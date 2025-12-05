Tiszás vagyonadó: a leggazdagabb országokban is problémás a vagyonadóztatás a közgazdász szerint

Itt vannak a legújabb bizonyítékok, hogy miért valódi a brutális tiszás megszorítócsomag (VIDEÓK)
Már hosszú hónapok óta beszéltek erről.
Legalább négy okból problémás a Tisza Párt és Magyar Péter vagyonadóra vonatkozó tervezete Sebestyén Géza közgazdász szerint. Az MCC-s szakember elmondja: a vagyonadó okozta bajokat még a leggazdagabb országoknak sem sikerült megugraniuk.
Jelentős vagyonadót vetne ki a magyarokra Magyar Péter és a Tisza Párt 660 oldalas, kiszivárgott megszorítás-tervezete: az évi vagyonadó 6,5% lenne 500 millió forint feletti összvagyon esetén (ingatlan, gépjármű, értékpapír, ékszer stb. egybe számolva. Mint attól egy ideje hangos a magyar közélet, napvilágra került a Tisza Párt és Magyar Péter 660 oldalas megszorításcsomag-tervezete, tele adóemeléssel. Magyar Péterék persze tagadják az egészet, de számos bizonyíték szól a tervezet tiszás mivolta mellett.
Ezt is ajánljuk a témában
Már hosszú hónapok óta beszéltek erről.
Megkérdeztük a vagyonadóról Sebestyén Géza közgazdászt, a Mathias Corvinus Collegium Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetőjét, aki négy fő kihívást fogalmazott meg a Tisza vagyonadójával kapcsolatban:
Sebestyén Géza kifejtette: „a vagyonadó mindig jól hangzik a politikai kommunikációban; a leggazdagabbak is vegyék ki a részüket a közteherviselésből. A valóság azonban nem ilyen egyszerű. A modern gazdaságok tapasztalatai azt mutatják, hogy a vagyonadó jellemzően nem a politikai bátorságon bukik el, hanem a technikán. A kérdés ugyanis nem az, hogy kell-e adóztatni a gazdagokat, hanem az, hogy az állam képes-e egyáltalán precízen felmérni, mennyi vagyon létezik és hol.”
A szakember hozzátette:
„a legelső akadály a vagyon-nyilvántartás. Míg a bérek vagy a forgalom után fizetett adók pontos nyilvántartások alapján számítódnak, addig a vagyon szétszórva hever ingatlanokban, cégekben, offshore számlákon és műkincsekben.
India példája komoly figyelmeztetés. A szűk, kivételekkel teleaggatott vagyonadót olyan mennyiségű vita és per követte, hogy az állam többet költött a rendszer működtetésére, mint amennyit beszedett. Spanyolországban a 17 régió eltérő szabályai okoznak káoszt, Svájcban pedig kantononként más értékelési módszerrel kell minden külföldi bankszámlát és részvényt leadózni.”
„A második probléma a vagyon értékelése
– fejtette ki Sebestyén. – Egy részvény árfolyama világos, de mennyit ér egy kastély Provence-ban, egy szecessziós villa a Rózsadombon vagy egy gyorsan növekvő startup 17 százalékos kisebbségi tulajdonrésze? Németországban az 1960-as évek ingatlanértékeit használták a vagyonadó meghatározásához még a kilencvenes években is; a bíróság végül kimondta, hogy ez alkotmányellenes, és a vagyonadó meg is bukott. Franciaországban külön kedvezmények és kivételek torzították az értékelést, és Norvégia és Dánia sem tudta a valós piaci árakat lekövetni a nem tőzsdei cégeknél.”
A harmadik kihívás a rejtett és offshore vagyon.
A kutatások szerint – mutatott rá az MCC műhelyvezetője – „a globális pénzügyi vagyon mintegy tizede adóparadicsomokban pihen. Épp ott, ahol a legnehezebb azt megtalálni vagy adóztatni. Argentína 2020-as szolidaritási adója például rögtön összeütközésbe került a trösztök és offshore-struktúrák kusza világával; a bíróságok sorra mondták ki, hogy bizonyos vagyonrészek kívül esnek az adóhatályon.”
Végül ott a költség–haszon-paradoxon.
A vagyonadó működtetéséhez drága apparátus kell, sok szakértő és rengeteg adat. Ha az adóbevételek ezt nem haladják meg kellő mértékben, mint India és Franciaország esetében történt, akkor a politikai ígéretből adminisztratív fiaskó lesz – figyelmeztet a közgazdász.
Sebestyén Géza így összegez a Mandiner számára: „a vagyonadó tehát nem egyszerűen gazdaságpolitikai döntés. Olyan, mintha az állam egy óriási pillanatképet szeretne készíteni mindenki vagyonáról, miközben sokan nem is szeretnék megmutatni, merre rejtették az értéktárgyaikat. A kérdés ma már nem az, hogy fizessenek-e a gazdagok, hanem hogy egyáltalán láthatóvá tehető-e a teljes vagyon, és képes-e az állam méltányosan, pontosan és olcsón működtetni egy ilyen rendszert. Az eddigi példák alapján ez még a leggazdagabb országoknak sem sikerült.”
Ezt is ajánljuk a témában
Már hosszú hónapok óta beszéltek erről.
Fotó: képernyőfotó
Kapcsolódó cikkek a A Tisza Párt megszorító csomagja aktában.
Először még ötmilliárdról volt szó és egyszázalékos kulcsról.
Brutális adóemelés, megvont kedvezmények, új járulékok és csökkenő nettó bérek – így készül a kormányzásra a Tisza.