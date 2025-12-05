Futótűzként terjed a legújabb mandátumbecslés: Magyar Péter gyorsan idegbe fog kerülni (VIDEÓ)

Alább láthatják grafikonon is a lengyel oldal adatait.

Érdemes rámutatni arra, hogy ez az oldal az elmúlt hónapokban minimális Tisza-előnyt mutatott, de

az utóbbi időszakban megállt Magyar Péter alakulatának a növekedése, majd pedig lejtmenetbe kapcsolt.

A Fidesz-KDNP támogatottsági mélypontja az oldal szerint 2025 elején volt. Azóta a kormánypártok támogatottsága folyamatosan emelkedik. Az év első felében a DK még az 5 százalékos bejutási küszöb felett volt, de mostanra az alá süllyedt. A Mi Hazánk egész évben tartotta az 5 százalék feletti támogatottságot.