Nincs több kérdés, Orbán Viktor elárulta a pontos számokat: ennyi lesz a minimálbér januártól

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor csütörtökön bejelentette, hogy megszületett a megállapodás a munkaadók és a munkavállalók között, így jövőre a minimálbér 11 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal emelkedik. Ez azt jelenti, hogy január 1-jétől összesen mintegy 700 ezer család jövedelme nő biztosan.

A megállapodást követően a miniszterelnök sajtótájékoztatón ismertette a bérmegállapodás részleteit, ahol kiderültek a minimálbér és a garantált bérminimum pontos összegei is.