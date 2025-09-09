Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
megszorítások rezsicsökkentés Tisza-csomag Magyarország Magyar Péter áfakulcs Európai Bizottság

A történelem eddigi legnagyobb megszorítására készülhet Magyar Péter és a Tisza Párt, félmillió forintot húznának ki minden magyar zsebéből

2025. szeptember 09. 05:31

Akár a GDP 6 százalékát meghaladó megszorítócsomag várna Magyarországra, ha a Tisza Párt nyerné a jövő évi választásokat. Magyar Péter már többször is utalt rá, az uniós pénzekért és az európai elköteleződés érdekében végrehajtaná Brüsszel utasításait. Mutatjuk, ez mennyibe kerülne az embereknek.

2025. szeptember 09. 05:31
Magyar Péter adó emelés
Nagy Kristóf

Elérheti a 6000 milliárd forintot, azaz a GDP több mint 6 százalékát is az a megszorítócsomag, amelyet végrehajthat a Tisza Párt, ha nyernek a 2026-os választáson. Magyar Péter és pártja ugyanis az Európai Unióhoz való lojalitást és az európai elköteleződést várhatóan Brüsszel régóta hangoztatott elvárásaival próbálná bizonyítani. Nem mellesleg az ellenzéki párt célja, hogy a politikai nyomásgyakorlásképp befagyasztott uniós forrásokat hazahozza, ugyanakkor biztosra vehető, hogy Brüsszel komoly feltételeket szabna, az elvárásokat pedig már régóta ismételgeti az Európai Bizottság.

Magyar Péter Tisza Párt megszorítás
Magyar Péter pártja ezeket a megszorításokat hajtaná végre, töredékét kapnák vissza az emberek.
Grafika: Mandiner

A Mandiner összeszedte az eddig kiszivárgott ellenzéki terveket, valamint sorra vettük Brüsszel régóta hangoztatott, költségvetést érintő „reformjavaslatait”. Ez alapján nagyjából 5000-6000 milliárd forintos megszorítócsomagot is tervezhet a választásokat követően a Tisza Párt, ha nyernek, csak „erről még nem lehet beszélniük, mert akkor elbuknak”.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péter új ötlete nem valódi adócsökkentés

Noha a Tisza Párt elnöke tagadja, hogy jelentős adóemelést terveznek, a közelmúltban kiszivárgott dokumentum – amely szerint 22 és 33 százalékos szja-kulcsokat vezetne be már 416 ezer forintos keresettől – világosan fogalmaz: 

a többkulcsos adórendszer újbóli bevezetése mellett felülvizsgálnák és megszüntetnék az adókedvezményeket is.

Magyar Péter tagadja, hogy a kiszivárgott tervezet a Tisza Párt valódi terve lenne, ők valójában az „adócsökkentés kormánya” lennének. Ennek nyomán adójóváírással csökkentené a változatlanul 15 százalékos szja-t, a levonás 20 ezer forinttal kevesebb lenne a minimálbért keresőknek, mint jelenleg. Ígérete szerint bruttó 625 ezer forintos keresetig járna az adójóváírás, sávosan, vagyis 500 ezer forint felett havonta legfeljebb 5-10 ezer forinttal vonnának le kevesebbet a fizetésükből az érintetteknek.

A látszólag kisebb elvonás ugyanakkor meg sem közelíti azt a több százezer forintos nettó fizetéscsökkenést, amellyel egy többgyermekes szülő nézne szembe a magasabb adókulcsok bevezetésével és az adókedvezmények megszüntetésével. 

Magyar bejelentése szerint az szja alsó kulcsa a minimálbér összegéig 9 százalék lenne, így havi 20 ezer forinttal nőne az alacsony keresetűek nettó bére. A Gyurcsány-Bajnai kormányok időszakából jól ismert adójóváírás ugyanakkor nem valódi adócsökkentés, ráadásul ezzel a kompenzációval 

Magyar Péter az egykulcsos adórendszeresen sem változtatna. Ez nehezen elképzelhető, mivel a Tisza Szigetek köreiben rendre felbukkanó baloldali szakértők és a Tisza Párt szimpatizánsai is többkulcsos adórendszert szeretnének.

Meglehetősen ellentmondásos ráadásul a Tarr Zoltán Tisza alelnök nyilvános vallomása arról, hogy bizonyos dolgokról a választásokig nem szabad beszélni, mert elbukhatnak, utána viszont bármiről lehet. Mindezt az ellenzéki politikus pont a többkulcsos adórendszer kapcsán jegyezte meg, egy nyilvános fórumon. 

Ezt is ajánljuk a témában

Felvetődik, ha Magyar Péter pártja valóban adócsökkentést tervezne, Tarr Zoltán miért figyelmeztetett volna arra, hogy nem szabad mindenben őszintének lenni a választókkal?

A teljes családtámogatási rendszert elmosná a Tisza

Nem véletlen, hogy Magyar Péterék többkulcsos adórendszerben gondolkoznak, mivel a támogatóik és a párt körüli szakértők körében alapvető a progresszív adózás, mivel a baloldal szerint egyedül ez a társadalmilag igazságos adózás. 

Így Brüsszel is az adórendszer átalakítását javasolja. Sőt, az Európai Unió Magyarország számára készült – elvben nem kötelező, de elvárt – ajánlásai feltűnően hasonlítanak Magyar Péter ígéreteire és a korábbi baloldali választási programokra.

Emellett az Európai Bizottság és a Tanács nyilvános dokumentumai – valamint a Tisza EP-képviselőinek lojalitása az uniós intézményekhez és az Európai Néppárthoz – mind arra utalnak, hogy Magyar Péterék Brüsszel elvárásait teljesítenék, ha nyernének 2026-ban. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezek az ajánlásként megfogalmazott, a magyar kormányon időről időre számon kért elvárások pedig könnyedén számszerűsíthetők.

A megszorítások minden magyar háztartásnak évi 1,5 millió forint bevételkiesést okoznának. A családi adórendszer miatt a legsúlyosabban a többgyermekeseket és a fiatalokat érintenék, de a most kedvezményre nem jogosultak sem járnának jobban.

Mit akar régóta elérni Brüsszel?

Az Európai Bizottság rendszeresen kiadott országértékeléseiben következetesen felszólítja a kormányt a kedvezmények szűkítésére, hogy azokat – beleértve a rezsicsökkentést és az adókedvezményeket – csak az alacsony jövedelműek vehessék igénybe és ne legyen feltétel a munkaviszony. 

1. Rezsicsökkentés

Az Európai Bizottság immár több mint egy évtizede küzd azért, hogy Magyarország megszüntesse a rezsicsökkentést, azaz a lakosság számára kedvezményes áram- és földgázárakat. Az alacsonyan tartott árak ellen Brüsszel az orosz-ukrán háború óta az orosz energiafüggőség csökkentését hangsúlyozza, de a lakossági fogyasztás csökkentése érdekében is javasolná a jóval magasabb piaci árak alkalmazását. 

Ezt is ajánljuk a témában

A bizottság az így felszabaduló, közel 800 millió forint költségvetési forrást az államadósság és a hiány csökkentésére, valamint zöldcélokra csoportosítaná át. Némileg ellentmond, hogy a középtávú hiány- és adósságcsökkentési menetrendet elfogadta az EU, éppen ezért jelenleg nem folyik ellenünk túlzottdeficit-eljárás sem, szemben az uniós országok jelentős részével.

Korábban a Tisza Párt EP-képviselői és maga Magyar Péter is bírálta a rezsicsökkentést, amely évente közel 200 ezer forint közvetlen támogatást jelent a háztartásoknak.

2. Adókedvezmények

Az EU szerint túl bőkezű Magyarország az adókedvezményekkel. Brüsszel szerint nem kellene a magasabb jövedelműeknek szja-kedvezményt kapniuk, miközben az egykulcsos adórendszer miatt – szerintük – igazságtalanul sokat adóznak az alacsony keresetűek. A kedvezményrendszert pedig nem a gyermekvállaláshoz és a munkahelyhez kellene kötni, hanem rászorultsági alapon kellene átalakítani a rendszert.

Brüsszel emellett javasolja az egyéb szociális juttatások, például az álláskeresési támogatás és a családi pótlék emelését.

Az adókedvezményekkel mintegy 1200-1400 milliárd forintot hagy az állam a családoknál. 

A támogatott otthonteremtési kölcsönök – az Otthon Start nélkül – kamattámogatása pedig meghaladja a 700 milliárd forintot.

Ezt is ajánljuk a témában

3. Támogatott kölcsönök

Brüsszel szintén nem nézi jó szemmel a támogatott kölcsönöket, elsősorban 

  • a CSOK Pluszt 
  • és a babaváró hitelt, 
  • de a változó kamatozású hitelekre bevezetett kamatstopot sem. 

Álláspontjuk szerint a családi otthonteremtési konstrukciók kamattámogatásai pont a rászorulókat nem segítik, ellenben jelentős ingatlanár-emelkedéshez vezettek. 

Emlékezetes, az új, minden eddiginél kedvezőbb Otthon Start hitelt is támadta a Tisza Párt, ráadásul Magyar Péter a fiataloknak a támogatott kölcsönök helyet azt ajánlja, amit Brüsszel: állami bérlakásokat. A bérlakáspiaci kínálathiány ugyanakkor azokban a nagyvárosokban, ahol ez a modell működik, sokkal nagyobb lakhatási válság van, mivel óriási várólisták vannak a bérlakásokra, ráadásul a bérleti díjuk egyáltalán nem kedvező, sok esetben magasabb, mint a kölcsönök törlesztőrészlete.

Ezt is ajánljuk a témában

4. Különadók

Jelentős a költségvetési bevétele a 2022-től bevezetett szektorális különadóknak. Ezeket a nemzetközi nagyvállalatoknak kell fizetniük, a különadó ágazatonként eltér, de közös bennük, hogy a magas éves árbevétel bizonyos része után kell adózniuk. A leghevesebben a kiskereskedelmi szereplők tiltakoznak, miközben leuralják a teljes magyar piacot. 

Nem véletlen, hogy Magyar Péter is támadja a különadókat és az inflációval is a lakossági megszorítások alternatívájaként bevezetett átmeneti kötelezettséget. Brüsszel is arra szólítja fel a kormányt, hogy sürgősen szüntesse meg a különadókat, valamint a lakossági ársapkákat és árréskorlátozásokat is.

  • A kiskereskedelmet, 
  • a bankszektort, 
  • a biztosítókat 
  • és az energiacégeket érintő pluszadókból 2026-ban mintegy 

1400 milliárd forintos bevételt vár a kormány. 

Ennek a jelentős tételnek a kiesése tehát alátámasztaná a jelentős szja-csökkentést és más, az EU és az IMF által is támogatott reformokat, megszorításokat.

5. Áfacsökkentés

Az EU-t a magas áfa nem zavarja, ugyanakkor a Tisza Párt a választóknak a kezdetektől áfacsökkentést ígér. Magyarországon a több mint 9000 milliárdos bevételt jelentő fogyasztási adók a legnagyobb költségvetési bevételi források. A magasabb fogyasztási adók teszik lehetővé az alacsony személyi jövedelemadót és a kedvezményeket.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péter eleinte a 27 százalékos áfakulcs csökkentését ígérte, ám mostanra az általános áfacsökkentés helyett a Tisza Párt elnöke ma már csak bizonyos termékeknél változtatna. Idetartoznak az „egészséges élelmiszerek”, amelyek közül csak a zöldségek és gyümölcsök kedvezményes áfakulcsának bevezetését említik konkrétan. Szintén csökkentenék a tűzifa-áfát, ám ez aligha jelentheti a rezsicsökkentés megszüntetésének kompenzálását.

Magyar Péter emellett a vényköteles – azaz a legkeresettebb fájdalom- és lázcsillapítók kimaradnának – azaz jelenleg is támogatott, alacsony áron beszerezhető gyógyszerek áfamentességének bevezetésével ígér jelentős lakossági megtakarítást.

A vényköteles gyógyszerek adómentessége ugyanakkor a patikákban fizetendő árban legfeljebb százforintos nagyságrendű árcsökkenést jelentene, mivel az érintett készítmények áfakulcsa jelenleg sem 27, hanem 5 százalék, hasonlóan az alapvető élelmiszerekhez.

Jelentős többletkiadást jelentene a nyugdíjasoknak ígért 200 ezer forintos SZÉP-kártya, amelynek bevezetése így erősen ellentmondásos lenne, kivéve, ha a 13. havi nyugdíjat kapnák ebben a formában az idősek. A 13. havi nyugdíjat 2020 után fokozatosan vezette be újra a kormány, az idősek egy teljes havi ellátását jelenti, pénzben. 

A Tisza Párt a SZÉP-kártyás lehetőséggel korlátozná, mire költhessék az idősek a pénzüket.

Bizonytalan bevétel a gazdagoktól

Az ellenzéki párt – hasonlóan a korábbiakhoz – a vagyonosok átvilágítását és az 5 milliárd forint feletti vagyonrész felett 1 százalékos vagyonadót fizettetnének. Az egyébként a többség számára igazságos adóforma ugyanakkor a nemzetközi tapasztalatok szerint nem hozta a várt eredményt, sőt, károkat okozott a gazdaságban, így Nyugat-Európában nagyrészt megszüntették ott is, ahol próbálkoztak vele.

Ezt is ajánljuk a témában

A részletekről egyelőre az derült ki, hogy a gazdagok tárgyi vagyonára, valamint a családtagokra is kiterjedne az adó és a részletes átvilágítás. Ez utóbbi a befektetőket elriaszthatja és a vagyonelemek külföldre menekítéséhez vezethet. Ez pedig a várt adóbevétel csökkenéséhez vezethet.

scripts.convertcalculator.com

Nyitókép: Facebook

***

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szantofer
2025. szeptember 09. 07:02
A világ legnagyobb adóemelését a fidesz kormány hajtotta végre. Úgy hívják, 27%-os ÁFA. Fizeti boldog, boldogtalan, ha akarja, ha nem, minden egyes vásárlásnál.
Válasz erre
0
0
Cs72
2025. szeptember 09. 06:43
august 2025. szeptember 09. 06:28 Re. Börtön vagy hatalom. Ez a tét 0rbán számára.
Válasz erre
0
1
gyozobakancsa
2025. szeptember 09. 06:32
august 2025. szeptember 09. 06:28 a suttogó propagandáról áttértek a digitális álhírekre "" Igazad lehet,de mire gondolsz pontosan?Egy A4 es papirra nyomtatott "abszolút hiteles" tiszás adóemelési javaslatról?👌
Válasz erre
1
2
august
2025. szeptember 09. 06:28
:)) Ahogy elnézem az ellenzéket, a suttogó propagandáról áttértek a digitális álhírekre és a pletykákra.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!