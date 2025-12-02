Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
12. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Sebestyén Géza Tisza Párt Nagy Attila Tibor Magyar Péter

„Aki ezt kitalálta, a józan eszét elvitte a cica” – baloldali elemző reagált a Tisza megszorítócsomagjára (VIDEÓ)

2025. december 02. 15:40

„Ez egy brutálisan komoly anyag, de választást ezzel nem lehet nyerni” – vélekedett Nagy Attila Tibor.

2025. december 02. 15:40
null

Az Index Kibeszélő Extra című podcastjében Nagy Attila Tibor politikai elemző és Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságkutató Intézetének vezetője reagált arra a több száz oldalas dokumentumra, amely többek szerint a Tisza Párthoz köthető, és részletes gazdasági programot vázol. A szakértők egyetértettek abban, hogy az anyag súlyos, részletes és professzionálisan megírt, de egyben politikailag vállalhatatlan is.

A Index összefoglalójából kiderül, Nagy Attila Tibor szerint „könnyen elképzelhető, hogy egy túlbuzgó munkacsoport vagy közgazdász-kör készítette, anélkül, hogy azt az elnökség valaha jóváhagyta volna”. Sebestyén Géza hozzátette: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint
Tovább a cikkhezchevron

Az anyag nyelvezete és logikája alapján egyértelmű, hogy szakértők írták, nem mesterséges intelligencia. Részletes, átgondolt, és láthatóan sok munkát tettek bele.”

A Tisza részéről érkező teljes tagadás – miszerint „semmi közük az anyaghoz” – a szakértők szerint politikai szempontból érthető. 

Ez egy brutálisan komoly anyag, de választást ezzel nem lehet nyerni” 

– fogalmazott Nagy Attila Tibor.

A szakértők a legélesebben a napvilágra került dokumentum kutya- és macskaadót tárgyaló pontját bírálták. Nagy szerint az ötlet „teljesen abszurd”, és 

aki ezt kitalálta, „annak a józan eszét elvitte a cica”. 

Az elemzők úgy vélik, hogy egy ilyen adó a lakosság felét érintené, hiszen sokan tartanak háziállatot, és az a kormány, amelyik bevezetné, politikai öngyilkosságot követne el – még a ciklus végét sem élhetné meg.

Ismert, a múlt héten az Index birtokába jutott egy dokumentum, amely szerint a Tisza Párt drasztikus baloldali gazdaságpolitikai fordulatot készít elő. A több száz oldalas „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezet szerint évente 1300 milliárd forint többletbevételt szednének be adó- és járulékemelésekkel, megszorításokkal, valamint az állami újraelosztás erősítésével. Bár a Tisza Párt állítja: a dokumentum nem létezik, az Indx ezért nemrég úgy döntött, teljes terjedelmében nyilvánosságra hozza.

Ezt is ajánljuk a témában

A Index Kibeszélő Extra című műsorát itt tekintheti meg:

Nyitókép: AFP / Kisbenedek Attila

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szilvarozsa
•••
2025. december 02. 16:48 Szerkesztve
NAT összeszarta magát. Tudja ő, hogy ezt a csomagot ő személy szerint nagyon megszívná, hiszen nincs olyan közel a mézesbödönhöz, hogy valaha is belenyalhasson.
Válasz erre
0
0
zsocc44
2025. december 02. 16:46
Mit is mondott az “elemző”??? A párt vezetése talán nem is tudott róla! Ez mindennel árulkodóbb! Ezzel tette nyilvánvalóvá, hogy MP csak kirakati bábu! Fogalma sincs, miről is beszél. Nem tudja, hogy ki/mi a valódi irányítója! Ez nagyon nagy baj!
Válasz erre
0
0
google-2
2025. december 02. 16:41
Szeretetországban ezzel kényeztetnék a jónépet. Hát kösz!
Válasz erre
0
0
pctroll
2025. december 02. 16:41
Nagyattilatibor megint szánalmas mosdatásba kezdett: “egy túlbuzgó munkacsoport vagy közgazdász-kör készítette, anélkül, hogy azt az elnökség valaha jóváhagyta volna”. ‘Csak ötletelgettek, inkább sci-fi forgatókönyvnek szánták, be is voltak rúgva, szóval igazából inkább adót akar csökkenteni a tisza.’ A szekta meg beveszi.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!