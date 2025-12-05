Tiszás vagyonadó: a leggazdagabb országokban is problémás a vagyonadóztatás a közgazdász szerint

– fejtette ki Sebestyén. – Egy részvény árfolyama világos, de mennyit ér egy kastély Provence-ban, egy szecessziós villa a Rózsadombon vagy egy gyorsan növekvő startup 17 százalékos kisebbségi tulajdonrésze? Németországban az 1960-as évek ingatlanértékeit használták a vagyonadó meghatározásához még a kilencvenes években is; a bíróság végül kimondta, hogy ez alkotmányellenes, és a vagyonadó meg is bukott. Franciaországban külön kedvezmények és kivételek torzították az értékelést, és Norvégia és Dánia sem tudta a valós piaci árakat lekövetni a nem tőzsdei cégeknél.”

A harmadik kihívás a rejtett és offshore vagyon.

A kutatások szerint – mutatott rá az MCC műhelyvezetője – „a globális pénzügyi vagyon mintegy tizede adóparadicsomokban pihen. Épp ott, ahol a legnehezebb azt megtalálni vagy adóztatni. Argentína 2020-as szolidaritási adója például rögtön összeütközésbe került a trösztök és offshore-struktúrák kusza világával; a bíróságok sorra mondták ki, hogy bizonyos vagyonrészek kívül esnek az adóhatályon.”

Végül ott a költség–haszon-paradoxon.

A vagyonadó működtetéséhez drága apparátus kell, sok szakértő és rengeteg adat. Ha az adóbevételek ezt nem haladják meg kellő mértékben, mint India és Franciaország esetében történt, akkor a politikai ígéretből adminisztratív fiaskó lesz – figyelmeztet a közgazdász.