A történelem eddigi legnagyobb megszorítására készülhet Magyar Péter és a Tisza Párt, félmillió forintot húznának ki minden magyar zsebéből

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – Tarr Zoltán a Tisza adótervéről
A Tisza alelnökének újabb vállalhatatlan kijelentései kerültek napvilágra.
Akár a GDP 6 százalékát meghaladó megszorítócsomag várna Magyarországra, ha a Tisza Párt nyerné a jövő évi választásokat. Magyar Péter már többször is utalt rá, az uniós pénzekért és az európai elköteleződés érdekében végrehajtaná Brüsszel utasításait. Mutatjuk, ez mennyibe kerülne az embereknek.
Elérheti a 6000 milliárd forintot, azaz a GDP több mint 6 százalékát is az a megszorítócsomag, amelyet végrehajthat a Tisza Párt, ha nyernek a 2026-os választáson. Magyar Péter és pártja ugyanis az Európai Unióhoz való lojalitást és az európai elköteleződést várhatóan Brüsszel régóta hangoztatott elvárásaival próbálná bizonyítani. Nem mellesleg az ellenzéki párt célja, hogy a politikai nyomásgyakorlásképp befagyasztott uniós forrásokat hazahozza, ugyanakkor biztosra vehető, hogy Brüsszel komoly feltételeket szabna, az elvárásokat pedig már régóta ismételgeti az Európai Bizottság.
A Mandiner összeszedte az eddig kiszivárgott ellenzéki terveket, valamint sorra vettük Brüsszel régóta hangoztatott, költségvetést érintő „reformjavaslatait”. Ez alapján nagyjából 5000-6000 milliárd forintos megszorítócsomagot is tervezhet a választásokat követően a Tisza Párt, ha nyernek, csak „erről még nem lehet beszélniük, mert akkor elbuknak”.
A Tisza alelnökének újabb vállalhatatlan kijelentései kerültek napvilágra.
A miniszterelnök szerint két út előtt áll Magyarország.
Noha a Tisza Párt elnöke tagadja, hogy jelentős adóemelést terveznek, a közelmúltban kiszivárgott dokumentum – amely szerint 22 és 33 százalékos szja-kulcsokat vezetne be már 416 ezer forintos keresettől – világosan fogalmaz:
a többkulcsos adórendszer újbóli bevezetése mellett felülvizsgálnák és megszüntetnék az adókedvezményeket is.
Magyar Péter tagadja, hogy a kiszivárgott tervezet a Tisza Párt valódi terve lenne, ők valójában az „adócsökkentés kormánya” lennének. Ennek nyomán adójóváírással csökkentené a változatlanul 15 százalékos szja-t, a levonás 20 ezer forinttal kevesebb lenne a minimálbért keresőknek, mint jelenleg. Ígérete szerint bruttó 625 ezer forintos keresetig járna az adójóváírás, sávosan, vagyis 500 ezer forint felett havonta legfeljebb 5-10 ezer forinttal vonnának le kevesebbet a fizetésükből az érintetteknek.
A látszólag kisebb elvonás ugyanakkor meg sem közelíti azt a több százezer forintos nettó fizetéscsökkenést, amellyel egy többgyermekes szülő nézne szembe a magasabb adókulcsok bevezetésével és az adókedvezmények megszüntetésével.
Magyar bejelentése szerint az szja alsó kulcsa a minimálbér összegéig 9 százalék lenne, így havi 20 ezer forinttal nőne az alacsony keresetűek nettó bére. A Gyurcsány-Bajnai kormányok időszakából jól ismert adójóváírás ugyanakkor nem valódi adócsökkentés, ráadásul ezzel a kompenzációval
Magyar Péter az egykulcsos adórendszeresen sem változtatna. Ez nehezen elképzelhető, mivel a Tisza Szigetek köreiben rendre felbukkanó baloldali szakértők és a Tisza Párt szimpatizánsai is többkulcsos adórendszert szeretnének.
Meglehetősen ellentmondásos ráadásul a Tarr Zoltán Tisza alelnök nyilvános vallomása arról, hogy bizonyos dolgokról a választásokig nem szabad beszélni, mert elbukhatnak, utána viszont bármiről lehet. Mindezt az ellenzéki politikus pont a többkulcsos adórendszer kapcsán jegyezte meg, egy nyilvános fórumon.
Az adójóváírás nem igazi adócsökkentés, Magyar Péter megtéveszti az embereket, amikor azt állítja, a minimálbér után 9 százalék szja-t kellene majd fizetni.
Felvetődik, ha Magyar Péter pártja valóban adócsökkentést tervezne, Tarr Zoltán miért figyelmeztetett volna arra, hogy nem szabad mindenben őszintének lenni a választókkal?
