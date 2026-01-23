Magamutogatás, gőg, önimádat – meg lehet-e fejteni egy narcisztikus lelkét?

„Sőt, ő ajánlotta a figyelmembe Barcs Krisztina pszichológiai prezentációját, ami a narcisztikus áldozatok útját mutatja be. Egy nagyon érdekes tanulmányról van szó, melyben a különböző stádiumok a tarot-kártya különböző lapjaival, archetípusaival, szimbolikájával jelennek meg” – mesélt a Nárcisz születésének fő inspirációs forrásáról Simon István, aki aztán maga is ezt a megközelítést alkalmazta a mű vázának felépítésekor.

Vagyis a bolond, az ördög, a mágus, a remete vagy az akasztott ember ugyanúgy megjelenik, mint ahogyan a színpadképben és a zeneválasztásban is ez a jelképiség dominál. A koreográfia nyelvezetét széles spektrumú szimbolika, tánctechnikai sokszínűség és dinamikai árnyalatok gazdagsága jellemzi; letisztult, koherens esztétikája a görög szobrokat, Nizsinszkijről készült fotókat, Caravaggio és mások Nárcisz-ábrázolásait idézi.

„A Nárcisz története és szimbolikája ma is időszerű, belopózik mindennapjainkba, ott motoszkál körülöttünk. Talán nem is az önimádat és hiúság a lényege, hanem az érzéketlenség, az empátia teljes hiánya, a süketség és vakság mások iránt, az odafigyelés képtelensége – miközben grandiózus fantáziák grasszálnak benne, s úgy érzi, minden megilleti. Ez azonban nem nagy egóról árulkodik, hanem a törékeny, kicsi egóról, amit kétségbeesetten, kompenzációkkal próbál takarni a legtöbb narcisztikus”

– foglalta össze a táncművész az izgalmas, egyórás, a teret is kreatívan kihasználó, a komolyság és a játékosság között egyensúlyozó egyórás előadás esszenciáját. Amely tulajdonképpen egy kísérlet is annak bemutatására, vajon miért lett olyan Nárcisz, amilyen. Azaz hogyan fonódik össze a feltétel nélküli anyai szeretet hiányából fakadó traumacsomag a bolond attribútumaival, és ez hogyan vezet el a magamutogatáshoz, a fennhéjázáshoz, a gőgösséghez,