Nyakig slamasztikában a műtrágyakirály, akinek fia a Tiszát támogatja

Nem ok nélküli pénzeli ennyire Magyar Péterék köreit a műtrágyakirály
A sajtóhírek szerint feltehetően Svájcon át érkezett százmilliós támogatások újabb kérdéseket vetnek fel Bige László és a Tisza Párt kapcsolatáról.
A Nitrogénművek az elmúlt években többször került nehéz helyzetbe.
A Bige László nevéhez köthető pétfürdői Nitrogénművek, Magyarország egyik legnagyobb műtrágyagyára július végén újraindította volna hónapok óta szünetelő termelését, ám a szükséges hatósági engedély hiánya miatt erre nem került sor – értesült a Telex, hozzátéve, hogy amennyiben a vállalat a jövőben sem jut hozzá a működéshez elengedhetetlen engedélyhez, fennáll a csőd veszélye, ami több száz dolgozó állását sodorhatja veszélybe.
A 94 éves üzem az elmúlt években többször került nehéz helyzetbe. A portál emlékeztet, hogy 2022-ben a drasztikusan megemelkedett gázárak miatt állt le a gyártás, 2023-ban pedig felmerült a végleges bezárás lehetősége, amelyet végül elvetettek. Idén tavasszal újabb krízis alakult ki:
a cég nem tudta időben visszafizetni kötvényeseinek a 200 millió eurós tartozását.
A hosszas tárgyalások után június elején sikerült egyezségre jutni a hitelezőkkel. A mostani probléma azonban új típusú akadályt jelent. Az engedélyt a kormányhivatal állítja ki, amely információk szerint azért tagadta meg a kiadását, mert az üzem egyes részei nem felelnek meg az előírásoknak. Az ügy kimenetele egyelőre bizonytalan, de a döntés hosszú távon meghatározhatja a Nitrogénművek sorsát és a pétfürdői munkahelyek jövőjét.
Mint azt megírtuk már korábban, legalább százmillió forintos támogatást nyújtott Bige László Magyar Péter és a Tisza Párt köreinek, ám nem csak ő, hanem fia is elég adakozókedvű, ha a Tisza Pártól van szó. Bige Dávid, a Nitrogénművek tulajdonosának fia RTL Híradójának elárulta, belépett a nyíregyházi Tisza Szigetbe, ezért állítása szerint karaktergyilkosság zajlik ellene. Mint kiderült:
havi tízezer forinttal támogatja a Magyar Péter vezette pártot.
Bigéről köztudott, hogy pénzéből szívesen ad a balliberális ellenzéki erőknek. Így volt ez a 2022-es választási kampányban is. Bige 2021 tavaszán egy szokatlanul nagy mintából (5000 fő megkérdezésével) készült, több 10 millió forintba kerülő közvélemény-kutatást rendelt – állítása szerint azért, hogy megtudja, képes lesz-e az ellenzék leváltani a kormányt.
Bige László vagyona jelenleg 126 milliárd forint, ezzel a Forbes 2024-es listáján a 21. leggazdagabb magyar. Fényűző életmódja is sokat emlegetett téma: birtokán vadaspark, helikopter-leszálló is található, és nemrégiben egy 1 milliárd forintos születésnapi bulit tartott, ahol Rod Stewart lépett fel.
Ezt követően a műtrágyakirály a 2022-es baloldali előválasztásokon is megtette tétjeit, hiszen Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt-jelölti kampányát 5 millió forinttal támogatta; de itt nem állt meg, hiszen szerinte ezzel mindössze „némi aprót” adott a politikusnak. Bige később közölte, bármennyit is kér tőle Márki-Zay Péter ő megadja neki, és a miniszterelnök-jelöltté vált hódmezővásárhelyi politikus is elismerte, hogy Bige finanszírozhatja a választási kampánya nagy részét.
Az üzletember azt is kiemelte, hogy szerinte mind Dobrev Klára, mind Márki-Zay Péter kiváló ember.
Bige Dávid ügye még a Kormányinfón is előkerült, ahol Gulyás Gergely miniszter emlékeztetett, hogy a milliárdos fia már Márki-Zay Pétert is támogatta.
Korábbi portrécikkünk már részletesen bemutatta Bige László vállalkozói pályafutását. A vegyész végzettségű üzletember Hollandiából használt ruhákat, majd autógumikat, később pedig vegyipari termékeket importált. A ’90-es évek közepére már meghatározó szereplője lett a magyar-román vegyipari kereskedelemnek,
majd a Gyurcsány-kormány idején megszerezte a Péti Nitrogénműveket, Magyarország legnagyobb műtrágyagyártóját.
Bige 2002-ben tehát a Péti Nitrogénművek megszerzésével hatalmas lépést tett afelé, hogy a leggazdagabbak körébe jusson. A társaságot fele részt a Csányi Sándor vezette OTP hiteléből vásárolta meg.
Miután Magyarország 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, a brüsszeli támogatások miatt beindult a műtrágyaágazat,
ráadásul az MSZP-kormány intézkedéseinek köszönhetően a műtrágyagyártáshoz szükséges gázt is olcsón tudta megvásárolni.
A Bige Holdingnak 2009-től gyártási monopóliuma volt, az országban nem maradt konkurens műtrágya-előállító. Mindezek nyomán Bige óriási pénzeket keresett: a bevételek 2010-ben elérték a 65 milliárd, 2012-ben pedig a 98 milliárd forintot. Ehhez társult, hogy Bige cége a Gyurcsány-kormánytól több mint tízmilliárd forintnyi hitelt kapott a még 2009-ben.
Az is ismert, hogy Bige László jó kapcsolatot ápolt a '90-es és a kétezres évek baloldali elitjével: Horn Gyula mellett jóban volt egy másik egykori kormányfővel Medgyessy Péterrel is, akit olykor egyszerűen csak „Péterkémnek” szólított. Együtt járt vadászni Benedek Fülöp ex-államtitkárral, valamint az elítélt MSZP-s főpolgármester-helyettessel, Hagyó Miklóssal, emellett több évtizedes barátság fűzi Veres János volt pénzügyminiszterhez.
Nyitókép: MTI/Balázs Attila