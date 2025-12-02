Durva megszorítások jöhetnek – Íme a dokumentum, amelyet hiába próbál tagadni Magyar Péter!

A program azt is kihangsúlyozza, hogy a versenyképességi szempontok helyett a szociális szempontokat helyezné előtérbe, ám az nem derül ki a több mint 600 oldalas dokumentumból, hogy pontosan milyen szociális intézkedésekkel javítaná a kiszolgáltatott csoportokon kívül azokat, akiknek jövedelmi helyzete ma nem kielégítő. A kedvezményeket és támogatásokat pedig – Brüsszel elvárásaival összhangban – csak a leginkább rászorulók vehetnék igénybe.

A program egy nehezen értelmezhető ellentmondást is tartalmaz: míg a piaci szereplőknek jelentősen nőnének az adóterhei és a tervezet leszögezi, hogy emiatt a versenyképessége is csökkenhet az országnak, két jelentős területen kifejezetten piacpárti.

A szociáldemokrata elvekkel ellentétes a programnak az a része, amely gyakorlatilag minimálisra korlátozná az állam szerepét az egészségügyi- és nyugdíjellátások terén. A tervek szerint a Tisza hatalomra kerülése után, már jövő szeptembertől bevezetné a kötelező magánegészségügyi és magánnyugdíjpénztári rendszert.

Az újonnan munkába állóknak a legalább 10 százalékos nyugdíjjárulékot már valamelyik általa választott magánnyugdíj pénztárba kellene befizetnie, miközben az állami nyugdíjrendszer szerepe csökkenne és csak a minimum-ellátást garantálná néhány éven belül. Hasonló modellt tervez a Tisza az egészségügyben is, gyakorlatilag azt a több biztosítós rendszert, amelyet a Gyurcsány-kormány is megpróbált bevezetni, de végül az emberek ellenállása miatt – részben népszavazáson – megbuktak a reformtervek. Az állami egészségügy pedig mindössze az infrastruktúra fenntartását és a sürgősségi ellátást finanszírozná.

Ez tehát azt jelenti, hogy míg az ellenzék egyfelől jelentősen növelné az állam újraelosztó szerepét a sokszorosára növelt adókon és egyéb jogcímeken keresztül, addig másfelől szinte tejesen piaci alapokra helyezné az olyan alapvető ellátásokat, mint a nyugdíjak és az egészségügyi kiadások.

Ez a modell kockázatos, mert a befektetett nyugdíjvagyon kockázatnak van kitéve, így a várt hozamok a kockázatos befektetések miatt, vagy egy-egy válságidőszak következményeképp jelentősen kisebbek lehetnek.

A kétpilléres rendszer részeként megszűnnének a ma rendkívül népszerű, évi akár 150 ezer forintos adóvisszatérítést jelentő önkéntes pénztárak. A modell összességében működőképes, számos jó nemzetközi példa tükrözi a rendszer eredményességét, ugyanakkor sok esetben az egészségügyben jelentős várólistákat eredményezhet. Összességében a Tisza Párt programjaként azért visszás a tervezet, mert Magyar Péterék továbbra sem ismertettek ettől eltérő programot, de még csak a szakpolitikai irányokra sem tettek utalást.

Magyar Péter a baloldali szakértőkre és Bokros Lajosra bízná az országot?

A magánszektorra épülő ellátások az állami társadalombiztosítási rendszerek alternatívájaként a kezdetektől az egyik központi elemét jelentették Bokros Lajos csomagjának és a baloldali közgazdászok a mai napig ezt az elvet vallják.

A baloldali gazdaságpolitikai fordulat támogatói szerint minden jóléti kiadás a költségvetést terhelő, az államadósságot növelő pazarlás, aminek nincs fedezete. Az emberek pedig azért utasítják el a megszorításokat, mert a társadalom nem áll készen a szükséges kiigazításokra

– legalábbis ezt vallja több tanulmányában is Lengyel László, a Pénzügykutató Zrt. elnök-vezérigazgatója. A programtervezet alkotói a kiszivárgott hírek, a dokumentumon beazonosított aláírások és az érintettek nyilatkozatai alapján, valamint a tartalom ismeretében könnyen beazonosíthatók: a Tisza Párt gazdaságpolitikai terveit minden jel szerint a Pénzügykutató Zrt. közgazdászai írták.

Sőt, korábban a 80-as évek baloldali, piacpárti „reformközgazdászait” tömörítő kutatóintézet elnök vezérigazgatója még májusban azt nyilatkozta,

Én bevallom, én azon dolgozom a saját csapatommal, hogy már most legyenek programjaink. Tehát szükség volna arra, hogy felkészülten menjünk a kormányzásba.

A Pénzügykutató tudományos főmunkatársa, Petschnig Mária Zita és férje, Kéri László politológus pedig – noha mindig világossá teszik, nincs hivatalos kapcsolatuk a Tisza Párttal – immár száz előadást tartottak a párt bázisát adó helyi Tisza szigetek rendezvényein.