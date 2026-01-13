Ezt muszáj látni-hallani: sokak szerint már most megvan az év legsportszerűbb pillanata (VIDEÓ)

Szeretnék két csodálatos nőről beszélni. Az egyikük az előző év elején lefutott 200 méteren, majd ezt követően elképesztő eredményeket ért el a siketlimpián. Ő Gál Nikolett. A másik személyről talán még nehezebb beszélnem, hiszen a legjobb barátnőmről van szó. Talán kitalálták, hogy ki ő. Amellett, hogy egy zsák éremmel tért haza a szervátültetettek világjátékáról, az egész csapatot és a saját tanítványait is menedzselte, vezette a medence partjáról. Hihetetlen, amit ez a két nő 2025-ben letett az asztalra. Mindhárman csodálatos évet zártunk, ezért szeretném megkérni őket, hogy egy pillanatra álljanak fel, és szeretném megkérni önöket, hogy közösen ünnepeljenek minket