Nyakig slamasztikában a műtrágyakirály, akinek fia a Tiszát támogatja

A Bige László nevéhez köthető pétfürdői Nitrogénművek, Magyarország egyik legnagyobb műtrágyagyára július végén újraindította volna hónapok óta szünetelő termelését, ám a szükséges hatósági engedély hiánya miatt erre nem került sor – értesült a Telex, hozzátéve, hogy amennyiben a vállalat a jövőben sem jut hozzá a működéshez elengedhetetlen engedélyhez, fennáll a csőd veszélye, ami több száz dolgozó állását sodorhatja veszélybe.

A 94 éves üzem az elmúlt években többször került nehéz helyzetbe. A portál emlékeztet, hogy 2022-ben a drasztikusan megemelkedett gázárak miatt állt le a gyártás, 2023-ban pedig felmerült a végleges bezárás lehetősége, amelyet végül elvetettek. Idén tavasszal újabb krízis alakult ki:

a cég nem tudta időben visszafizetni kötvényeseinek a 200 millió eurós tartozását.

A hosszas tárgyalások után június elején sikerült egyezségre jutni a hitelezőkkel. A mostani probléma azonban új típusú akadályt jelent. Az engedélyt a kormányhivatal állítja ki, amely információk szerint azért tagadta meg a kiadását, mert az üzem egyes részei nem felelnek meg az előírásoknak. Az ügy kimenetele egyelőre bizonytalan, de a döntés hosszú távon meghatározhatja a Nitrogénművek sorsát és a pétfürdői munkahelyek jövőjét.