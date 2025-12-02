„Aki ezt kitalálta, a józan eszét elvitte a cica” – baloldali elemző reagált a Tisza megszorítócsomagjára (VIDEÓ)

Nyilvánosságra hozták a Tisza Párt teljes adócsomag-tervezetét, mostantól bárki megnézheti!
Mindenki kiszámolhatja, hogy pontosan mennyibe kerülne neki egy új Tisza-kormány.
„Ez egy brutálisan komoly anyag, de választást ezzel nem lehet nyerni” – vélekedett Nagy Attila Tibor.
Az Index Kibeszélő Extra című podcastjében Nagy Attila Tibor politikai elemző és Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságkutató Intézetének vezetője reagált arra a több száz oldalas dokumentumra, amely többek szerint a Tisza Párthoz köthető, és részletes gazdasági programot vázol. A szakértők egyetértettek abban, hogy az anyag súlyos, részletes és professzionálisan megírt, de egyben politikailag vállalhatatlan is.
A Index összefoglalójából kiderül, Nagy Attila Tibor szerint „könnyen elképzelhető, hogy egy túlbuzgó munkacsoport vagy közgazdász-kör készítette, anélkül, hogy azt az elnökség valaha jóváhagyta volna”. Sebestyén Géza hozzátette:
Az anyag nyelvezete és logikája alapján egyértelmű, hogy szakértők írták, nem mesterséges intelligencia. Részletes, átgondolt, és láthatóan sok munkát tettek bele.”
A Tisza részéről érkező teljes tagadás – miszerint „semmi közük az anyaghoz” – a szakértők szerint politikai szempontból érthető.
Ez egy brutálisan komoly anyag, de választást ezzel nem lehet nyerni”
– fogalmazott Nagy Attila Tibor.
A szakértők a legélesebben a napvilágra került dokumentum kutya- és macskaadót tárgyaló pontját bírálták. Nagy szerint az ötlet „teljesen abszurd”, és
aki ezt kitalálta, „annak a józan eszét elvitte a cica”.
Az elemzők úgy vélik, hogy egy ilyen adó a lakosság felét érintené, hiszen sokan tartanak háziállatot, és az a kormány, amelyik bevezetné, politikai öngyilkosságot követne el – még a ciklus végét sem élhetné meg.
Ismert, a múlt héten az Index birtokába jutott egy dokumentum, amely szerint a Tisza Párt drasztikus baloldali gazdaságpolitikai fordulatot készít elő. A több száz oldalas „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezet szerint évente 1300 milliárd forint többletbevételt szednének be adó- és járulékemelésekkel, megszorításokkal, valamint az állami újraelosztás erősítésével. Bár a Tisza Párt állítja: a dokumentum nem létezik, az Indx ezért nemrég úgy döntött, teljes terjedelmében nyilvánosságra hozza.
A Index Kibeszélő Extra című műsorát itt tekintheti meg:
Nyitókép: AFP / Kisbenedek Attila