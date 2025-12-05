Futótűzként terjed a legújabb mandátumbecslés: Magyar Péter gyorsan idegbe fog kerülni (VIDEÓ)

Itt a Mandiner mandátumbecslése: Ettől nagyon ideges lesz Magyar Péter, stabil többséget szerezne a Fidesz!
Portálunk a becslését nem a felmérések, hanem a 2024 júniusa óta megtartott időközi választások eredményei alapján készítette.
Stabil többséget szerezne a Fidesz-KDNP a Mandiner legújabb mandátumbecslése alapján, amit egy lengyelországi közvélemény-kutatásokat figyelő oldal alapján készítettünk. Magyar Péter és alakulata egyértelműen lejtmenetben van az elmúlt hónapok botrányai után és a nyilvánosságra került megszorítócsomag miatt.
Közel fél évvel ezelőtt az időközi választások alapján készített a Mandiner egy mandátumbecslést. Akkor a cikkünk kavart egy kis vihart a nyári kánikulában, de hamar elmúlt az izgalom. Most egy újabb mandátumbecsléssel jelentkezünk, de nem az időközi választások, hanem egy lengyel oldal alapján, amely az európai országok kutatásait összessíti folyamatosan.
Ezt is ajánljuk a témában
Portálunk a becslését nem a felmérések, hanem a 2024 júniusa óta megtartott időközi választások eredményei alapján készítette.
Az ewybory.eu oldal legfrissebb összessített magyarországi adatai a következőt mutatják.
Alább láthatják grafikonon is a lengyel oldal adatait.
Érdemes rámutatni arra, hogy ez az oldal az elmúlt hónapokban minimális Tisza-előnyt mutatott, de
az utóbbi időszakban megállt Magyar Péter alakulatának a növekedése, majd pedig lejtmenetbe kapcsolt.
A Fidesz-KDNP támogatottsági mélypontja az oldal szerint 2025 elején volt. Azóta a kormánypártok támogatottsága folyamatosan emelkedik. Az év első felében a DK még az 5 százalékos bejutási küszöb felett volt, de mostanra az alá süllyedt. A Mi Hazánk egész évben tartotta az 5 százalék feletti támogatottságot.
Mandátumbecslésünk során az ewybory.eu legfrissebb számait használtuk.
A becslés során többféle szempontot vettünk figyelembe. Így a várható részvétellel, a kettős állampolgárok szavazataival, valamint az esetleges nemzetiségi, vagy éppen több nemzetiségi mandátummal is „játszottunk”.
A különféle kalkulátorok alapján a Fidesz-KDNP 102-111 képviselői helyet szerezne az új Országgyűlésben. Mindehhez még érdemes hozzászámolni a bejutásra esélyes német nemzetiségi képviselőt. Nagy kérdés, hogy a cigány közösség megpróbálkozik-e majd a mandátumszerzéssel, mert az is egy kicsit befolyásolhatja a mandátumarányokat.
Tehát a kormánypártok a lengyel oldal adatai szerint stabil többséget szerezne a parlamentben a mostani támogatottsági adatai alapján.
Magyar Péter alakulata 79-86 mandátumot szerezne. A Mi Hazánk pedig 9-10 mandátumra számíthatna a legújabb adatok alapján.
Teljesen egyértelműen látszik, hogy Magyar Péter lendülete megtört az elmúlt hónapok botrányai és a nyilvánosságra került brutális megszorítócsomag miatt.
Ezt is ajánljuk a témában
Vajon mennyire életszerű, hogy Orbán Viktor írt egy több száz oldalas sikertanulmányt arról, milyen jó az a gazdaságpolitika, amit mindig is ellenzett a kormány?
Nyitókép: Miniszterelnöki Kabinetiroda