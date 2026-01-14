Fantasztikus sorozat ért véget Magyarországon: Európa legjobbjainak a nyakán lihegünk

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
A világ egy új korszakba lépett. Donald Trump új politikája Európát is érinti, ami az áprilisi választásokra is kihat.
Büszke lehet kimagasló eredményeire a magyar intézmény.
Vasárnap este elképesztő ünneplést kapott a 44. Diótörő a Magyar Állami Operaházban, amely heteken át meghatározta az intézmény decemberi repertoárját. A némileg újragondolt, a klasszikus balett hagyományait követő népszerű darab utolsó előadása után Ókovács Szilveszter főigazgató érzelmes posztban köszönte meg közösségi oldalán a balettegyüttes, zenekar, a gyermekkar és a műszaki háttércsapat munkáját.
Találkozunk 2026. november 20-án, péntek este az Operaházban!”
– zárta bejegyzését Ókovács.
Világviszonylatban is kiemelkedő, ami az Operaházban történik, jól példázza ezt a főigazgató legújabb írása, amely megmutatja, milyen különbség mutatkozik a bolygó legismertebb operaházai és a magyar intézmény költségvetése között.
Mi 25 milliárd forintból gazdálkodtunk tavaly, ezen a listán szerényen szerepelnénk – miközben saját bevételi csúcsot értünk el. Mégis inkább a büszkeség volna illő, csak ahhoz kell némi magyarázat”
– kezdte Ókovács, majd így folytatta:
„Azért érzem a büszkeséget illőnek, mert az operavilág számos költsége szabott, mindenhol azonos. A kottajog, a zongora, a balettcipő, a tenorsztár, a koreográfia-licensz és a híres karmester is ugyanannyi Milánóban, mint nálunk, így tényleg sokkal kevesebből kell(ene) ugyanazt megoldanunk. A sokszoros hátrányhoz képest úgy érzem – sportnyelven szólva – az európai első vonal (Zürich, Róma, Hamburg, Brüsszel, Amszterdam stb.) nyakában lihegünk, tőlük csak behozható távolságra lemaradva” – elemezte az intézmény helyzetét a főigazgató.
Fotó: MTI/Máthé Zoltán