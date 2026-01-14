Ft
opera operaház balett Ókovács Szilveszter

Fantasztikus sorozat ért véget Magyarországon: Európa legjobbjainak a nyakán lihegünk

2026. január 14. 10:28

Büszke lehet kimagasló eredményeire a magyar intézmény.

2026. január 14. 10:28
null

Vasárnap este elképesztő ünneplést kapott a 44. Diótörő a Magyar Állami Operaházban, amely heteken át meghatározta az intézmény decemberi repertoárját. A némileg újragondolt, a klasszikus balett hagyományait követő népszerű darab utolsó előadása után Ókovács Szilveszter főigazgató érzelmes posztban köszönte meg közösségi oldalán a balettegyüttes, zenekar, a gyermekkar és a műszaki háttércsapat munkáját.

Találkozunk 2026. november 20-án, péntek este az Operaházban!”

– zárta bejegyzését Ókovács.

Világviszonylatban is kiemelkedő, ami az Operaházban történik, jól példázza ezt a főigazgató legújabb írása, amely megmutatja, milyen különbség mutatkozik a bolygó legismertebb operaházai és a magyar intézmény költségvetése között.

Mi 25 milliárd forintból gazdálkodtunk tavaly, ezen a listán szerényen szerepelnénk – miközben saját bevételi csúcsot értünk el. Mégis inkább a büszkeség volna illő, csak ahhoz kell némi magyarázat”

– kezdte Ókovács, majd így folytatta:

„Azért érzem a büszkeséget illőnek, mert az operavilág számos költsége szabott, mindenhol azonos. A kottajog, a zongora, a balettcipő, a tenorsztár, a koreográfia-licensz és a híres karmester is ugyanannyi Milánóban, mint nálunk, így tényleg sokkal kevesebből kell(ene) ugyanazt megoldanunk. A sokszoros hátrányhoz képest úgy érzem – sportnyelven szólva – az európai első vonal (Zürich, Róma, Hamburg, Brüsszel, Amszterdam stb.) nyakában lihegünk, tőlük csak behozható távolságra lemaradva” – elemezte az intézmény helyzetét a főigazgató. 

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

 

