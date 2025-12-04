Átvágta a gordiuszi csomót Orbán: egy perc alatt elmagyarázta, mi a különbség a Fidesz és a Tisza programja között (VIDEÓ)

Orbán Viktort éppen munka közben kapták lencsevégre csütörtökön. A miniszterelnök a rövid beszélgetésről egy videót is megosztott a Facebook-oldalán.

A felvételen a kormányfő asztalán két kupac látható. A nagy kupac a Tisza gazdaságpolitikai csomagja. „Mondhatnám, hogy egy kupac gonoszság, amely adóemelésről, a családtámogatások csökkentéséről szól...