A történelem eddigi legnagyobb megszorítására készülhet Magyar Péter és a Tisza Párt, félmillió forintot húznának ki minden magyar zsebéből

Elérheti a 6000 milliárd forintot, azaz a GDP több mint 6 százalékát is az a megszorítócsomag, amelyet végrehajthat a Tisza Párt, ha nyernek a 2026-os választáson. Magyar Péter és pártja ugyanis az Európai Unióhoz való lojalitást és az európai elköteleződést várhatóan Brüsszel régóta hangoztatott elvárásaival próbálná bizonyítani. Nem mellesleg az ellenzéki párt célja, hogy a politikai nyomásgyakorlásképp befagyasztott uniós forrásokat hazahozza, ugyanakkor biztosra vehető, hogy Brüsszel komoly feltételeket szabna, az elvárásokat pedig már régóta ismételgeti az Európai Bizottság.

Magyar Péter pártja ezeket a megszorításokat hajtaná végre, töredékét kapnák vissza az emberek.

Grafika: Mandiner

A Mandiner összeszedte az eddig kiszivárgott ellenzéki terveket, valamint sorra vettük Brüsszel régóta hangoztatott, költségvetést érintő „reformjavaslatait”. Ez alapján nagyjából 5000-6000 milliárd forintos megszorítócsomagot is tervezhet a választásokat követően a Tisza Párt, ha nyernek, csak „erről még nem lehet beszélniük, mert akkor elbuknak”.