Nem véletlen, hogy Magyar Péterék többkulcsos adórendszerben gondolkoznak, mivel a támogatóik és a párt körüli szakértők körében alapvető a progresszív adózás, mivel a baloldal szerint egyedül ez a társadalmilag igazságos adózás.
Így Brüsszel is az adórendszer átalakítását javasolja. Sőt, az Európai Unió Magyarország számára készült – elvben nem kötelező, de elvárt – ajánlásai feltűnően hasonlítanak Magyar Péter ígéreteire és a korábbi baloldali választási programokra.
Emellett az Európai Bizottság és a Tanács nyilvános dokumentumai – valamint a Tisza EP-képviselőinek lojalitása az uniós intézményekhez és az Európai Néppárthoz – mind arra utalnak, hogy Magyar Péterék Brüsszel elvárásait teljesítenék, ha nyernének 2026-ban.
Izzadtságszagú védekezés a Tisza-vezértől.
Ezek az ajánlásként megfogalmazott, a magyar kormányon időről időre számon kért elvárások pedig könnyedén számszerűsíthetők.
A megszorítások minden magyar háztartásnak évi 1,5 millió forint bevételkiesést okoznának. A családi adórendszer miatt a legsúlyosabban a többgyermekeseket és a fiatalokat érintenék, de a most kedvezményre nem jogosultak sem járnának jobban.
Az Európai Bizottság rendszeresen kiadott országértékeléseiben következetesen felszólítja a kormányt a kedvezmények szűkítésére, hogy azokat – beleértve a rezsicsökkentést és az adókedvezményeket – csak az alacsony jövedelműek vehessék igénybe és ne legyen feltétel a munkaviszony.
Az Európai Bizottság immár több mint egy évtizede küzd azért, hogy Magyarország megszüntesse a rezsicsökkentést, azaz a lakosság számára kedvezményes áram- és földgázárakat. Az alacsonyan tartott árak ellen Brüsszel az orosz-ukrán háború óta az orosz energiafüggőség csökkentését hangsúlyozza, de a lakossági fogyasztás csökkentése érdekében is javasolná a jóval magasabb piaci árak alkalmazását.
Berlinben négyszer nagyobb az áramár, Amszterdamban hétszer nagyobb a gázár.
A bizottság az így felszabaduló, közel 800 millió forint költségvetési forrást az államadósság és a hiány csökkentésére, valamint zöldcélokra csoportosítaná át. Némileg ellentmond, hogy a középtávú hiány- és adósságcsökkentési menetrendet elfogadta az EU, éppen ezért jelenleg nem folyik ellenünk túlzottdeficit-eljárás sem, szemben az uniós országok jelentős részével.
Korábban a Tisza Párt EP-képviselői és maga Magyar Péter is bírálta a rezsicsökkentést, amely évente közel 200 ezer forint közvetlen támogatást jelent a háztartásoknak.
Az EU szerint túl bőkezű Magyarország az adókedvezményekkel. Brüsszel szerint nem kellene a magasabb jövedelműeknek szja-kedvezményt kapniuk, miközben az egykulcsos adórendszer miatt – szerintük – igazságtalanul sokat adóznak az alacsony keresetűek. A kedvezményrendszert pedig nem a gyermekvállaláshoz és a munkahelyhez kellene kötni, hanem rászorultsági alapon kellene átalakítani a rendszert.
Brüsszel emellett javasolja az egyéb szociális juttatások, például az álláskeresési támogatás és a családi pótlék emelését.
Az adókedvezményekkel mintegy 1200-1400 milliárd forintot hagy az állam a családoknál.
A támogatott otthonteremtési kölcsönök – az Otthon Start nélkül – kamattámogatása pedig meghaladja a 700 milliárd forintot.
Fennakadás nélkül, óriási érdeklődés mellett indult el minden idők legkedvezőbb otthonteremtési programja.
Brüsszel szintén nem nézi jó szemmel a támogatott kölcsönöket, elsősorban
Álláspontjuk szerint a családi otthonteremtési konstrukciók kamattámogatásai pont a rászorulókat nem segítik, ellenben jelentős ingatlanár-emelkedéshez vezettek.
Emlékezetes, az új, minden eddiginél kedvezőbb Otthon Start hitelt is támadta a Tisza Párt, ráadásul Magyar Péter a fiataloknak a támogatott kölcsönök helyet azt ajánlja, amit Brüsszel: állami bérlakásokat. A bérlakáspiaci kínálathiány ugyanakkor azokban a nagyvárosokban, ahol ez a modell működik, sokkal nagyobb lakhatási válság van, mivel óriási várólisták vannak a bérlakásokra, ráadásul a bérleti díjuk egyáltalán nem kedvező, sok esetben magasabb, mint a kölcsönök törlesztőrészlete.
