11. 26.
szerda
gazdaság megszorítások Tisza Párt Magyar Péter Orbán Viktor

Orbán Viktor a tiszás megszorító csomagról: Ebben ott van minden, amiért a liberális közgazdászok és a baloldali szakértők lelkesedni szoktak

2025. november 26. 07:39

A kormányfő erős üzenetet küldött.

2025. november 26. 07:39
null

Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a Tisza Párt kiszivárgott gazdasági terveire, ami felrobbantotta az internetet.

„Progresszív, 22-33%-os SZJA-emelést vezetnének be, amivel 

már a bruttó 416 ezer forint fölött keresőknek is 22%-ra ugrana a személyi jövedelemadója. 

Egy átlagos magyar családnak 30%-kal csökkentenék a családi adókedvezményeit. Jelentősen emelnék a kis- és középvállalkozások adóterheit, a kisvállalkozásoknak 13,5%-ra, a középvállalkozásoknak 18%-ra emelnék a társasági adóját. 32%-os ÁFÁ-t vetnének ki az 1600 cm3 feletti autókra, azok alkatrészeire, az alkoholos italokra és a dohánytermékekre. 20%-os özvegyi nyugdíjadót vezetnének be” – sorolta Orbán Viktor a tényeket.

Hozzátette: „Bevezetnék az eb- és macskaadót és 4%-os különadót vetnének ki a házi kedvencek termékeire (kutya és macskatáp, macskaalom és így tovább). Privatizálnák az egészségügyet és a nyugdíjrendszert: 

a munkavállaló csak a várható legalacsonyabb nyugdíj és leggyengébb egészségügyi alapellátás esetén is többet fizetne, mint a mostani rendszerben.”

A kormányfő szerint 

„ebben a megszorító csomagban ott van minden, amiért a liberális közgazdászok, a brüsszeli bürokraták és a baloldali szakértők lelkesedni szoktak. 

1300 milliárd forintos sarc az emberek nyakába.”

„Ne hagyjuk, hogy padlóra vigyék vele Magyarországot!” – hangsúlyozza.

Nyitókép: Facebook

 

gyozoporgorugasa
2025. november 26. 08:49
„Ne hagyjuk, hogy padlóra vigyék vele Magyarországot!” – hangsúlyozza."" Túlfeszíti a hurt a minidiktátor,igaz mivel a nyakán van,saját magát fujtogatja.Közeleg a magyar Ceaușescu végzete.👍👍👍✌
balbako_
2025. november 26. 08:41
Ne tessék ámuldozni, pláne ne tessék tagadni, mert a dolog nyílt! Manfred Weber megmondta a néppárt tagja csak az lehet, aki teljesíti az elvárásokat! Úgymint Ukrajna minden eszközzel történő támogatását - akár katonailag is! - Felvételét az EU-ba és ehhez nincsen pénz az EU-ban. Vagy hitelfelvétel vagy a tagállamok polgárainak a pénzével, de az összeg nagysága miatt mindkettővel. Ezért kell adót emelni, nyugdíjat csökkenteni és adóztatni, az adókedvezményeket és a családtámogatásokat eltörölni, a migránsokat beengedni és eltartani, az orosz energiát leállítani ezáltal a rezsicsökkentést eltörölni. És ezt a Szaros ELFOGADTA! A többi duma.
gyozoporgorugasa
2025. november 26. 08:35
Orbán Viktor a tiszás megszorító csomagról: Ebben ott van minden, amiért a liberális közgazdászok és a baloldali szakértők lelkesedni szoktak A kormányfő erős üzenetet küldött."" Mi is küldünk, a börtön orbánnak megváltás lesz.🤣🤣😁👍 ⏰⏰Hogy legyen ideje felkészülni:még 136 nap 20 óra 26 perc🐱‍🏍🐱‍🏍🐱‍🏍
Ízisz
2025. november 26. 08:27
Z. Brüsszeli programot akarja megvalósítani poloska!!! Hiszen fogott embert a bűnöző magyar péter!!! Aláírásokkal van hitelesítetve a megszorítási program!!! Persze poloska nem tud semmiről, ott sem volt!!!🤦‍♀️👎😑❗
