Kárpótolhatják a magyarokat, akiket negyvenhat éve megfosztottak a szovjetek a történelmi eredménytől

A Magyar Sportújságírók Szövetsége január 12-én, hétfő este a budapesti Operaházban rendezi meg a 68. Nemzeti Sport Gála televíziós díjátadót, ahol kiderül, kik nyerik az elismeréseket a különböző kategóriákban. Az év sportolója címre a férfiaknál Kopasz Bálint világbajnok kajakos, Kós Hubert világbajnok úszó és Szoboszlai Dominik labdarúgó, a Premier League első magyar győztese pályázik, a nőknél Csikós Zsóka a világ- és Európa-bajnok kajakos, valamint Márton Luana és Márton Viviana világbajnok tekvondós került a legjobb három közé a szavazáson. Szoboszlai a Liverpool színeiben hétfőn az FA-kupában a Barnsley együttesével csatázik az Anfielden, így személyesen nem lesz jelen az eseményen.

Egy évvel ezelőtt: 2025 januárjában Bölöni László vehette át az Életmű-díjat az Év sportolója gálán

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Az Év sportolója-gála jelöltjei

Az egyéni sportágak csapatai versenyében a férfi kajak kettes, Kurucz Levente és Nádas Bence, a férfi kardcsapat (Gémesi Csanád, Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron) és a nyílt vízi úszóváltó (Betlehem Dávid, Fábián Bettina, Mihályvári-Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf) a három jelölt.