A Tisza Párt az albérletekben látja a megoldást, holott Magyarországon az emberek egyik legfontosabb életcélja a családalapítás mellett, hogy saját otthonban éljenek.
Jelentős a költségvetési bevétele a 2022-től bevezetett szektorális különadóknak. Ezeket a nemzetközi nagyvállalatoknak kell fizetniük, a különadó ágazatonként eltér, de közös bennük, hogy a magas éves árbevétel bizonyos része után kell adózniuk. A leghevesebben a kiskereskedelmi szereplők tiltakoznak, miközben leuralják a teljes magyar piacot.
Nem véletlen, hogy Magyar Péter is támadja a különadókat és az inflációval is a lakossági megszorítások alternatívájaként bevezetett átmeneti kötelezettséget. Brüsszel is arra szólítja fel a kormányt, hogy sürgősen szüntesse meg a különadókat, valamint a lakossági ársapkákat és árréskorlátozásokat is.
1400 milliárd forintos bevételt vár a kormány.
Ennek a jelentős tételnek a kiesése tehát alátámasztaná a jelentős szja-csökkentést és más, az EU és az IMF által is támogatott reformokat, megszorításokat.
Az EU-t a magas áfa nem zavarja, ugyanakkor a Tisza Párt a választóknak a kezdetektől áfacsökkentést ígér. Magyarországon a több mint 9000 milliárdos bevételt jelentő fogyasztási adók a legnagyobb költségvetési bevételi források. A magasabb fogyasztási adók teszik lehetővé az alacsony személyi jövedelemadót és a kedvezményeket.
Egyre több jel utal arra, hogy Magyar Péter viszi tovább Gyurcsány Ferenc politikai örökségét.
Magyar Péter eleinte a 27 százalékos áfakulcs csökkentését ígérte, ám mostanra az általános áfacsökkentés helyett a Tisza Párt elnöke ma már csak bizonyos termékeknél változtatna. Idetartoznak az „egészséges élelmiszerek”, amelyek közül csak a zöldségek és gyümölcsök kedvezményes áfakulcsának bevezetését említik konkrétan. Szintén csökkentenék a tűzifa-áfát, ám ez aligha jelentheti a rezsicsökkentés megszüntetésének kompenzálását.
Magyar Péter emellett a vényköteles – azaz a legkeresettebb fájdalom- és lázcsillapítók kimaradnának – azaz jelenleg is támogatott, alacsony áron beszerezhető gyógyszerek áfamentességének bevezetésével ígér jelentős lakossági megtakarítást.
A vényköteles gyógyszerek adómentessége ugyanakkor a patikákban fizetendő árban legfeljebb százforintos nagyságrendű árcsökkenést jelentene, mivel az érintett készítmények áfakulcsa jelenleg sem 27, hanem 5 százalék, hasonlóan az alapvető élelmiszerekhez.
Jelentős többletkiadást jelentene a nyugdíjasoknak ígért 200 ezer forintos SZÉP-kártya, amelynek bevezetése így erősen ellentmondásos lenne, kivéve, ha a 13. havi nyugdíjat kapnák ebben a formában az idősek. A 13. havi nyugdíjat 2020 után fokozatosan vezette be újra a kormány, az idősek egy teljes havi ellátását jelenti, pénzben.
A Tisza Párt a SZÉP-kártyás lehetőséggel korlátozná, mire költhessék az idősek a pénzüket.
Az ellenzéki párt – hasonlóan a korábbiakhoz – a vagyonosok átvilágítását és az 5 milliárd forint feletti vagyonrész felett 1 százalékos vagyonadót fizettetnének. Az egyébként a többség számára igazságos adóforma ugyanakkor a nemzetközi tapasztalatok szerint nem hozta a várt eredményt, sőt, károkat okozott a gazdaságban, így Nyugat-Európában nagyrészt megszüntették ott is, ahol próbálkoztak vele.
Rendkívül negatív következményekkel járhat a leggazdagabb magyarok vagyonának megadóztatása. A Tisza vagyonadója miatt nemcsak a külföldre menekítés indulhat be, de már eleve a vagyonok megállapítása is komoly problémákba ütközne. A csodafegyvernek tartott ötletből ráadásul bevétel sem biztos, hogy lenne.
A részletekről egyelőre az derült ki, hogy a gazdagok tárgyi vagyonára, valamint a családtagokra is kiterjedne az adó és a részletes átvilágítás. Ez utóbbi a befektetőket elriaszthatja és a vagyonelemek külföldre menekítéséhez vezethet. Ez pedig a várt adóbevétel csökkenéséhez vezethet.
