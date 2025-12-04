Ft
gazdaság Tisza Párt Magyarország Tisza jobboldal Fidesz Orbán Viktor gazdaságpolitika minimálbér baloldal

Átvágta a gordiuszi csomót Orbán: egy perc alatt elmagyarázta, mi a különbség a Fidesz és a Tisza programja között (VIDEÓ)

2025. december 04. 18:34

„A jó szándék, az ilyen kis helyen is elfér” – szögezte le a miniszterelnök.

2025. december 04.
null

Orbán Viktort éppen munka közben kapták lencsevégre csütörtökön. A miniszterelnök a rövid beszélgetésről egy videót is megosztott a Facebook-oldalán.

A felvételen a kormányfő asztalán két kupac látható. A nagy kupac a Tisza gazdaságpolitikai csomagja. „Mondhatnám, hogy egy kupac gonoszság, amely adóemelésről, a családtámogatások csökkentéséről szól...

Egy nagy rakás rosszindulat”

– fogalmazott Orbán Viktor.

Megmutatkozott a legnagyobb különbség

Az asztalon lévő másik kupac mindössze egy papirosból állt, amit a miniszterelnök éppen csütörtökön írt alá.

A jövő évi minimálbér-emeléssel kapcsolatos a dokumentum, melyet úgy jellemzett, hogy „a jó szándék, az ilyen kis helyen is elfér”.

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor csütörtökön bejelentette, hogy megszületett a megállapodás a munkaadók és a munkavállalók között, így jövőre a minimálbér 11 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal emelkedik.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

