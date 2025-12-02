„Aki ezt kitalálta, a józan eszét elvitte a cica” – baloldali elemző reagált a Tisza megszorítócsomagjára (VIDEÓ)

– fogalmazott Nagy Attila Tibor.

A szakértők a legélesebben a napvilágra került dokumentum kutya- és macskaadót tárgyaló pontját bírálták. Nagy szerint az ötlet „teljesen abszurd”, és

aki ezt kitalálta, „annak a józan eszét elvitte a cica”.

Az elemzők úgy vélik, hogy egy ilyen adó a lakosság felét érintené, hiszen sokan tartanak háziállatot, és az a kormány, amelyik bevezetné, politikai öngyilkosságot követne el – még a ciklus végét sem élhetné meg.

Ismert, a múlt héten az Index birtokába jutott egy dokumentum, amely szerint a Tisza Párt drasztikus baloldali gazdaságpolitikai fordulatot készít elő. A több száz oldalas „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezet szerint évente 1300 milliárd forint többletbevételt szednének be adó- és járulékemelésekkel, megszorításokkal, valamint az állami újraelosztás erősítésével. Bár a Tisza Párt állítja: a dokumentum nem létezik, az Indx ezért nemrég úgy döntött, teljes terjedelmében nyilvánosságra hozza.