sportsiker lábjegyzet Hont András foci balett

Kárörvendeni azon, hogy más magyarok most bánatosak, perverz beteg dolog

2025. november 16. 21:43

Semmi baj azzal, ha valakit hidegen hagy a foci, én sem szeretem a balettet.

2025. november 16. 21:43
Hont András
Hont András
„Lábjegyzet az előző poszthoz. Semmi baj azzal, ha valakit hidegen hagy a foci, én sem szeretem a balettet. Az is érthető, ha valaki fenntartásokkal viseltetik aziránt, ha a sportsikerek élesztik a nemzeti büszkeséget, hiszen ez egy játék. De kárörvendeni azon, hogy más magyarok most bánatosak, perverz beteg dolog."

Treeoflife
2025. november 16. 23:07
"Kárörvendeni azon, hogy más magyarok most bánatosak, perverz beteg dolog" Ez pontosan így van, viszont akik ezt teszik azok valóban betegesen perverzek, tehát nem tehetnek mást, önmagukat "adják" ilyenkor is.
Kanmacska
2025. november 16. 22:40
Rendes gyerek ez a Hont.
akosb
2025. november 16. 22:37
Dehát ők perverz beteg pedofilok, ezért tisza szavazók is egyben.
Almassy
2025. november 16. 22:23
A perverz betegek perverz beteg dolgokat szoktak csinálni.
