.
Romba dőlt egy újabb mítosz.
„Magyarországon tényleg a legmagasabbak az adók? A mai térkép szerint ez a mítosz ismét látványosan összedőlt” – állapította meg hétfőn a Facebook-oldalán Sebestyén Géza.
„Nézzük a tényeket! A mellékelt ábra Európa 35 országának legfelső személyi jövedelemadó kulcsait mutatja. És mi derül ki? Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban, Belgiumban, Dániában, Svédországban, Ausztriában és Szlovéniában akár ötven százalék vagy afeletti terhelés is előfordul.
Ezzel szemben Magyarországon a legmagasabb kulcs mindössze tizenöt százalék.
Igen, jól olvastad: Magyarország az egyik legkedvezőbb adózású ország az egész Európai Unióban” – írta a közgazdász.
„Eközben az ellenzéki szakértők többsége rendre a bérterhek emelése mellett érvel, mondván: magasabb kulcsokra lenne szükség. Ez azonban nemcsak a lakosság pénztárcáját terhelné meg, hanem rontaná Magyarország versenyképességét is. A térkép ráadásul egyértelműen megmutatja, hogy a régiónkban szinte minden ország az alacsonyabb, magyar mintához hasonló adókulcsokat tartja optimálisnak. Ez nem véletlen. A munka adóztatásának mérséklése több munkát, több beruházást és gyorsabb gazdasági növekedést hoz” – írta Sebestyén Géza.
