Orbán Viktor a tiszás megszorító csomagról: Ebben ott van minden, amiért a liberális közgazdászok és a baloldali szakértők lelkesedni szoktak

már a bruttó 416 ezer forint fölött keresőknek is 22%-ra ugrana a személyi jövedelemadója.

Egy átlagos magyar családnak 30%-kal csökkentenék a családi adókedvezményeit. Jelentősen emelnék a kis- és középvállalkozások adóterheit, a kisvállalkozásoknak 13,5%-ra, a középvállalkozásoknak 18%-ra emelnék a társasági adóját. 32%-os ÁFÁ-t vetnének ki az 1600 cm3 feletti autókra, azok alkatrészeire, az alkoholos italokra és a dohánytermékekre. 20%-os özvegyi nyugdíjadót vezetnének be” – sorolta Orbán Viktor a tényeket.

Hozzátette: „Bevezetnék az eb- és macskaadót és 4%-os különadót vetnének ki a házi kedvencek termékeire (kutya és macskatáp, macskaalom és így tovább). Privatizálnák az egészségügyet és a nyugdíjrendszert: