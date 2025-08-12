Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt engedély Nitrogénművek Bige László Magyar Péter ellenzék

Nyakig slamasztikában a műtrágyakirály, akinek fia a Tiszát támogatja

2025. augusztus 12. 20:43

A Nitrogénművek az elmúlt években többször került nehéz helyzetbe.

2025. augusztus 12. 20:43
null

A Bige László nevéhez köthető pétfürdői Nitrogénművek, Magyarország egyik legnagyobb műtrágyagyára július végén újraindította volna hónapok óta szünetelő termelését, ám a szükséges hatósági engedély hiánya miatt erre nem került sor – értesült a Telex, hozzátéve, hogy amennyiben a vállalat a jövőben sem jut hozzá a működéshez elengedhetetlen engedélyhez, fennáll a csőd veszélye, ami több száz dolgozó állását sodorhatja veszélybe.

A 94 éves üzem az elmúlt években többször került nehéz helyzetbe. A portál emlékeztet, hogy 2022-ben a drasztikusan megemelkedett gázárak miatt állt le a gyártás, 2023-ban pedig felmerült a végleges bezárás lehetősége, amelyet végül elvetettek. Idén tavasszal újabb krízis alakult ki: 

a cég nem tudta időben visszafizetni kötvényeseinek a 200 millió eurós tartozását. 

A hosszas tárgyalások után június elején sikerült egyezségre jutni a hitelezőkkel. A mostani probléma azonban új típusú akadályt jelent. Az engedélyt a kormányhivatal állítja ki, amely információk szerint azért tagadta meg a kiadását, mert az üzem egyes részei nem felelnek meg az előírásoknak. Az ügy kimenetele egyelőre bizonytalan, de a döntés hosszú távon meghatározhatja a Nitrogénművek sorsát és a pétfürdői munkahelyek jövőjét.

Ezt is ajánljuk a témában

Mint azt megírtuk már korábban, legalább százmillió forintos támogatást nyújtott Bige László Magyar Péter és a Tisza Párt köreinek, ám nem csak ő, hanem fia is elég adakozókedvű, ha a Tisza Pártól van szó. Bige Dávid, a Nitrogénművek tulajdonosának fia RTL Híradójának elárulta, belépett a nyíregyházi Tisza Szigetbe, ezért állítása szerint karaktergyilkosság zajlik ellene. Mint kiderült:

havi tízezer forinttal támogatja a Magyar Péter vezette pártot.

Bigéről köztudott, hogy pénzéből szívesen ad a balliberális ellenzéki erőknek. Így volt ez a 2022-es választási kampányban is. Bige 2021 tavaszán egy szokatlanul nagy mintából (5000 fő megkérdezésével) készült, több 10 millió forintba kerülő közvélemény-kutatást rendelt – állítása szerint azért, hogy megtudja, képes lesz-e az ellenzék leváltani a kormányt. 

Bige László vagyona jelenleg 126 milliárd forint, ezzel a Forbes 2024-es listáján a 21. leggazdagabb magyar. Fényűző életmódja is sokat emlegetett téma: birtokán vadaspark, helikopter-leszálló is található, és nemrégiben egy 1 milliárd forintos születésnapi bulit tartott, ahol Rod Stewart lépett fel.

Ezt követően a műtrágyakirály a 2022-es baloldali előválasztásokon is megtette tétjeit, hiszen Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt-jelölti kampányát 5 millió forinttal támogatta; de itt nem állt meg, hiszen szerinte ezzel mindössze „némi aprót” adott a politikusnak. Bige később közölte, bármennyit is kér tőle Márki-Zay Péter ő megadja neki, és a miniszterelnök-jelöltté vált hódmezővásárhelyi politikus is elismerte, hogy Bige finanszírozhatja a választási kampánya nagy részét. 

Az üzletember azt is kiemelte, hogy szerinte mind Dobrev Klára, mind Márki-Zay Péter kiváló ember. 

Ezt is ajánljuk a témában

Korábbi portrécikkünk már részletesen bemutatta Bige László vállalkozói pályafutását. A vegyész végzettségű üzletember Hollandiából használt ruhákat, majd autógumikat, később pedig vegyipari termékeket importált. A ’90-es évek közepére már meghatározó szereplője lett a magyar-román vegyipari kereskedelemnek, 

majd a Gyurcsány-kormány idején megszerezte a Péti Nitrogénműveket, Magyarország legnagyobb műtrágyagyártóját. 

Bige 2002-ben tehát a Péti Nitrogénművek megszerzésével hatalmas lépést tett afelé, hogy a leggazdagabbak körébe jusson. A társaságot fele részt a Csányi Sándor vezette OTP hiteléből vásárolta meg.

Miután Magyarország 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, a brüsszeli támogatások miatt beindult a műtrágyaágazat,

ráadásul az MSZP-kormány intézkedéseinek köszönhetően a műtrágyagyártáshoz szükséges gázt is olcsón tudta megvásárolni.

A Bige Holdingnak 2009-től gyártási monopóliuma volt, az országban nem maradt konkurens műtrágya-előállító. Mindezek nyomán Bige óriási pénzeket keresett: a bevételek 2010-ben elérték a 65 milliárd, 2012-ben pedig a 98 milliárd forintot. Ehhez társult, hogy Bige cége a Gyurcsány-kormánytól több mint tízmilliárd forintnyi hitelt kapott a még 2009-ben.

Az is ismert, hogy Bige László jó kapcsolatot ápolt a '90-es és a kétezres évek baloldali elitjével: Horn Gyula mellett jóban volt egy másik egykori kormányfővel Medgyessy Péterrel is, akit olykor egyszerűen csak „Péterkémnek” szólított. Együtt járt vadászni Benedek Fülöp ex-államtitkárral, valamint az elítélt MSZP-s főpolgármester-helyettessel, Hagyó Miklóssal, emellett több évtizedes barátság fűzi Veres János volt pénzügyminiszterhez.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Balázs Attila

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
massivement-1
2025. augusztus 12. 21:12
A nernyik maffiának minden IS kell. Rámutat Orbán Viktor és viszi a vejkó vagy egy másik. Utába meg vinnyognak a magyarkák, amikor egy szaros maffiaállamnak tekintik őket mindenhol.
Válasz erre
0
0
gabor87
2025. augusztus 12. 21:03
Szerezze meg az állam vagy Mészáros Lőrinc a Nitrogén Műveket. Vegyék meg! A magyar nép is jól jár, a Bige meg költse a vagyonát, amire akarja.
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. augusztus 12. 21:02
Érdekes ennek a szar románnak a luxizása nem zavarja a ballibcsi patkányokat...
Válasz erre
2
1
Amerigo
2025. augusztus 12. 20:55
Állítólag a futóbolond 6házi már készül a mű trágyakirály várkastélyának "bevételére"! Mármint optikai, majd létrás rohamra, a repülőgépes rárepülést egyenlőre "talonban" tartja. Azt nyilatkozta a térfigyelő kamerának, hogy őnála nincs kettős mérce! Persze, ha megfizetik?!
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!