12. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
dicshimnusz Tisza Párt alfahím Hont András Magyar Péter győzelem

Azt is köszönöm, Péter, hogy a vizet borrá változtatod, és kézrátétellel gyógyítasz

2025. december 05. 12:30

Olyan csodás ívben dobtad a telefont a Dunába, hogy elmúlt az aszály, megáradtak a patakok, kivirágoztak a mezők.

2025. december 05. 12:30
null
Hont András
Hont András
„Azt is köszönöm, Péter, hogy a vizet borrá változtatod, és kézrátétellel gyógyítasz. Olyan megkapóan írtad alá a túlárazott szerződéseket a Diákhitel Központban, hogy attól látni kezdtek a vakok, hallani a süketek, szólni a némák, futni a rokkantak. Olyan csodás ívben dobtad a telefont a Dunába, hogy elmúlt az aszály, megáradtak a patakok, kivirágoztak a mezők. Kommentjeid nyomán megrettent az ellenség, utólag vált hatalmas győzelem helyszínévé Muhi, Mohács, Világos, a Trianon-kastély és Irapuato. Műtermi képeidtől egy pillanatra megáll a Nap is az égen, aranyszínben virul föl a határ, s balzsamos illatok közt lengedez a Zephyr. 

Igen, az is roppant nevetséges, amikor a jelenlegi miniszterelnököt Szent Istvánnál magasabbra taksálják a hívek, vagy GFG udvari költő ír dicshimnuszt a cövekként ágaskodó fenséges alfahím-ambícióról, vagy tartja a néni a táblát, miszerint álávju. De itt néhányan végleg elborultak, és teljesen elvesztették a viszonyítási képességüket, mellesleg lófaszt se tudnak a magyar történelemről.”

soma100
2025. december 05. 13:23
Ez egy roppantul jól összerakott jellemrajz, és fideszesként írom, az is helytálló, amit a miniszterelnökünk elvakult híveiről írt. Viszont, én mint egyszerű fideszes, értem Hont Bandi kritikáját, a tiszások tömkelege ebből egy szót sem fog felfogni, csak annyit, hogy ÁRADJON A TISZA!
Válasz erre
0
0
díszponty
2025. december 05. 13:07
Sajnos azt a kérdést is fel kell tenni: mit adott nekünk magyaroknak Varga Judit? Válasz: Mivel elvesztette a szemüvegét, véletlenségből egy bűzös borzba oltott áspiskígyó oszamabinladen unokanagyanyját adta, hiszen az ő hátán mászott fel, ahelyett, hogy a minisztériumból is kitiltatta volna a portással.
Válasz erre
0
2
pollip
2025. december 05. 13:02
Már bocs! De a történelem tanitás mindig hagyott kívánnivalót maga után!
Válasz erre
2
1
neszteklipschik
•••
2025. december 05. 12:52 Szerkesztve
Kézrátétellel gyógyítja meg Magyarországot a Fossiás💩 úgyhogy nincs mese, mosmá' szentté😇 kell avatni!!! 😂🤣🙃😂🤣🙃😂🤣
Válasz erre
4
0
