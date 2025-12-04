Ft
bérminimum Orbán Viktor minimálbér

Nincs több kérdés, Orbán Viktor elárulta a pontos számokat: ennyi lesz a minimálbér januártól

2025. december 04. 11:00

Ismertette a részleteket a miniszterelnök.

2025. december 04. 11:00
null

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor csütörtökön bejelentette, hogy megszületett a megállapodás a munkaadók és a munkavállalók között, így jövőre a minimálbér 11 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal emelkedik. Ez azt jelenti, hogy január 1-jétől összesen mintegy 700 ezer család jövedelme nő biztosan.

A megállapodást követően a miniszterelnök sajtótájékoztatón ismertette a bérmegállapodás részleteit, ahol kiderültek a minimálbér és a garantált bérminimum pontos összegei is.

„Ennek a megállapodásnak a fényében a minimálbér 11 százelékkal fog nőni, és ez 322 800 forintot jelent havonta. A garantált bérminimum 7 százalékkal nő, és ez 373 200 forintot jelent havonta”

– jelentette ki Orbán Viktor. 

A kormányfő jelezte: egy bizonyos szint fölé nem tudják vinni a gazdaság növekedését addig, amíg a háború árnyéka itt van a fejünk felett, és súlyos hatással van Közép-Európára, valamint a német gazdasági övezetre.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Összesen 1 komment

boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2025. december 04. 14:39
Ennyire vezet a Tisza? Amúgy ez még mindig az éves infláció alatt van. Kevés lesz ez röffencs.
