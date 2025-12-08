Kijöttek a friss adatok: Magyarországra irigykedhet Ausztria, Franciaország, sőt Svédország is

„Magyarországon tényleg a legmagasabbak az adók? A mai térkép szerint ez a mítosz ismét látványosan összedőlt” – állapította meg hétfőn a Facebook-oldalán Sebestyén Géza.

„Nézzük a tényeket! A mellékelt ábra Európa 35 országának legfelső személyi jövedelemadó kulcsait mutatja. És mi derül ki? Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban, Belgiumban, Dániában, Svédországban, Ausztriában és Szlovéniában akár ötven százalék vagy afeletti terhelés is előfordul.