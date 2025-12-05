Ft
12. 05.
péntek
mandátumszerzés mandátumbecslés Magyar Péter Mandiner

Futótűzként terjed a legújabb mandátumbecslés: Magyar Péter gyorsan idegbe fog kerülni (VIDEÓ)

2025. december 05. 09:38

Stabil többséget szerezne a Fidesz-KDNP a Mandiner legújabb mandátumbecslése alapján, amit egy lengyelországi közvélemény-kutatásokat figyelő oldal alapján készítettünk. Magyar Péter és alakulata egyértelműen lejtmenetben van az elmúlt hónapok botrányai után és a nyilvánosságra került megszorítócsomag miatt.

2025. december 05. 09:38
null
Kovács András
Kovács András

Közel fél évvel ezelőtt az időközi választások alapján készített a Mandiner egy mandátumbecslést. Akkor a cikkünk kavart egy kis vihart a nyári kánikulában, de hamar elmúlt az izgalom. Most egy újabb mandátumbecsléssel jelentkezünk, de nem az időközi választások, hanem egy lengyel oldal alapján, amely az európai országok kutatásait összessíti folyamatosan. 

Lejtmenetbe kapcsolt Magyar Péter

Az ewybory.eu oldal legfrissebb összessített magyarországi adatai a következőt mutatják. 

  • Fidesz-KDNP: 45 százalék,
  • Tisza: 40 százalék,
  • Mi Hazánk: 8 százalék,
  • Magyar Kétfarkú Kutyapárt: 4 százalék,
  • Demokratikus Koalíció: 3,4 százalék.

Alább láthatják grafikonon is a lengyel oldal adatait. 

 

Érdemes rámutatni arra, hogy ez az oldal az elmúlt hónapokban minimális Tisza-előnyt mutatott, de 

az utóbbi időszakban megállt Magyar Péter alakulatának a növekedése, majd pedig lejtmenetbe kapcsolt. 

A Fidesz-KDNP támogatottsági mélypontja az oldal szerint 2025 elején volt. Azóta a kormánypártok támogatottsága folyamatosan emelkedik. Az év első felében a DK még az 5 százalékos bejutási küszöb felett volt, de mostanra az alá süllyedt. A Mi Hazánk egész évben tartotta az 5 százalék feletti támogatottságot. 

Mandátumbecslésünk során az ewybory.eu legfrissebb számait használtuk. 

A becslés során többféle szempontot vettünk figyelembe. Így a várható részvétellel, a kettős állampolgárok szavazataival, valamint az esetleges nemzetiségi, vagy éppen több nemzetiségi mandátummal is „játszottunk”. 

Stabil többsége lenne a Fidesznek

A különféle kalkulátorok alapján a Fidesz-KDNP 102-111 képviselői helyet szerezne az új Országgyűlésben. Mindehhez még érdemes hozzászámolni a bejutásra esélyes német nemzetiségi képviselőt. Nagy kérdés, hogy a cigány közösség megpróbálkozik-e majd a mandátumszerzéssel, mert az is egy kicsit befolyásolhatja a mandátumarányokat. 

Tehát a kormánypártok a lengyel oldal adatai szerint stabil többséget szerezne a parlamentben a mostani támogatottsági adatai alapján. 

Magyar Péter alakulata 79-86 mandátumot szerezne. A Mi Hazánk pedig 9-10 mandátumra számíthatna a legújabb adatok alapján.

 Teljesen egyértelműen látszik, hogy Magyar Péter lendülete megtört az elmúlt hónapok botrányai és a nyilvánosságra került brutális megszorítócsomag miatt. 

Nyitókép: Miniszterelnöki Kabinetiroda

