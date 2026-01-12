Kárpótolhatják a magyarokat, akiket negyvenhat éve megfosztottak a szovjetek a történelmi eredménytől

Szoboszlai Dominik és Kós Hubert összecsap – közülük kerülnek ki Magyarország legjobb sportolói
Indul a szavazás.
Nagyszabású díjátadó keretében találnak gazdára a legjobb magyar sportolóknak járó elismerések. Jön a 68. Nemzeti Sport Gála, azaz az Év sportolója-gála az Operaházból.
A Magyar Sportújságírók Szövetsége január 12-én, hétfő este a budapesti Operaházban rendezi meg a 68. Nemzeti Sport Gála televíziós díjátadót, ahol kiderül, kik nyerik az elismeréseket a különböző kategóriákban. Az év sportolója címre a férfiaknál Kopasz Bálint világbajnok kajakos, Kós Hubert világbajnok úszó és Szoboszlai Dominik labdarúgó, a Premier League első magyar győztese pályázik, a nőknél Csikós Zsóka a világ- és Európa-bajnok kajakos, valamint Márton Luana és Márton Viviana világbajnok tekvondós került a legjobb három közé a szavazáson. Szoboszlai a Liverpool színeiben hétfőn az FA-kupában a Barnsley együttesével csatázik az Anfielden, így személyesen nem lesz jelen az eseményen.
Az egyéni sportágak csapatai versenyében a férfi kajak kettes, Kurucz Levente és Nádas Bence, a férfi kardcsapat (Gémesi Csanád, Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron) és a nyílt vízi úszóváltó (Betlehem Dávid, Fábián Bettina, Mihályvári-Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf) a három jelölt.
Az év csapata díjra a férfi jégkorong-válogatott, az FTC-TELEKOM férfi vízilabdacsapata és a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata, míg az év edzője elismerésre Bob Bowman (Kós Hubert edzője), Suvi Mikkonen (a Márton ikrek edzője) és Nyéki Balázs (a Ferencváros férfi vízilabdacsapatának edzője) a három esélyes.
A fogyatékos sportolók három címre pályázhatnak: a férfi sportolók egyéni versengésében Kiss Péter Pál (parakajakos), Mezei Gergő (szervátültetett atléta) és Mihálovits Tamás (szervátültetett atléta), a női sportolók között Ekler Luca (paraatléta), Gál Nikolett (hallássérült atléta) és Gyurkó Alexandra (szervátültetett úszó) közül kerül ki a végső győztes. Az év fogyatékos csapata a speciális olimpiai hófutó vegyes váltó (Gerbosics Kitti, Kollarics Hajnalka Vivien, Sándor Béla, Szóráth Sándor), a szervátültetett asztalitenisz férfi páros (Bácsi Bernát, Szendi János) vagy a szervátültetett asztalitenisz vegyes páros (Bácsi Bernát, Jakucs Edina) lehet.
Az Index információi szerint a magyar jégtánc két „halhatatlanja”, Sallay András és Regőczy Krisztina veheti majd át a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) életműdíját.
Nem sokon múlt, hogy 1980-ban megszerezzék Magyarország történetének első téli olimpiai aranyérmét,
ám végül vitatott körülmények között végül a második helyre hozták ki a pontozók a magyar duót.
