Ezt muszáj látni-hallani: sokak szerint már most megvan az év legsportszerűbb pillanata (VIDEÓ)

Nem Szoboszlai Dominik lett az év sportolója – a Ferencváros duplázott az Operaházban
A Nemzeti Sport Gálán díjazták a 2025-ös esztendő legjobbjait.
Ekler Luca gyönyörű beszédet mondott. Az év fogyatékos női sportolója sokakat meglepett.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, hétfőn az impozáns budapesti Operaházban rendezték a 68. Nemzeti Sport Gálát, amelyen 2025 legjobb magyar sportolóit díjazták. Összesen nyolc kategóriában hirdettek győztest, eldőlt többek között, hogy ki lett az év férfi és női sportolója, valamint melyek voltak az év csapatai az egyéni sportágakban és a hagyományos csapatsportokban, továbbá kiderült, hogy a szurkolók melyik momentumot választották meg a tavalyi esztendő sportpillanatának. Utóbbi Molnár Attila győztes futása lett a fedett pályás Európa-bajnoki döntőben.
Ezt is ajánljuk a témában
A Nemzeti Sport Gálán díjazták a 2025-ös esztendő legjobbjait.
Sokak szerint azonban már most megvan 2026 legszebb jelenete, ez pedig nem más, mint Ekler Luca beszéde a gálán. A paraatléta nyerte el az év fogyatékos női sportolója-címet. Nagy meglepetésre, a mikrofonnál gyönyörű gesztust tett: megünnepeltette a másik két jelöltet, Gál Nikolettet és Gyurkó Alexandrát.
Szeretnék két csodálatos nőről beszélni. Az egyikük az előző év elején lefutott 200 méteren, majd ezt követően elképesztő eredményeket ért el a siketlimpián. Ő Gál Nikolett. A másik személyről talán még nehezebb beszélnem, hiszen a legjobb barátnőmről van szó. Talán kitalálták, hogy ki ő. Amellett, hogy egy zsák éremmel tért haza a szervátültetettek világjátékáról, az egész csapatot és a saját tanítványait is menedzselte, vezette a medence partjáról. Hihetetlen, amit ez a két nő 2025-ben letett az asztalra. Mindhárman csodálatos évet zártunk, ezért szeretném megkérni őket, hogy egy pillanatra álljanak fel, és szeretném megkérni önöket, hogy közösen ünnepeljenek minket
– mondta beszéde végén Ekler.
A gálát nézők is elismerően kommenteltek.
„Itt kezdődik a SPORTEMBER!!! A legjobb helyre ment a díj!!!Gratulálok!”
„A sport ezt jelenti. Sajnos a mai fiatalokat nem erre neveljük. Óriási gratula mindhárom hölgynek!!!”
„Nagyon felemelő szavak, magas intelligenciára vall, rendkívül értékes szív és lélek. Tiszteletem a Hölgyeknek!”
„A legsportszerűbb pillanatok egyike.”
„Egy díj átvétele után ki beszél csak arról, hogy van két csodás nő, aki nála is nagyobb tapsot érdemel? Nagy respect Luca! Róla kellene a fiataloknak példát venni! Ebből látszik, többen könnyebb!”
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor