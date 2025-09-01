Saját szakértője sem hisz Magyar Péter nagy tervében, ezt gondolja a vagyonadóról

Kettős adóztatás, külföldre költözés

A terv ráadásul több kérdést is felvet. Felmerülhet ugyanakkor a kettős adóztatás kérdése is, hiszen ezen ingóságok után, amelyekről Magyar beszélt, egyszer már adóztak, illetve az is kérdéses. Másrészt a pénzeszköz formában fennálló vagyonelemek egy jelentős része likvid, így akár külföldre is mozdíthatóak, elkerülve ezáltal az adófizetési kötelezettséget. Ezt pedig hiába ígéri a Tisza, rendkívül nehéz lesz behajtani.

A jelentős tőkekiáramlás ráadásul akár a pénzügyi rendszer stabilitását is veszélyeztetné, miközben a költségvetés bevételi oldalát is negatívan érintené. Ha az adóval elüldözi a legvagyonosabb réteget Magyarországról, akkor a befektetési kedv a töredékére zuhanna.

Szintén nem mellékes pont, hogy sok esetben nem realizált vagyonról beszélhetünk, a vagyon egy-egy cég tulajdonlásából következik, az csak a tulajdonrész értékesítése esetén állna az adott személy rendelkezésére, a gyakorlatban jóval kisebb értékben, emiatt az adóalap megállapítása is rendkívül komplikált, az adózási alapelveknek (egyértelműség, egyszerűség) egész egyszerűen nem felel meg a koncepció. Általánosan elmondható, hogy a vagyont, illetve a tőkét terhelő adók torzítanak leginkább, azok növelése esetén várhatóak a legnagyobb negatív következmények, tőkekivonás, beruházások visszafogása, számviteli trükközések.

A „fizessenek a gazdagok” elv tehát csak kampányszlogennek alkalmas.

Külföldön sem sok példa van rá

Alig akad ugyanis olyan átlagember, aki nem mondana azonnal igent arra, hogy a gazdagok adóztatásával szerezzen pénzt az állam például az egészségügyre. Nem csoda, hogy máshol is megpróbálkoztak már a bevezetésével, kvázi populista módon, hogy aztán vagy elkaszálják, vagy átalakítsák az eredeti elképzelést. Megint csak vannak példák, ahol igencsak rosszul sült el a dolog és például a vagyonkimentés okozta pánik el is sodorta a vagyonadó ötletét. Jelenleg alig néhány országban találhatunk vagyonadóra példát.

Norvégiában régóta létezik vagyonadó, nemcsak ingatlanokra, hanem például részvényekre is, ám 2022-ben, amikor 1,1 százalékra emelték az adó mértékét, több tucat helyi milliárdos döntött úgy, hogy elköltözik és olyan országban telepedik le, ahol jóval kedvezőbb adózás mellett élhet. Az elmúlt években számuk tovább emelkedett. Az a Kjell Inge Rokke is elköltözött Svájcba (ahol egyébként szintén van vagyonadó, de közben jelentős kedvezmények is), aki évente a legtöbb adót, több mint hatmilliárd forintnyi koronát fizetett be az államnak.

Az adózás kérdése a szeptemberi választási kampány egyik kiemelt témája lett.

Spanyolországban szintén van vagyonadó és szolidaritási adó is. Utóbbinál a 3 millió euró feletti vagyonokra régiónként eltérő mértékű adót kell fizetni. 2022-ben mindössze 12 ezer gazdag fizetett be ilyen adót az országban, alig több mint 600 millió euró folyt be belőle.

Franciaországban sokáig volt érvényben egy úgynevezett szolidaritási adó, ám 2018-ban visszavonták és most már csak a kifejezetten nagy értékű ingatlanokra számolják ki, a pénzügyi vagyonra nem. Az 1,3 millió euró feletti ingatlanokra fél és másfél százalék közötti adót kell fizetni. 2023-ban minden vagyonra kivetett adóval együtt a Magyarországnál ötször nagyobb népességű országban 1,8 milliárd euró, tehát nagyságrendileg 700 milliárd forintnyi összeg folyt be ebből a kezdeményezésből.

